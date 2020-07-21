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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:49:55 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası 2.392.828.667
Emlak Konut GMYO 1.220.274.692
Turkcell 906.524.399
Güneş Sigorta 860.092.629
Akbank 790.173.282
Türk Hava Yolları 758.313.365
ASELSAN 757.187.873
Oyak Çimento 722.864.261
Kardemir (D) 708.682.060
GSD Holding 688.095.782
Torunlar GMYO 656.995.690
Şişe Cam 578.766.210
Odaş Elektrik 554.536.586
Halkbank 551.882.071
Vakıflar Bankası 543.497.951
Petkim 529.071.654
İş Finansal Kiralama 520.972.644
Tüpraş 518.961.699
Tekfen Holding 463.808.447
Sasa Polyester 460.716.153

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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