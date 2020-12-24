Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|251.000,00
|51,36
|İş Bankası (B)
|39.252,00
|30,06
|İş Bankası (C)
|6,72
|0,00
|4,84
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|3,84
|-0,52
|1,05
|İş Girişim
|19,97
|-0,25
|425,53
|İş GMYO
|2,43
|-1,62
|38,07
|İş Y. Men. Değ.
|15,99
|1,07
|297,09
|İş Yat. Ort.
|3,28
|-0,91
|103,56
|İşbir Holding
|2.800,00
|1,74
|551,16
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|0,00
|88,71
|İttifak Holding
|2,31
|-0,43
|77,17
|İz Hayvancılık Tarım
|17,70
|9,39
|576,48
|İzmir Demir Çelik
|11,17
|-1,15
|36,39
|İzmir Fırça
|5,32
|2,70
|195,56
|Jantsa Jant Sanayi
|288,10
|-0,48
|441,66
|Kafein Yazılım
|19,61
|-1,65
|76,57
|Kaplamin
|33,00
|0,00
|494,59
|Kardemir (A)
|5,83
|0,00
|120,00
|Kardemir (B)
|5,21
|0,39
|97,35
|Kardemir (D)
|5,33
|-0,37
|100,38
|Karel Elektronik
|22,18
|5,42
|52,65
|Karsan Otomotiv
|3,13
|-0,95
|98,10
|Karsu Tekstil
|6,83
|0,74
|110,80
|Kartonsan
|2.333,20
|0,57
|503,93
|Katmerciler Ekipman
|3,09
|-0,32
|102,14
|Kent Gıda
|374,80
|5,88
|1514,02
|Kerevitaş Gıda
|6,66
|-0,30
|104,29
|Kervan Gıda
|13,32
|-0,22
|Kervansaray Yat. Holding
|1,11
|-9,76
|101,82
|Kiler GMYO
|2,56
|-1,16
|139,48
|Klimasan Klima
|17,28
|-1,82
|-18,54
|Koç Holding
|19,81
|-0,15
|-0,99
|Konfrut Gıda
|16,08
|-1,17
|105,63
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|18,97
|-1,20
|Konya Çimento
|1.115,10
|0,37
|311,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,97
|3,03
|25,59
|Koza Altın
|83,90
|0,96
|13,30
|Koza Madencilik
|14,29
|-0,28
|42,47
|Körfez GMYO
|6,06
|-0,82
|153,56
|Kristal Kola
|3,46
|-1,70
|129,14
|Kron Telekomünikasyon
|27,50
|0,95
|116,19
|Kuştur Kuşadası Turizm
|140,00
|2,87
|496,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,32
|0,00
|106,90
|Kütahya Porselen
|48,14
|0,59
|627,19
|Lider Faktoring
|3,22
|-0,92
|75,48
|Link Bilgisayar
|54,75
|-0,73
|204,36
|Logo Yazılım
|123,80
|-0,88
|103,62
|Lokman Hekim Sağlık
|11,27
|0,18
|96,49
|Lüks Kadife
|25,48
|0,31
|194,91
|Makina Takım
|3,13
|-0,95
|66,49
|Marka Yatırım Holding
|6,13
|-0,65
|419,49
|Marmaris Altınyunus
|98,00
|-3,16
|38,03
|Marshall
|313,10
|-3,66
|558,60
|Martı GMYO
|2,81
|-0,71
|178,22
|Martı Otel
|2,07
|-0,96
|127,47
|Mavi Giyim
|52,30
|-0,85
|-9,67
|Mazhar Zorlu Holding
|25,00
|0,00
|106,78
|Mega Polietilen
|7,80
|-0,89
|783,68
|Menderes Tekstil
|3,09
|-0,64
|135,88
|Merit Turizm
|76,95
|0,00
|295,83
|Merko Gıda
|7,97
|-3,39
|671,89
|Metemtur Otelcilik
|16,00
|-1,54
|798,88
|Metro Holding
|2,10
|-0,94
|52,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,94
|0,68
|50,00
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,38
|-0,83
|-54,29
|Migros Ticaret
|41,38
|-0,86
|70,85
|Milpa
|4,49
|-0,88
|105,02
|Mistral GMYO
|3,94
|-0,51
|109,95
|MLP Sağlık
|19,35
|0,68
|20,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|4,60
|-2,54
|303,51
|Mondi Tire Kutsan
|6,92
|-1,14
|67,15
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,46
|-0,98
|170,91
|Net Holding
|3,43
|-1,72
|31,92
|Netaş Telekom.
