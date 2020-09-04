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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:47:04 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 2.361.475.426
ASELSAN 799.735.490
Garanti Bankası 720.347.731
Türk Hava Yolları 694.707.541
Kardemir (D) 613.656.429
Petkim 527.733.841
GSD Holding 418.896.393
Trakya Cam 391.031.920
Tüpraş 330.480.785
Türkiye Sigorta 313.534.267
Emlak Konut GMYO 307.386.887
Turkcell 265.470.285
Akbank 250.986.234
Yapı ve Kredi Bankası 233.372.016
Arçelik 221.699.465
Sasa Polyester 217.859.967
Karsan Otomotiv 216.604.829
Soda Sanayii 216.324.238
Vakıflar Bankası 215.573.526
Halkbank 195.899.042

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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