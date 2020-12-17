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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:36:34 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)251.000,00
51,36
İş Bankası (B)39.500,00
30,88
İş Bankası (C)6,710,004,68
İş Bankası (Kur.)333.000,00
58,57
İş Fin.Kir.3,931,033,42
İş Girişim20,24-0,59432,63
İş GMYO2,380,0035,23
İş Y. Men. Değ.16,081,07299,33
İş Yat. Ort.3,400,89111,01
İşbir Holding2.650,00-5,18516,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,170,0088,71
İttifak Holding2,470,8289,44
İz Hayvancılık Tarım19,739,98654,06
İzmir Demir Çelik11,793,6043,96
İzmir Fırça5,24-0,19191,11
Jantsa Jant Sanayi242,50-0,04355,93
Kafein Yazılım18,662,0268,02
Kaplamin27,680,51398,74
Kardemir (A)5,630,72112,45
Kardemir (B)5,09-0,3992,80
Kardemir (D)5,350,00101,13
Karel Elektronik19,870,1036,75
Karsan Otomotiv3,060,6693,67
Karsu Tekstil6,920,58113,58
Kartonsan3.381,901,25775,37
Katmerciler Ekipman3,110,65103,44
Kent Gıda392,30-0,431589,38
Kerevitaş Gıda6,640,76103,68
Kervan Gıda14,16-2,41
Kervansaray Yat. Holding1,25-3,10127,27
Kiler GMYO2,803,32161,93
Klimasan Klima17,811,19-16,05
Koç Holding20,161,260,75
Konfrut Gıda16,301,24108,44
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,221,96
Konya Çimento1.086,400,12300,44
Kordsa Teknik Tekstil15,321,7920,48
Koza Altın81,552,0710,13
Koza Madencilik14,382,4943,37
Körfez GMYO5,831,04143,93
Kristal Kola3,090,98104,64
Kron Telekomünikasyon27,061,12112,74
Kuştur Kuşadası Turizm130,20-9,83454,63
Kuyumcukent Gayrimenkul2,280,44103,34
Kütahya Porselen42,620,57543,81
Lider Faktoring3,200,3174,39
Link Bilgisayar54,00-2,79200,19
Logo Yazılım121,802,70100,33
Lokman Hekim Sağlık10,86-0,3789,34
Lüks Kadife25,82-0,62198,84
Makina Takım2,871,0652,66
Marka Yatırım Holding5,790,17390,68
Marmaris Altınyunus99,701,1740,42
Marshall308,700,00549,35
Martı GMYO2,770,73174,26
Martı Otel2,132,90134,07
Mavi Giyim51,850,10-10,45
Mazhar Zorlu Holding24,005,7398,51
Mega Polietilen11,204,87782,97
Menderes Tekstil3,09-0,32135,88
Merit Turizm77,006,94296,09
Merko Gıda10,780,84926,67
Metemtur Otelcilik14,211,65698,31
Metro Holding2,190,9258,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,100,6558,16
Metro Yatırım Ortaklığı2,410,00-53,72
Migros Ticaret40,460,1067,05
Milpa4,64-0,22111,87
Mistral GMYO4,430,68136,07
MLP Sağlık18,890,4318,06
MMC San. Ve Tic. Yat.3,60-8,63215,79
Mondi Tire Kutsan6,640,9160,39
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret33,960,18166,98
Net Holding3,341,2128,46
Netaş Telekom.20,721,7758,65
Niğbaş Niğde Beton75,65-9,991120,16
Nuh Çimento46,500,22323,31
Nurol GMYO7,43-1,72108,12
Odaş Elektrik4,04-0,49179,45
Olmuksan-IP9,912,16286,96
Orge Enerji Elektrik7,320,1447,58
Orma Orman Mahsulleri12,206,09342,03
Osmanlı Menkul23,62-0,34466,25
Ostim Endüstriyel Yat4,05-0,74141,07
Otokar235,800,2160,36
Oyak Çimento8,040,7546,24
Oyak Yat. Ort.6,44-0,46178,95
Oylum Sınai Yatırımlar4,840,8356,69
Özak GMYO5,16-1,53100,78
Özbal Çelik Boru6,850,74324,97
Özderici GMYO2,270,8944,59
Özerden Plastik7,521,08229,82
Pamukova Elektrik25,000,001853,13
Panora GMYO6,560,9217,11
Papilon Savunma20,921,45171,46
Park Elek.Madencilik5,050,0065,57
Parsan22,480,6332,70
Pegasus70,253,31-18,69
Peker GMYO2,631,54190,81
Penguen Gıda5,07-0,59453,86
Pera GMYO2,320,43146,81
Pergamon Dış Ticaret16,200,75109,36
Petkim4,820,4251,81
Petrokent Turizm880,00-1,68586,96
