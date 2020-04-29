Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|276.149
|1,00
|BIST ANKARA
|174.822
|0,67
|BIST ANTALYA
|89.234
|-0,80
|BIST BALIKESİR
|123.335
|2,97
|BIST BURSA
|189.443
|3,22
|BIST DENIZLI
|163.350
|-0,02
|BIST ISTANBUL
|102.575
|0,51
|BIST IZMIR
|209.736
|2,06
|BIST KAYSERI
|433.774
|1,06
|BIST KOCAELI
|209.591
|3,19
|BIST KONYA
|92.477
|5,99
|BIST TEKIRDAĞ
|676.154
|2,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)