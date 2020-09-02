Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|1.057.914.917
|Garanti Bankası
|723.017.278
|ASELSAN
|698.241.269
|Petkim
|675.392.482
|Halkbank
|583.780.614
|Türkiye Sigorta
|501.673.776
|Vakıflar Bankası
|467.856.400
|Türk Hava Yolları
|465.100.491
|Kardemir (D)
|454.696.345
|Emlak Konut GMYO
|445.599.002
|Zorlu Enerji
|429.720.937
|Akbank
|423.590.998
|Yapı ve Kredi Bankası
|335.191.152
|Tüpraş
|328.319.447
|Ereğli Demir Çelik
|234.498.948
|Odaş Elektrik
|222.021.122
|Türk Telekom
|210.376.905
|Aksa Enerji
|197.406.905
|İş Bankası (C)
|190.154.486
|Koç Holding
|189.637.573
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)