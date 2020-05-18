  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İHH, Ramazan'da evsizleri unutmadı

İstanbul'da seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu

Kadir gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir gecesi gündüzünde orucun faziletleri

Kaylule uykusu nedir?

Kadir Gecesi okunacak dua
için kalan
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-05-18 18:47:32 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Sasa Polyester 1.207.506.681
Türk Hava Yolları 1.017.432.376
Garanti Bankası 836.067.682
Pegasus 808.155.889
Alkim Kimya 782.533.571
İş Fin.Kir. 737.396.635
Aselsan 567.841.007
Bim Mağazalar 460.459.009
Vakıflar Bankası 382.282.910
Kardemir (D) 322.362.948
Akbank 305.469.595
T. Halk Bankası 297.797.241
Tüpraş 248.980.636
Emlak Konut GMYO 247.967.094
Petkim 242.238.261
Eczacıbaşı İlaç 239.542.989
TAV Havalimanları 233.577.133
Koza Madencilik 232.314.578
Karsan Otomotiv 229.050.017
İş GMYO 208.899.594

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı