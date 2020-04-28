Borsada işlem hacmi sıralaması
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|965.151.052
|Eczacıbaşı İlaç
|914.922.307
|Türk Hava Yolları
|757.013.204
|ASELSAN
|545.381.467
|Odaş Elektrik
|494.992.212
|Şok Marketler
|420.311.264
|Petkim
|364.377.872
|Migros Ticaret
|354.791.846
|MLP Sağlık
|347.531.001
|Akbank
|331.829.853
|İş Finansal Kiralama
|326.936.022
|Güneş Sigorta
|308.721.799
|İpek Doğal Enerji
|305.653.344
|İş Bankası (C)
|292.995.902
|Vakıflar Bankası
|266.467.642
|Turkcell
|265.730.150
|Koza Madencilik
|243.316.961
|Halkbank
|242.050.965
|Vestel
|240.667.261
|Yapı ve Kredi Bankası
|238.307.504
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)