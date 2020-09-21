Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|5.163
|0,25
|BIST ANKARA
|1.977
|-2,26
|BIST ANTALYA
|1.395
|-2,35
|BIST BALIKESİR
|1.360
|-0,50
|BIST BURSA
|2.679
|-2,16
|BIST DENIZLI
|2.451
|-2,93
|BIST ISTANBUL
|1.175
|-1,54
|BIST IZMIR
|2.535
|-3,75
|BIST KAYSERI
|5.622
|-0,78
|BIST KOCAELI
|2.424
|-2,47
|BIST KONYA
|1.808
|-1,87
|BIST TEKIRDAĞ
|7.308
|-1,57
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)