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Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

2020-04-29 18:40:54 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Migros Ticaret 1.245.792.500
Garanti Bankası 792.046.440
Petkim 667.702.256
Türk Hava Yolları 623.597.416
ASELSAN 574.579.242
MLP Sağlık 425.993.637
Eczacıbaşı İlaç 414.875.727
Odaş Elektrik 410.767.256
Hektaş 404.636.305
Şok Marketler 360.638.904
Bim Mağazalar 321.190.816
Tüpraş 309.204.809
Sasa Polyester 292.507.397
Turkcell 248.549.107
Akbank 216.310.789
Vakıflar Bankası 215.514.970
Ereğli Demir Çelik 194.469.100
Yapı ve Kredi Bankası 190.244.401
Tat Gıda 187.569.725
İş Bankası (C) 184.796.383

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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