Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|274.500,00
|65,53
|İş Bankası (B)
|41.025,00
|35,93
|İş Bankası (C)
|6,40
|-1,84
|-0,16
|İş Bankası (Kur.)
|369.999,90
|76,19
|İş Fin.Kir.
|3,69
|-1,07
|-2,89
|İş Girişim
|18,00
|-0,83
|373,68
|İş GMYO
|2,06
|-1,44
|17,05
|İş Y. Men. Değ.
|14,05
|0,07
|248,92
|İş Yat. Ort.
|3,43
|0,59
|112,87
|İşbir Holding
|2.951,00
|1,74
|586,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|-1,68
|88,71
|İttifak Holding
|2,50
|-1,57
|91,74
|İz Hayvancılık Tarım
|14,00
|-1,41
|435,07
|İzmir Demir Çelik
|15,83
|-3,48
|93,28
|İzmir Fırça
|5,31
|-1,67
|195,00
|Jantsa Jant Sanayi
|249,70
|0,44
|369,47
|Kafein Yazılım
|17,47
|-1,30
|57,30
|Kaplamin
|25,96
|-0,08
|367,75
|Kardemir (A)
|5,06
|-1,75
|90,94
|Kardemir (B)
|4,67
|-1,27
|76,89
|Kardemir (D)
|5,11
|-0,78
|92,11
|Karel Elektronik
|19,80
|-0,60
|36,27
|Karsan Otomotiv
|3,06
|-1,92
|93,67
|Karsu Tekstil
|7,11
|-1,11
|119,44
|Kartonsan
|2.851,40
|-3,51
|638,06
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|0,65
|104,10
|Kent Gıda
|411,80
|-1,72
|1673,35
|Kerevitaş Gıda
|6,74
|0,60
|106,75
|Kervan Gıda
|15,91
|9,95
|Kervansaray Yat. Holding
|1,15
|3,60
|109,09
|Kiler GMYO
|2,48
|0,81
|132,00
|Klimasan Klima
|18,70
|1,03
|-11,85
|Koç Holding
|18,56
|-1,28
|-7,24
|Konfrut Gıda
|16,90
|1,81
|116,11
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,58
|-0,68
|Konya Çimento
|1.081,00
|0,56
|298,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,66
|-0,61
|15,29
|Koza Altın
|77,35
|-0,96
|4,46
|Koza Madencilik
|13,42
|-1,47
|33,80
|Körfez GMYO
|5,74
|-1,71
|140,17
|Kristal Kola
|2,94
|0,00
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,56
|-4,17
|116,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|160,00
|1,27
|581,57
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,26
|-0,88
|101,55
|Kütahya Porselen
|38,88
|-0,21
|487,31
|Lider Faktoring
|3,29
|3,13
|79,29
|Link Bilgisayar
|55,45
|7,67
|208,25
|Logo Yazılım
|112,40
|1,26
|84,87
|Lokman Hekim Sağlık
|11,20
|0,00
|95,27
|Lüks Kadife
|27,46
|0,96
|217,82
|Makina Takım
|2,86
|-2,05
|52,13
|Marka Yatırım Holding
|6,80
|1,49
|476,27
|Marmaris Altınyunus
|96,95
|-2,27
|36,55
|Marshall
|323,00
|1,13
|579,43
|Martı GMYO
|2,88
|-1,03
|185,15
|Martı Otel
|2,30
|-2,54
|152,75
|Mavi Giyim
|49,18
|-1,28
|-15,06
|Mazhar Zorlu Holding
|19,11
|0,84
|58,06
|Mega Polietilen
|10,79
|1,31
|750,64
|Menderes Tekstil
|3,11
|-1,27
|137,40
|Merit Turizm
|75,00
|-6,25
|285,80
|Merko Gıda
|11,28
|-0,70
|974,29
|Metemtur Otelcilik
|13,58
|0,15
|662,92
|Metro Holding
|2,17
|-0,46
|57,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,05
|-0,97
|55,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,45
|-6,13
|-52,95
|Migros Ticaret
|40,04
|-0,20
|65,32
|Milpa
|4,43
|-0,89
|102,28
|Mistral GMYO
|4,53
|-1,52
|141,39
|MLP Sağlık
|18,87
|0,11
|17,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,00
|0,00
|338,60
|Mondi Tire Kutsan
|6,77
|4,15
|63,53
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,70
|0,12
|172,80
|Net Holding
|3,15
|-1,25
|21,15
|Netaş Telekom.
