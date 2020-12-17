  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:50:48 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.183.033.018
Pegasus2.079.203.027
Garanti Bankası1.753.230.124
Odaş Elektrik1.288.079.646
Şişe Cam837.090.504
İş GMYO828.076.235
Emlak Konut GMYO819.581.405
Petkim762.059.362
Turkcell687.483.960
İpek Doğal Enerji686.945.771
Tüpraş667.199.267
Türkiye Sigorta640.885.531
Kardemir (D)628.851.291
Torunlar GMYO592.776.889
Tümosan Motor ve Traktör561.983.543
ASELSAN519.352.552
Albaraka Türk502.902.873
Yapı ve Kredi Bankası484.045.817
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası472.298.372
Akbank470.545.544

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız
Teknoloji

Akbaşoğlu'ndan sert tepki: Kursaklarında bırakacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Altay Tankı'nın seri üretiminin Almanya'nın yükümlüklerini yerine getirmediği için gecik..
Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı
Gündem

Mersin'deki 'Gizemli ev'le ilgili yeni iddia! Panik başladı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2016 yılında başlayan ve bir yıl süren kazıların yapıldığı 'Gizemli ev' olarak adlandırılan evle ilgili yeni bir..
Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez
Gündem

Yargıtay'dan flaş karar! Polis ceza kesemez

Yargıtay verdiği kararda, polisin maske takmayanlara ceza kesemeyeceğini, kişiyi belirleyip bunu tutanakla imza altına alarak il valiliğine ..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay