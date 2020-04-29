Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Migros Ticaret
|1.245.792.500
|Garanti Bankası
|792.046.440
|Petkim
|667.702.256
|Türk Hava Yolları
|623.597.416
|ASELSAN
|574.579.242
|MLP Sağlık
|425.993.637
|Eczacıbaşı İlaç
|414.875.727
|Odaş Elektrik
|410.767.256
|Hektaş
|404.636.305
|Şok Marketler
|360.638.904
|Bim Mağazalar
|321.190.816
|Tüpraş
|309.204.809
|Sasa Polyester
|292.507.397
|Turkcell
|248.549.107
|Akbank
|216.310.789
|Vakıflar Bankası
|215.514.970
|Ereğli Demir Çelik
|194.469.100
|Yapı ve Kredi Bankası
|190.244.401
|Tat Gıda
|187.569.725
|İş Bankası (C)
|184.796.383
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)