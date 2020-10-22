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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:46:54 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 3.451.349.697
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 3.132.402.598
Şişe Cam 1.029.950.267
ASELSAN 969.531.281
Akbank 911.277.092
Yapı ve Kredi Bankası 782.321.713
Şekerbank 776.631.920
Vakıflar Bankası 768.751.165
Petkim 606.907.166
Türk Hava Yolları 529.715.973
Halkbank 512.689.566
Kardemir (D) 487.260.993
Bim Mağazalar 486.506.292
Turkcell 452.352.195
Emlak Konut GMYO 439.848.899
Ege Endüstri 417.825.948
Akiş GMYO 364.094.574
Türkiye Sigorta 360.099.618
Ereğli Demir Çelik 345.643.490
İş Bankası (C) 322.862.089

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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