|20,02
|-0,10
|53,29
|Niğbaş Niğde Beton
|82,45
|9,93
|1229,84
|Nuh Çimento
|45,10
|-1,23
|310,57
|Nurol GMYO
|8,91
|1,83
|149,58
|Odaş Elektrik
|3,64
|-6,19
|151,78
|Olmuksan-IP
|10,21
|0,00
|298,68
|Orge Enerji Elektrik
|7,28
|-0,68
|46,77
|Orma Orman Mahsulleri
|11,54
|-2,53
|318,12
|Osmanlı Menkul
|23,52
|-4,00
|463,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,90
|-2,01
|132,14
|Otokar
|234,60
|0,77
|59,55
|Oyak Çimento
|7,97
|-1,12
|44,97
|Oyak Yat. Ort.
|6,28
|-0,16
|172,02
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,96
|-0,60
|60,58
|Özak GMYO
|4,65
|-1,90
|80,93
|Özbal Çelik Boru
|6,74
|-1,32
|318,15
|Özderici GMYO
|2,19
|-0,45
|39,49
|Özerden Plastik
|8,23
|2,88
|260,96
|Pamukova Elektrik
|30,20
|9,34
|2259,38
|Panora GMYO
|6,35
|-0,16
|13,36
|Papilon Savunma
|19,36
|-0,41
|151,22
|Park Elek.Madencilik
|5,07
|-0,39
|66,23
|Parsan
|22,46
|-0,53
|32,59
|Pegasus
|62,75
|-1,34
|-27,37
|Peker GMYO
|2,33
|-0,85
|157,64
|Penguen Gıda
|5,05
|-0,59
|451,68
|Pera GMYO
|2,33
|-3,72
|147,87
|Pergamon Dış Ticaret
|16,29
|-0,91
|110,53
|Petkim
|4,84
|2,54
|52,44
|Petrokent Turizm
|969,00
|-1,31
|656,44
|Pınar Et Ve Un
|23,62
|0,25
|159,86
|Pınar Su
|7,35
|0,14
|216,81
|Pınar Süt
|21,32
|1,33
|69,08
|Plastikkart
|12,42
|-2,13
|33,98
|Polisan Holding
|3,87
|0,26
|28,25
|Politeknik Metal
|312,60
|-0,45
|310,93
|Prizma Press Matbaacılık
|5,85
|-2,17
|36,05
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,80
|0,69
|1,32
|QNB Finansbank
|71,75
|0,28
|91,33
|Ral Yatırım Holding
|4,73
|-0,63
|80,23
|Ray Sigorta
|22,82
|0,80
|567,25
|Reysaş GMYO
|5,46
|-2,50
|18,95
|Reysaş Lojistik
|8,83
|-1,89
|101,60
|Rhea Girişim
|4,14
|-6,12
|247,90
|Rodrigo Tekstil
|13,33
|-0,15
|636,46
|Royal Halı
|5,09
|0,00
|271,53
|RTA Laboratuvarları
|40,46
|0,95
|1643,97
|Sabancı Holding
|10,32
|-1,24
|13,16
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,00
|-2,26
|496,33
|Sanel Mühendislik
|3,67
|-0,81
|25,08
|Sanifoam Sünger
|13,74
|0,81
|174,80
|Sanko Pazarlama
|7,84
|-0,63
|7,60
|Saray Matbaacılık
|8,22
|0,49
|535,84
|Sarkuysan
|10,40
|6,89
|227,31
|Sasa Polyester
|20,12
|0,80
|160,28
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,85
|0,00
|250,45
|Sekuro Plastik
|11,59
|-2,11
|116,23
|Selçuk Ecza Deposu
|15,80
|-3,78
|164,89
|Selçuk Gıda
|4,50
|9,76
|317,55
|Senkron Güvenlik
|6,95
|9,97
|154,58
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|0,13
|843,40
|Servet GMYO
|68,30
|5,56
|703,53
|Seyitler Kimya
|26,28
|2,58
|287,04
|Silverline Endüstri
|7,78
|7,76
|260,19
|Sinpaş GMYO
|3,91
|-0,51
|237,07
|Smartiks Yazılım
|7,55
|-0,66
|-23,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,80
|0,51
|518,79
|Söktaş
|5,13
|-1,35
|201,67
|Sönmez Filament
|52,75
|1,93
|980,94
|Sönmez Pamuklu
|27,00
|6,22
|448,78
|Sumaş Suni Tahta
|37,00
|-0,86
|277,05
|Şeker Fin. Kir.
