Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|815.420.888
|Türk Hava Yolları
|394.314.870
|Ereğli Demir Çelik
|340.071.459
|Akbank
|244.599.427
|T. Halk Bankası
|198.541.100
|Aselsan
|197.236.287
|Kardemir (D)
|180.616.483
|Koza Madencilik
|178.712.471
|Vakıflar Bankası
|160.924.348
|Petkim
|132.964.734
|Turkcell
|121.855.868
|Bim Mağazalar
|115.733.424
|Yapı ve Kredi Bank.
|103.926.939
|Tüpraş
|87.620.324
|İpek Doğal Enerji
|86.369.724
|İş Bankası (C)
|85.804.222
|Türk Telekom
|83.812.750
|Koza Altın
|76.384.528
|Çemaş Döküm
|69.017.388
|Emlak Konut GMYO
|57.324.181
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
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