Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.183.033.018
|Pegasus
|2.079.203.027
|Garanti Bankası
|1.753.230.124
|Odaş Elektrik
|1.288.079.646
|Şişe Cam
|837.090.504
|İş GMYO
|828.076.235
|Emlak Konut GMYO
|819.581.405
|Petkim
|762.059.362
|Turkcell
|687.483.960
|İpek Doğal Enerji
|686.945.771
|Tüpraş
|667.199.267
|Türkiye Sigorta
|640.885.531
|Kardemir (D)
|628.851.291
|Torunlar GMYO
|592.776.889
|Tümosan Motor ve Traktör
|561.983.543
|ASELSAN
|519.352.552
|Albaraka Türk
|502.902.873
|Yapı ve Kredi Bankası
|484.045.817
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|472.298.372
|Akbank
|470.545.544
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)