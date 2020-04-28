Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|273.404
|-0,95
|BIST ANKARA
|173.661
|-0,69
|BIST ANTALYA
|89.954
|-0,04
|BIST BALIKESİR
|119.780
|1,27
|BIST BURSA
|183.532
|0,41
|BIST DENIZLI
|163.385
|1,28
|BIST ISTANBUL
|102.052
|-0,60
|BIST IZMIR
|205.494
|0,15
|BIST KAYSERI
|429.219
|1,95
|BIST KOCAELI
|203.106
|0,51
|BIST KONYA
|87.250
|-0,81
|BIST TEKIRDAĞ
|657.529
|7,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)