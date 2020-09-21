Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.083.632.145
|Kardemir (D)
|1.603.633.386
|Trakya Cam
|618.409.065
|Garanti Bankası
|581.151.218
|Petkim
|571.901.075
|Turkcell
|455.400.828
|Aksa
|414.975.486
|ASELSAN
|373.916.634
|Akbank
|338.779.733
|Alkim Kimya
|338.771.621
|Türk Hava Yolları
|331.047.216
|Sasa Polyester
|322.945.179
|Emlak Konut GMYO
|295.429.132
|Vakıflar Bankası
|285.852.333
|Doğan Holding
|285.639.497
|Soda Sanayii
|280.203.115
|Halkbank
|250.289.958
|Tüpraş
|248.673.410
|Yapı ve Kredi Bankası
|242.374.496
|Koç Holding
|212.011.456
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)