Pınar Et Ve Un23,320,60156,56
Pınar Su7,180,98209,48
Pınar Süt21,081,0567,17
Plastikkart12,190,9131,50
Polisan Holding3,890,2628,91
Politeknik Metal325,00-1,16327,23
Prizma Press Matbaacılık5,62-0,7130,70
QNB Finans Fin. Kir.128,001,35-0,85
QNB Finansbank70,650,7888,40
Ral Yatırım Holding4,53-0,4472,61
Ray Sigorta22,24-9,96550,29
Reysaş GMYO5,472,4319,17
Reysaş Lojistik9,021,35105,94
Rhea Girişim4,090,99243,70
Rodrigo Tekstil14,750,00714,92
Royal Halı4,242,42209,49
RTA Laboratuvarları36,422,191469,83
Sabancı Holding10,580,2816,01
Safkar Ege Soğutmacılık12,430,40470,18
Sanel Mühendislik3,50-0,2819,29
Sanifoam Sünger13,500,00170,00
Sanko Pazarlama9,01-0,3323,66
Saray Matbaacılık7,831,03505,67
Sarkuysan8,960,34181,99
Sasa Polyester19,371,52150,58
Say Yenilenebilir Enerji7,78-1,27247,32
Sekuro Plastik11,372,90112,13
Selçuk Ecza Deposu15,02-0,40151,81
Selçuk Gıda4,45-5,32312,91
Senkron Güvenlik9,603,90251,65
Serve Film Prodüksiyon14,472,70810,06
Servet GMYO67,303,22691,76
Seyitler Kimya29,70-0,74337,41
Silverline Endüstri7,770,65259,72
Sinpaş GMYO3,920,00237,93
Smartiks Yazılım7,540,13-23,14
Sodaş Sodyum Sanayii26,083,90578,07
Söktaş5,23-0,19207,55
Sönmez Filament57,800,431084,43
Sönmez Pamuklu21,683,24340,65
Sumaş Suni Tahta37,321,97280,32
Şeker Fin. Kir.6,162,6728,87
Şekerbank1,420,7130,24
Şişe Cam7,180,7041,05
Şok Marketler11,770,869,39
T. Halk Bankası5,500,55-6,94
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33,620,8443,17
T.S.K.B.1,750,5744,63
T.Tuborg18,950,8559,24
Taç Tarım Ürünleri10,70-1,11242,95
Tat Gıda10,611,1474,40
TAV Havalimanları20,161,10-25,78
Taze Kuru Gıda232,002,203104,42
Tek-Art Turizm1,920,5252,38
Tekfen Holding16,380,12-9,45
Teknosa İç ve Dış Ticaret11,66-1,27177,62
Temapol Polimer Plastik10,760,56106,13
TGS Dış Ticaret9,240,8797,86
Tofaş Oto. Fab.32,26-0,6238,44
Torunlar GMYO4,200,4852,73
Trabzon Liman32,863,01213,73
Trabzonspor Sportif4,33-0,46101,40
Trend GMYO13,537,13515,00
TSKB GMYO5,400,56465,45
Tuğçelik7,37-0,4186,58
Tukaş11,040,64-10,61
Turcas Petrol5,150,9892,88
Turkcell15,970,8218,51
Tümosan Motor ve Traktör15,467,51141,19
Tüpraş109,200,37-13,88
Türk Hava Yolları12,901,65-10,79
Türk Prysmian Kablo12,410,08380,91
Türk Telekom8,322,3415,31
Türk Traktör163,70-0,30209,39
Türker Proje Gayrimenkul86,000,53104,76
Türkiye Sigorta6,181,15183,77
Ufuk Yatırım13,840,36436,43
Ulaşlar Turizm Yat.4,000,00329,25
Ulusoy Elektrik50,40-0,5989,47
Ulusoy Un Sanayi11,350,18197,12
Umpaş Holding1,959,55214,52
Uşak Seramik2,370,8595,31
Utopya Turizm31,121,70532,52
Uzertaş Boya48,02-9,992063,06
Ülker Bisküvi21,980,27-1,70
Vakıf Fin. Kir.3,930,2685,60
Vakıf GMYO3,680,82112,60
Vakıf Yat. Ort.7,34-0,54303,04
Vakıflar Bankası4,620,87-16,15
Vakko Tekstil6,300,9638,77
Vanet Gıda7,55-2,33427,97
Verusa Holding42,34-0,38128,24
Verusaturk Girisim10,852,46106,32
Vestel20,920,0065,77
Vestel Beyaz Eşya35,720,7969,30
Viking Kağıt6,63-0,90254,55
Yapı Kredi Koray GMYO4,33-0,2378,93
Yapı ve Kredi Bank.3,070,3323,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.44,640,00613,55
Yataş13,510,5284,06
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,830,52137,89
Yeni Gimat GMYO12,490,324,33
Yeşil GMYO1,270,7998,44
Yeşil Yapı1,560,00136,36
Yeşil Yatırım Holding80,050,13612,82
Yibitaş İnşaat Malzeme16.689,903,81466,72
Yonga Mobilya28,400,35207,61
Yükselen Çelik6,930,43126,10
Yünsa13,95-0,5738,56
Zorlu Enerji2,680,0064,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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