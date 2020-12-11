  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:29:48 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)274.500,00
65,53
İş Bankası (B)41.025,00
35,93
İş Bankası (C)6,40-1,84-0,16
İş Bankası (Kur.)369.999,90
76,19
İş Fin.Kir.3,69-1,07-2,89
İş Girişim18,00-0,83373,68
İş GMYO2,06-1,4417,05
İş Y. Men. Değ.14,050,07248,92
İş Yat. Ort.3,430,59112,87
İşbir Holding2.951,001,74586,28
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-1,6888,71
İttifak Holding2,50-1,5791,74
İz Hayvancılık Tarım14,00-1,41435,07
İzmir Demir Çelik15,83-3,4893,28
İzmir Fırça5,31-1,67195,00
Jantsa Jant Sanayi249,700,44369,47
Kafein Yazılım17,47-1,3057,30
Kaplamin25,96-0,08367,75
Kardemir (A)5,06-1,7590,94
Kardemir (B)4,67-1,2776,89
Kardemir (D)5,11-0,7892,11
Karel Elektronik19,80-0,6036,27
Karsan Otomotiv3,06-1,9293,67
Karsu Tekstil7,11-1,11119,44
Kartonsan2.851,40-3,51638,06
Katmerciler Ekipman3,120,65104,10
Kent Gıda411,80-1,721673,35
Kerevitaş Gıda6,740,60106,75
Kervan Gıda15,919,95
Kervansaray Yat. Holding1,153,60109,09
Kiler GMYO2,480,81132,00
Klimasan Klima18,701,03-11,85
Koç Holding18,56-1,28-7,24
Konfrut Gıda16,901,81116,11
Kontrolmatik Teknoloji Enerji17,58-0,68
Konya Çimento1.081,000,56298,45
Kordsa Teknik Tekstil14,66-0,6115,29
Koza Altın77,35-0,964,46
Koza Madencilik13,42-1,4733,80
Körfez GMYO5,74-1,71140,17
Kristal Kola2,940,0094,70
Kron Telekomünikasyon27,56-4,17116,67
Kuştur Kuşadası Turizm160,001,27581,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-0,88101,55
Kütahya Porselen38,88-0,21487,31
Lider Faktoring3,293,1379,29
Link Bilgisayar55,457,67208,25
Logo Yazılım112,401,2684,87
Lokman Hekim Sağlık11,200,0095,27
Lüks Kadife27,460,96217,82
Makina Takım2,86-2,0552,13
Marka Yatırım Holding6,801,49476,27
Marmaris Altınyunus96,95-2,2736,55
Marshall323,001,13579,43
Martı GMYO2,88-1,03185,15
Martı Otel2,30-2,54152,75
Mavi Giyim49,18-1,28-15,06
Mazhar Zorlu Holding19,110,8458,06
Mega Polietilen10,791,31750,64
Menderes Tekstil3,11-1,27137,40
Merit Turizm75,00-6,25285,80
Merko Gıda11,28-0,70974,29
Metemtur Otelcilik13,580,15662,92
Metro Holding2,17-0,4657,25
Metro Petrol ve Tesisleri3,05-0,9755,61
Metro Yatırım Ortaklığı2,45-6,13-52,95
Migros Ticaret40,04-0,2065,32
Milpa4,43-0,89102,28
Mistral GMYO4,53-1,52141,39
MLP Sağlık18,870,1117,94
MMC San. Ve Tic. Yat.5,000,00338,60
Mondi Tire Kutsan6,774,1563,53
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,700,12172,80
Net Holding3,15-1,2521,15
Netaş Telekom.20,02-0,1053,29
Niğbaş Niğde Beton82,459,931229,84
Nuh Çimento45,10-1,23310,57
Nurol GMYO8,911,83149,58
Odaş Elektrik3,64-6,19151,78
Olmuksan-IP10,210,00298,68
Orge Enerji Elektrik7,28-0,6846,77
Orma Orman Mahsulleri11,54-2,53318,12
Osmanlı Menkul23,52-4,00463,85
Ostim Endüstriyel Yat3,90-2,01132,14
Otokar234,600,7759,55
Oyak Çimento7,97-1,1244,97
Oyak Yat. Ort.6,28-0,16172,02
Oylum Sınai Yatırımlar4,96-0,6060,58
Özak GMYO4,65-1,9080,93
Özbal Çelik Boru6,74-1,32318,15
Özderici GMYO2,19-0,4539,49
Özerden Plastik8,232,88260,96
Pamukova Elektrik30,209,342259,38
Panora GMYO6,35-0,1613,36
Papilon Savunma19,36-0,41151,22
Park Elek.Madencilik5,07-0,3966,23
Parsan22,46-0,5332,59
Pegasus62,75-1,34-27,37
Peker GMYO2,33-0,85157,64
Penguen Gıda5,05-0,59451,68
Pera GMYO2,33-3,72147,87
Pergamon Dış Ticaret16,29-0,91110,53
Petkim4,842,5452,44
Petrokent Turizm969,00-1,31656,44
Pınar Et Ve Un23,620,25159,86
