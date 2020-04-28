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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

2020-04-28 18:45:08 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 273.404 -0,95
BIST ANKARA 173.661 -0,69
BIST ANTALYA 89.954 -0,04
BIST BALIKESİR 119.780 1,27
BIST BURSA 183.532 0,41
BIST DENIZLI 163.385 1,28
BIST ISTANBUL 102.052 -0,60
BIST IZMIR 205.494 0,15
BIST KAYSERI 429.219 1,95
BIST KOCAELI 203.106 0,51
BIST KONYA 87.250 -0,81
BIST TEKIRDAĞ 657.529 7,51

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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