|25,14
|8,55
|92,50
|Niğbaş Niğde Beton
|67,00
|-4,29
|980,65
|Nuh Çimento
|47,46
|-1,33
|332,05
|Nurol GMYO
|7,17
|-0,28
|100,84
|Odaş Elektrik
|4,06
|0,25
|180,83
|Olmuksan-IP
|11,55
|4,34
|351,00
|Orge Enerji Elektrik
|7,38
|1,23
|48,79
|Orma Orman Mahsulleri
|11,92
|2,05
|331,88
|Osmanlı Menkul
|24,74
|-0,24
|493,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,97
|0,51
|136,31
|Otokar
|277,80
|1,20
|88,93
|Oyak Çimento
|8,36
|-1,42
|52,07
|Oyak Yat. Ort.
|6,32
|-0,63
|173,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,82
|0,00
|56,05
|Özak GMYO
|5,07
|-0,78
|97,28
|Özbal Çelik Boru
|6,62
|-0,90
|310,70
|Özderici GMYO
|2,26
|-0,44
|43,95
|Özerden Plastik
|9,81
|9,98
|330,26
|Pamukova Elektrik
|15,25
|-9,92
|1091,41
|Panora GMYO
|6,28
|0,00
|12,11
|Papilon Savunma
|21,10
|-1,49
|173,80
|Park Elek.Madencilik
|5,18
|-1,15
|69,84
|Parsan
|22,48
|0,00
|32,70
|Pegasus
|73,35
|4,04
|-15,10
|Peker GMYO
|2,98
|-3,87
|229,51
|Penguen Gıda
|5,05
|0,40
|451,68
|Pera GMYO
|2,22
|-1,33
|136,17
|Pergamon Dış Ticaret
|17,03
|2,78
|120,09
|Petkim
|5,04
|-0,20
|58,74
|Petrokent Turizm
|860,90
|0,00
|572,05
|Pınar Et Ve Un
|23,48
|-0,17
|158,32
|Pınar Su
|7,16
|-0,14
|208,62
|Pınar Süt
|21,58
|-0,09
|71,14
|Plastikkart
|12,14
|0,41
|30,96
|Polisan Holding
|4,11
|0,24
|36,20
|Politeknik Metal
|405,30
|9,99
|432,78
|Prizma Press Matbaacılık
|5,63
|-0,88
|30,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,50
|0,64
|-2,01
|QNB Finansbank
|70,50
|0,79
|88,00
|Ral Yatırım Holding
|4,52
|-0,22
|72,23
|Ray Sigorta
|16,26
|0,99
|375,44
|Reysaş GMYO
|5,52
|0,73
|20,26
|Reysaş Lojistik
|9,79
|5,61
|123,52
|Rhea Girişim
|4,08
|4,35
|242,86
|Rodrigo Tekstil
|13,44
|-1,68
|642,54
|Royal Halı
|4,25
|-2,07
|210,22
|RTA Laboratuvarları
|33,68
|-0,59
|1351,72
|Sabancı Holding
|10,43
|-0,48
|14,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|12,02
|-3,06
|451,38
|Sanel Mühendislik
|3,51
|-0,57
|19,63
|Sanifoam Sünger
|13,60
|0,29
|172,00
|Sanko Pazarlama
|10,04
|-2,05
|37,80
|Saray Matbaacılık
|8,20
|1,61
|534,29
|Sarkuysan
|9,00
|-0,11
|183,25
|Sasa Polyester
|19,52
|0,26
|152,52
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,85
|-1,51
|250,45
|Sekuro Plastik
|12,50
|0,64
|133,21
|Selçuk Ecza Deposu
|15,38
|3,08
|157,85
|Selçuk Gıda
|4,70
|1,95
|336,11
|Senkron Güvenlik
|16,33
|9,97
|498,17
|Serve Film Prodüksiyon
|15,28
|0,00
|861,01
|Servet GMYO
|76,75
|2,06
|802,94
|Seyitler Kimya
|29,50
|0,00
|334,46
|Silverline Endüstri
|7,75
|0,78
|258,80
|Sinpaş GMYO
|3,93
|-0,76
|238,79
|Smartiks Yazılım
|8,86
|-4,01
|-9,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,32
|2,01
|558,31
|Söktaş
|5,49
|1,67
|222,84
|Sönmez Filament
|60,45
|0,08
|1138,73
|Sönmez Pamuklu
|21,96
|0,00
|346,34
|Sumaş Suni Tahta
|40,14
|5,24
|309,05
|Şeker Fin. Kir.