Pınar Su7,350,14216,81
Pınar Süt21,321,3369,08
Plastikkart12,42-2,1333,98
Polisan Holding3,870,2628,25
Politeknik Metal312,60-0,45310,93
Prizma Press Matbaacılık5,85-2,1736,05
QNB Finans Fin. Kir.130,800,691,32
QNB Finansbank71,750,2891,33
Ral Yatırım Holding4,73-0,6380,23
Ray Sigorta22,820,80567,25
Reysaş GMYO5,46-2,5018,95
Reysaş Lojistik8,83-1,89101,60
Rhea Girişim4,14-6,12247,90
Rodrigo Tekstil13,33-0,15636,46
Royal Halı5,090,00271,53
RTA Laboratuvarları40,460,951643,97
Sabancı Holding10,32-1,2413,16
Safkar Ege Soğutmacılık13,00-2,26496,33
Sanel Mühendislik3,67-0,8125,08
Sanifoam Sünger13,740,81174,80
Sanko Pazarlama7,84-0,637,60
Saray Matbaacılık8,220,49535,84
Sarkuysan10,406,89227,31
Sasa Polyester20,120,80160,28
Say Yenilenebilir Enerji7,850,00250,45
Sekuro Plastik11,59-2,11116,23
Selçuk Ecza Deposu15,80-3,78164,89
Selçuk Gıda4,509,76317,55
Senkron Güvenlik6,959,97154,58
Serve Film Prodüksiyon15,000,13843,40
Servet GMYO68,305,56703,53
Seyitler Kimya26,282,58287,04
Silverline Endüstri7,787,76260,19
Sinpaş GMYO3,91-0,51237,07
Smartiks Yazılım7,55-0,66-23,04
Sodaş Sodyum Sanayii23,800,51518,79
Söktaş5,13-1,35201,67
Sönmez Filament52,751,93980,94
Sönmez Pamuklu27,006,22448,78
Sumaş Suni Tahta37,00-0,86277,05
Şeker Fin. Kir.5,382,6712,55
Şekerbank1,41-1,4029,33
Şişe Cam7,13-0,4240,07
Şok Marketler11,70-0,348,74
T. Halk Bankası5,27-1,31-10,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası35,366,7050,57
T.S.K.B.1,79-2,1947,93
T.Tuborg18,63-1,2256,55
Taç Tarım Ürünleri10,200,00226,92
Tat Gıda10,80-0,8377,52
TAV Havalimanları20,26-0,39-25,42
Taze Kuru Gıda261,00-1,513504,97
Tek-Art Turizm1,91-1,0451,59
Tekfen Holding15,67-2,00-13,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret13,22-3,08214,76
Temapol Polimer Plastik10,710,09105,17
TGS Dış Ticaret9,25-0,5498,07
Tofaş Oto. Fab.30,78-0,1932,09
Torunlar GMYO3,70-0,8034,55
Trabzon Liman32,840,06213,54
Trabzonspor Sportif4,43-1,77106,05
Trend GMYO13,60-3,41518,18
TSKB GMYO4,801,27402,63
Tuğçelik7,572,1691,65
Tukaş11,170,00-9,55
Turcas Petrol5,12-0,5891,76
Turkcell15,29-0,2013,46
Tümosan Motor ve Traktör12,6510,0097,35
Tüpraş99,251,64-21,73
Türk Hava Yolları12,05-1,31-16,67
Türk Prysmian Kablo13,150,61409,59
Türk Telekom7,72-1,286,99
Türk Traktör163,005,16208,07
Türker Proje Gayrimenkul87,55-3,58108,45
Türkiye Sigorta6,010,50175,97
Ufuk Yatırım14,00-2,10442,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,20339,98
Ulusoy Elektrik49,020,0484,29
Ulusoy Un Sanayi11,802,79208,90
Umpaş Holding1,359,76117,74
Uşak Seramik2,27-1,3087,07
Utopya Turizm29,92-1,19508,13
Uzertaş Boya40,004,171701,80
Ülker Bisküvi21,86-1,62-2,24
Vakıf Fin. Kir.4,04-1,9490,79
Vakıf GMYO3,66-0,54111,44
Vakıf Yat. Ort.7,50-1,19311,83
Vakıflar Bankası4,48-0,67-18,69
Vakko Tekstil6,03-1,1532,82
Vanet Gıda8,466,82491,61
Verusa Holding42,72-1,84130,29
Verusaturk Girisim9,68-0,3184,07
Vestel20,940,2965,93
Vestel Beyaz Eşya34,80-1,1464,94
Viking Kağıt6,171,15229,95
Yapı Kredi Koray GMYO4,42-1,7882,64
Yapı ve Kredi Bank.2,92-0,6817,74
Yaprak Süt ve Besi Çift.40,002,56539,38
Yataş13,880,2989,10
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,83-1,03137,89
Yeni Gimat GMYO12,49-0,324,33
Yeşil GMYO1,29-3,01101,56
Yeşil Yapı1,59-2,45140,91
Yeşil Yatırım Holding80,00-1,23612,38
Yibitaş İnşaat Malzeme16.689,90
466,72
Yonga Mobilya30,481,40230,14
Yükselen Çelik6,94-0,86126,43
Yünsa13,64-1,6635,48
Zorlu Enerji2,68-0,3764,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay