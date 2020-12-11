Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.010.551.474
|Garanti Bankası
|2.975.872.992
|Petkim
|1.775.787.869
|Tüpraş
|1.490.321.884
|Kardemir (D)
|1.484.026.890
|Doğan Holding
|1.416.134.768
|Ereğli Demir Çelik
|1.288.103.732
|Odaş Elektrik
|1.238.477.261
|Türk Hava Yolları
|1.148.472.206
|Yapı ve Kredi Bankası
|1.106.147.830
|Aselsan
|775.961.442
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|721.528.762
|Akbank
|686.172.681
|Albaraka Türk
|614.990.576
|Arçelik
|516.474.422
|Emlak Konut GMYO
|476.886.998
|TAV Havalimanları
|464.412.183
|Vakıflar Bankası
|441.852.128
|Şekerbank
|398.105.993
|Halkbank
|327.333.819
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)