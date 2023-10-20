Borsada satış, altında yükseliş. Çeyrek ve gram fiyatı yukarıyı zorluyor

Orta Doğu'daki gerilim henüz yerini yumuşamaya bırakmış değil. Jeopolitik risklerin fiyatlanmaya devam ettiği bir haftayı geride bıraktık. Ons altın tarafında talebin devam etmesini ve 1950 dolar destek bölgesinin üzerinde bir hafta kapanışı görmesi beklentisi hakim. Hem yurt içi hem küresel piyasalardaki belirsizlik altında hafta sonu riski taşımak istemeyen yatırımcıların çıkışları ile birlikte borsalar tarafında risk iştahının sınırlı kaldığı görüldü.

Kurdaki görünüm

Dolar/TL kurunda yatay pozitif fiyatlama beklentisi sürerken gram altın fiyatlarında ons altın paralelinde yükseliş trendi sürebilme durumu mevcut. Ons altın sınırlı kar realizasyonları ile birlikte jeopolitik risk fiyatlamasına devam ediyor. Ons altında özellikle hafta ortasında güçlü dolar görünümü ve tarihi zirvelerini gören tahvil faizlerinin ardından nispeten geri çekilme dikkati çekti.

Altının gelişen trendi

Kıymetli madende hala jeopolitik riskler altında güçlü görünüm ve yukarı yönlü hareket mevcut. Kur tarafında ise 28TL seviyesinde fiyatlama gözle görülür gerçek.. Yurtiçi gram altın fiyatlarının 1750TL seviyesi üzerinde bu şartlar altında tutunması bekleniyor. Piyasa uzmanlarına göre İlk direnç noktası olarak 1785TL takip edilirken bu seviye üzerinde 1790TL ve 1800TL seviyeleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1770TL noktası ilk destek olarak takip edilebilir. Bu fiyatlama altında ise 1760TL ve 1750TL diğer destek bölgeleri olarak izlenmekte.

Gram ve altında son durum

Gram altın şu saatlerde serbest piyasada 1784 liradan işlem görüyor. Altının alım satım makasında 100 hatta 150 liralık fark görülebiliyor. Psikolojik destek ise gramda bu seviyelerden sonra 1750 alt sınır olarak görülebilir. Keza sert çıkışların olması sürpriz olmayacaktır.Çeyrek altın 2929 liradan seyrederken tutunma noktasının 2900 olarak kalıcılaşması yukarı yönlü harekete tetikleyebilecek.

Gram altında 1800 seviyeleri kısa vadede sürpriz olmayacağını hatırlatan uzmanlar aynı durumun çeyrek için de 2950 bandı için söylenebileceğine dikkati çekiyorlar.

Analistler, Orta Doğu'daki çatışmaların daha da şiddetlenebileceği endişesiyle, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı "şahin" tonlu sözle yönlendirmelerine rağmen, güvenli liman olarak nitelendirilen altına olan talebin atmaya devam ettiğini söyledi.

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