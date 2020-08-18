Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.392.503.819
|Güneş Sigorta
|1.082.278.309
|ASELSAN
|799.053.971
|Kardemir (D)
|630.922.713
|Emlak Konut GMYO
|615.266.023
|Türk Telekom
|554.233.885
|Akbank
|552.923.478
|Türk Hava Yolları
|528.814.382
|Şişe Cam
|489.537.535
|Tüpraş
|427.323.532
|Koç Holding
|340.372.777
|Sasa Polyester
|333.276.732
|Bim Mağazalar
|262.686.232
|Yapı ve Kredi Bankası
|253.834.320
|Turkcell
|253.505.901
|Vakıflar Bankası
|248.622.736
|Zorlu Enerji
|239.516.828
|Ereğli Demir Çelik
|182.151.518
|Petkim
|177.687.895
|İş Bankası (C)
|169.687.548
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)