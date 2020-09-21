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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-21 18:54:14 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 3.083.632.145
Kardemir (D) 1.603.633.386
Trakya Cam 618.409.065
Garanti Bankası 581.151.218
Petkim 571.901.075
Turkcell 455.400.828
Aksa 414.975.486
ASELSAN 373.916.634
Akbank 338.779.733
Alkim Kimya 338.771.621
Türk Hava Yolları 331.047.216
Sasa Polyester 322.945.179
Emlak Konut GMYO 295.429.132
Vakıflar Bankası 285.852.333
Doğan Holding 285.639.497
Soda Sanayii 280.203.115
Halkbank 250.289.958
Tüpraş 248.673.410
Yapı ve Kredi Bankası 242.374.496
Koç Holding 212.011.456

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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