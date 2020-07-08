  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:40:06 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 360.518 -2,00
BIST ANKARA 211.374 -0,55
BIST ANTALYA 136.477 -1,92
BIST BALIKESİR 132.986 -2,42
BIST BURSA 253.108 -0,42
BIST DENIZLI 248.821 -2,11
BIST ISTANBUL 124.213 -0,01
BIST IZMIR 250.293 -0,40
BIST KAYSERI 574.120 -1,15
BIST KOCAELI 231.256 -0,35
BIST KONYA 112.819 -0,37
BIST TEKIRDAĞ 782.406 0,42


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı