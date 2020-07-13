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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:51:39 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 373.503 8,12
BIST ANKARA 210.504 3,52
BIST ANTALYA 139.554 7,99
BIST BALIKESİR 128.228 4,95
BIST BURSA 256.049 4,97
BIST DENIZLI 247.206 2,25
BIST ISTANBUL 123.522 2,74
BIST IZMIR 247.510 3,86
BIST KAYSERI 562.567 5,34
BIST KOCAELI 235.022 3,25
BIST KONYA 120.688 4,70
BIST TEKIRDAĞ 759.716 2,77


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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