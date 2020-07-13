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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-13 18:53:20 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO 1.670.820.568
Türk Hava Yolları 1.063.258.092
Garanti Bankası 1.033.728.475
Odaş Elektrik 858.374.955
Trakya Cam 699.473.197
Sasa Polyester 656.136.054
Petkim 645.288.691
Ereğli Demir Çelik 625.722.600
Akbank 599.084.827
Şekerbank 591.431.447
Yapı ve Kredi Bank. 577.547.595
Karsan Otomotiv 576.678.262
Aselsan 516.522.425
Şişe Cam 492.800.203
Vakıflar Bankası 467.458.875
Kardemir (D) 449.462.483
Tekfen Holding 436.424.012
Zorlu Enerji 403.395.039
T. Halk Bankası 370.725.915
Turkcell 358.501.217


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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