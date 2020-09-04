Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|2.361.475.426
|ASELSAN
|799.735.490
|Garanti Bankası
|720.347.731
|Türk Hava Yolları
|694.707.541
|Kardemir (D)
|613.656.429
|Petkim
|527.733.841
|GSD Holding
|418.896.393
|Trakya Cam
|391.031.920
|Tüpraş
|330.480.785
|Türkiye Sigorta
|313.534.267
|Emlak Konut GMYO
|307.386.887
|Turkcell
|265.470.285
|Akbank
|250.986.234
|Yapı ve Kredi Bankası
|233.372.016
|Arçelik
|221.699.465
|Sasa Polyester
|217.859.967
|Karsan Otomotiv
|216.604.829
|Soda Sanayii
|216.324.238
|Vakıflar Bankası
|215.573.526
|Halkbank
|195.899.042
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)