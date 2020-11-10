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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:56:34 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 5.677.647.346
Garanti Bankası 4.134.803.079
Turkcell 1.886.293.366
Pegasus 1.855.338.428
Kardemir (D) 1.443.924.842
Yapı ve Kredi Bankası 1.269.646.223
Tüpraş 1.245.161.922
Akbank 1.150.644.400
Odaş Elektrik 1.094.450.818
Petkim 941.153.193
TAV Havalimanları 890.668.075
Vakıflar Bankası 737.462.929
İş Bankası (C) 686.956.004
Şişe Cam 664.338.200
Emlak Konut GMYO 647.617.238
ASELSAN 589.317.161
Halkbank 548.262.057
Koç Holding 477.242.566
Ereğli Demir Çelik 467.304.863
DO-CO 440.992.873

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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