|5,38
|2,67
|12,55
|Şekerbank
|1,41
|-1,40
|29,33
|Şişe Cam
|7,13
|-0,42
|40,07
|Şok Marketler
|11,70
|-0,34
|8,74
|T. Halk Bankası
|5,27
|-1,31
|-10,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|35,36
|6,70
|50,57
|T.S.K.B.
|1,79
|-2,19
|47,93
|T.Tuborg
|18,63
|-1,22
|56,55
|Taç Tarım Ürünleri
|10,20
|0,00
|226,92
|Tat Gıda
|10,80
|-0,83
|77,52
|TAV Havalimanları
|20,26
|-0,39
|-25,42
|Taze Kuru Gıda
|261,00
|-1,51
|3504,97
|Tek-Art Turizm
|1,91
|-1,04
|51,59
|Tekfen Holding
|15,67
|-2,00
|-13,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,22
|-3,08
|214,76
|Temapol Polimer Plastik
|10,71
|0,09
|105,17
|TGS Dış Ticaret
|9,25
|-0,54
|98,07
|Tofaş Oto. Fab.
|30,78
|-0,19
|32,09
|Torunlar GMYO
|3,70
|-0,80
|34,55
|Trabzon Liman
|32,84
|0,06
|213,54
|Trabzonspor Sportif
|4,43
|-1,77
|106,05
|Trend GMYO
|13,60
|-3,41
|518,18
|TSKB GMYO
|4,80
|1,27
|402,63
|Tuğçelik
|7,57
|2,16
|91,65
|Tukaş
|11,17
|0,00
|-9,55
|Turcas Petrol
|5,12
|-0,58
|91,76
|Turkcell
|15,29
|-0,20
|13,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,65
|10,00
|97,35
|Tüpraş
|99,25
|1,64
|-21,73
|Türk Hava Yolları
|12,05
|-1,31
|-16,67
|Türk Prysmian Kablo
|13,15
|0,61
|409,59
|Türk Telekom
|7,72
|-1,28
|6,99
|Türk Traktör
|163,00
|5,16
|208,07
|Türker Proje Gayrimenkul
|87,55
|-3,58
|108,45
|Türkiye Sigorta
|6,01
|0,50
|175,97
|Ufuk Yatırım
|14,00
|-2,10
|442,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,20
|339,98
|Ulusoy Elektrik
|49,02
|0,04
|84,29
|Ulusoy Un Sanayi
|11,80
|2,79
|208,90
|Umpaş Holding
|1,35
|9,76
|117,74
|Uşak Seramik
|2,27
|-1,30
|87,07
|Utopya Turizm
|29,92
|-1,19
|508,13
|Uzertaş Boya
|40,00
|4,17
|1701,80
|Ülker Bisküvi
|21,86
|-1,62
|-2,24
|Vakıf Fin. Kir.
|4,04
|-1,94
|90,79
|Vakıf GMYO
|3,66
|-0,54
|111,44
|Vakıf Yat. Ort.
|7,50
|-1,19
|311,83
|Vakıflar Bankası
|4,48
|-0,67
|-18,69
|Vakko Tekstil
|6,03
|-1,15
|32,82
|Vanet Gıda
|8,46
|6,82
|491,61
|Verusa Holding
|42,72
|-1,84
|130,29
|Verusaturk Girisim
|9,68
|-0,31
|84,07
|Vestel
|20,94
|0,29
|65,93
|Vestel Beyaz Eşya
|34,80
|-1,14
|64,94
|Viking Kağıt
|6,17
|1,15
|229,95
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,42
|-1,78
|82,64
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,92
|-0,68
|17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,00
|2,56
|539,38
|Yataş
|13,88
|0,29
|89,10
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,83
|-1,03
|137,89
|Yeni Gimat GMYO
|12,49
|-0,32
|4,33
|Yeşil GMYO
|1,29
|-3,01
|101,56
|Yeşil Yapı
|1,59
|-2,45
|140,91
|Yeşil Yatırım Holding
|80,00
|-1,23
|612,38
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.689,90
|466,72
|Yonga Mobilya
|30,48
|1,40
|230,14
|Yükselen Çelik
|6,94
|-0,86
|126,43
|Yünsa
|13,64
|-1,66
|35,48
|Zorlu Enerji
|2,68
|-0,37
|64,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)