|6,41
|-3,17
|34,10
|Şekerbank
|1,58
|0,00
|44,92
|Şişe Cam
|7,12
|-0,42
|39,87
|Şok Marketler
|12,60
|-1,56
|17,10
|T. Halk Bankası
|5,46
|0,18
|-7,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|31,40
|-1,57
|33,71
|T.S.K.B.
|1,88
|-1,05
|55,37
|T.Tuborg
|17,87
|-0,56
|50,17
|Taç Tarım Ürünleri
|10,59
|1,92
|239,42
|Tat Gıda
|10,89
|0,65
|79,00
|TAV Havalimanları
|21,08
|2,13
|-22,40
|Taze Kuru Gıda
|199,00
|-0,50
|2648,62
|Tek-Art Turizm
|1,96
|0,00
|55,56
|Tekfen Holding
|15,70
|-0,70
|-13,21
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|11,70
|-2,90
|178,57
|Temapol Polimer Plastik
|10,67
|-0,09
|104,41
|TGS Dış Ticaret
|9,10
|1,22
|94,86
|Tofaş Oto. Fab.
|32,08
|-2,31
|37,67
|Torunlar GMYO
|3,91
|-1,26
|42,18
|Trabzon Liman
|33,10
|-0,54
|216,03
|Trabzonspor Sportif
|4,40
|-1,12
|104,65
|Trend GMYO
|12,21
|-4,53
|455,00
|TSKB GMYO
|5,92
|4,23
|519,90
|Tuğçelik
|8,17
|2,12
|106,84
|Tukaş
|9,81
|0,10
|-20,57
|Turcas Petrol
|5,09
|-0,39
|90,64
|Turkcell
|15,69
|0,00
|16,43
|Tümosan Motor ve Traktör
|13,96
|-0,50
|117,78
|Tüpraş
|107,00
|-0,47
|-15,62
|Türk Hava Yolları
|12,74
|2,25
|-11,89
|Türk Prysmian Kablo
|11,44
|0,18
|343,32
|Türk Telekom
|8,26
|-0,84
|14,48
|Türk Traktör
|160,40
|-0,99
|203,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|100,80
|4,51
|140,00
|Türkiye Sigorta
|6,27
|0,48
|187,91
|Ufuk Yatırım
|13,40
|0,15
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,45
|1,83
|377,54
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|0,00
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|11,44
|0,44
|199,48
|Umpaş Holding
|2,12
|9,84
|241,94
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|91,19
|Utopya Turizm
|32,50
|1,63
|560,57
|Uzertaş Boya
|51,85
|0,10
|2235,59
|Ülker Bisküvi
|22,00
|-0,36
|-1,61
|Vakıf Fin. Kir.
|4,27
|-1,39
|101,65
|Vakıf GMYO
|3,69
|-0,81
|113,17
|Vakıf Yat. Ort.
|7,50
|-0,92
|311,83
|Vakıflar Bankası
|4,61
|0,00
|-16,33
|Vakko Tekstil
|6,39
|1,43
|40,75
|Vanet Gıda
|7,12
|0,42
|397,90
|Verusa Holding
|43,38
|-0,87
|133,85
|Verusaturk Girisim
|10,77
|1,99
|104,80
|Vestel
|20,58
|-0,87
|63,07
|Vestel Beyaz Eşya
|36,48
|-1,41
|72,90
|Viking Kağıt
|6,37
|-0,31
|240,64
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,40
|-1,12
|81,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|0,00
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|53,85
|7,70
|760,76
|Yataş
|12,93
|-1,45
|78,08
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,94
|-0,76
|144,72
|Yeni Gimat GMYO
|12,28
|-0,16
|2,58
|Yeşil GMYO
|1,34
|-2,90
|109,38
|Yeşil Yapı
|1,86
|-1,06
|181,82
|Yeşil Yatırım Holding
|93,75
|4,92
|734,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.400,00
|-3,36
|388,96
|Yonga Mobilya
|28,90
|-0,21
|213,02
|Yükselen Çelik
|6,96
|0,00
|127,08
|Yünsa
|14,33
|0,14
|42,34
|Zorlu Enerji
|2,66
|-0,75
|63,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)