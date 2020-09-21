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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:52:35 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.163 0,25
BIST ANKARA 1.977 -2,26
BIST ANTALYA 1.395 -2,35
BIST BALIKESİR 1.360 -0,50
BIST BURSA 2.679 -2,16
BIST DENIZLI 2.451 -2,93
BIST ISTANBUL 1.175 -1,54
BIST IZMIR 2.535 -3,75
BIST KAYSERI 5.622 -0,78
BIST KOCAELI 2.424 -2,47
BIST KONYA 1.808 -1,87
BIST TEKIRDAĞ 7.308 -1,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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