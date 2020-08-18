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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:39:13 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.392.503.819
Güneş Sigorta 1.082.278.309
ASELSAN 799.053.971
Kardemir (D) 630.922.713
Emlak Konut GMYO 615.266.023
Türk Telekom 554.233.885
Akbank 552.923.478
Türk Hava Yolları 528.814.382
Şişe Cam 489.537.535
Tüpraş 427.323.532
Koç Holding 340.372.777
Sasa Polyester 333.276.732
Bim Mağazalar 262.686.232
Yapı ve Kredi Bankası 253.834.320
Turkcell 253.505.901
Vakıflar Bankası 248.622.736
Zorlu Enerji 239.516.828
Ereğli Demir Çelik 182.151.518
Petkim 177.687.895
İş Bankası (C) 169.687.548

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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