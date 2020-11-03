Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.805
|1,53
|BIST ANKARA
|2.042
|-0,08
|BIST ANTALYA
|1.761
|0,08
|BIST BALIKESİR
|1.516
|-0,42
|BIST BURSA
|3.145
|-0,78
|BIST DENIZLI
|2.601
|-1,76
|BIST ISTANBUL
|1.224
|0,92
|BIST IZMIR
|2.786
|1,06
|BIST KAYSERI
|6.181
|-1,67
|BIST KOCAELI
|2.674
|-0,55
|BIST KONYA
|2.080
|-1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|8.204
|-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)