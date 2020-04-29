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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

2020-04-29 18:39:57 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 276.149 1,00
BIST ANKARA 174.822 0,67
BIST ANTALYA 89.234 -0,80
BIST BALIKESİR 123.335 2,97
BIST BURSA 189.443 3,22
BIST DENIZLI 163.350 -0,02
BIST ISTANBUL 102.575 0,51
BIST IZMIR 209.736 2,06
BIST KAYSERI 433.774 1,06
BIST KOCAELI 209.591 3,19
BIST KONYA 92.477 5,99
BIST TEKIRDAĞ 676.154 2,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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