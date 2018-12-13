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Borsada işlem hacmi sıralaması

13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası815.420.888
Türk Hava Yolları394.314.870
Ereğli Demir Çelik340.071.459
Akbank244.599.427
T. Halk Bankası198.541.100
Aselsan197.236.287
Kardemir (D)180.616.483
Koza Madencilik178.712.471
Vakıflar Bankası160.924.348
Petkim132.964.734
Turkcell121.855.868
Bim Mağazalar115.733.424
Yapı ve Kredi Bank.103.926.939
Tüpraş87.620.324
İpek Doğal Enerji86.369.724
İş Bankası (C)85.804.222
Türk Telekom83.812.750
Koza Altın76.384.528
Çemaş Döküm69.017.388
Emlak Konut GMYO57.324.181


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:47
  1. Borsada işlem hacmi sıralaması

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