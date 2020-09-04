Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.618
|0,43
|BIST ANKARA
|1.986
|0,31
|BIST ANTALYA
|1.329
|1,13
|BIST BALIKESİR
|1.180
|0,41
|BIST BURSA
|2.573
|1,25
|BIST DENIZLI
|2.624
|-0,85
|BIST ISTANBUL
|1.154
|1,27
|BIST IZMIR
|2.428
|1,71
|BIST KAYSERI
|5.425
|0,86
|BIST KOCAELI
|2.382
|1,97
|BIST KONYA
|1.726
|4,73
|BIST TEKIRDAĞ
|7.012
|-0,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)