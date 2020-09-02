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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:43:25 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 1.057.914.917
Garanti Bankası 723.017.278
ASELSAN 698.241.269
Petkim 675.392.482
Halkbank 583.780.614
Türkiye Sigorta 501.673.776
Vakıflar Bankası 467.856.400
Türk Hava Yolları 465.100.491
Kardemir (D) 454.696.345
Emlak Konut GMYO 445.599.002
Zorlu Enerji 429.720.937
Akbank 423.590.998
Yapı ve Kredi Bankası 335.191.152
Tüpraş 328.319.447
Ereğli Demir Çelik 234.498.948
Odaş Elektrik 222.021.122
Türk Telekom 210.376.905
Aksa Enerji 197.406.905
İş Bankası (C) 190.154.486
Koç Holding 189.637.573

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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