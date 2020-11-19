Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|13.870.089.713
|Yapı ve Kredi Bankası
|5.383.904.453
|Kardemir (D)
|5.290.912.245
|Akbank
|3.233.996.413
|Vakıflar Bankası
|2.548.458.271
|İş Bankası (C)
|2.217.188.943
|Petkim
|1.586.588.537
|Türk Hava Yolları
|1.578.110.032
|Halkbank
|1.317.092.163
|Emlak Konut GMYO
|1.058.122.236
|Ereğli Demir Çelik
|1.035.980.358
|Tüpraş
|1.031.847.079
|Koç Holding
|839.613.013
|Şişe Cam
|819.981.174
|Odaş Elektrik
|783.088.051
|Turkcell
|725.949.184
|ASELSAN
|715.900.110
|Gübre Fabrikaları
|660.038.054
|Şekerbank
|587.050.120
|Pegasus
|491.687.564
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)