Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|274.500,00
|65,53
|İş Bankası (B)
|41.025,00
|35,93
|İş Bankası (C)
|6,57
|0,31
|2,50
|İş Bankası (Kur.)
|373.000,00
|77,62
|İş Fin.Kir.
|3,76
|0,27
|-1,05
|İş Girişim
|18,00
|4,17
|373,68
|İş GMYO
|2,13
|0,00
|21,02
|İş Y. Men. Değ.
|14,16
|-1,12
|251,65
|İş Yat. Ort.
|3,40
|0,59
|111,01
|İşbir Holding
|2.960,70
|0,00
|588,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,20
|-0,83
|93,55
|İttifak Holding
|2,69
|-3,58
|106,31
|İz Hayvancılık Tarım
|14,78
|-0,14
|464,88
|İzmir Demir Çelik
|16,74
|-2,67
|104,40
|İzmir Fırça
|5,51
|0,00
|206,11
|Jantsa Jant Sanayi
|250,60
|2,29
|371,16
|Kafein Yazılım
|17,68
|0,17
|59,19
|Kaplamin
|25,80
|0,00
|364,86
|Kardemir (A)
|5,28
|2,13
|99,25
|Kardemir (B)
|4,80
|1,69
|81,82
|Kardemir (D)
|5,30
|4,13
|99,25
|Karel Elektronik
|20,08
|-0,59
|38,20
|Karsan Otomotiv
|3,19
|0,31
|101,90
|Karsu Tekstil
|7,25
|3,28
|123,77
|Kartonsan
|2.887,00
|0,24
|647,27
|Katmerciler Ekipman
|3,12
|-0,64
|104,10
|Kent Gıda
|425,90
|-2,67
|1734,07
|Kerevitaş Gıda
|6,73
|0,90
|106,44
|Kervan Gıda
|14,47
|9,95
|Kervansaray Yat. Holding
|1,12
|0,00
|103,64
|Kiler GMYO
|2,48
|0,00
|132,00
|Klimasan Klima
|19,07
|2,97
|-10,11
|Koç Holding
|18,84
|-0,05
|-5,84
|Konfrut Gıda
|16,11
|1,19
|106,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,79
|-0,78
|Konya Çimento
|1.075,40
|-0,99
|296,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,53
|1,18
|14,27
|Koza Altın
|78,40
|0,13
|5,87
|Koza Madencilik
|13,85
|0,73
|38,09
|Körfez GMYO
|5,81
|-0,68
|143,10
|Kristal Kola
|2,94
|-0,34
|94,70
|Kron Telekomünikasyon
|27,20
|1,12
|113,84
|Kuştur Kuşadası Turizm
|163,10
|2,19
|594,78
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,27
|-0,44
|102,44
|Kütahya Porselen
|39,22
|0,31
|492,45
|Lider Faktoring
|3,19
|-1,54
|73,84
|Link Bilgisayar
|51,50
|9,95
|186,29
|Logo Yazılım
|105,60
|-0,75
|73,68
|Lokman Hekim Sağlık
|11,29
|-0,18
|96,84
|Lüks Kadife
|27,24
|0,29
|215,28
|Makina Takım
|2,95
|2,43
|56,91
|Marka Yatırım Holding
|6,15
|0,49
|421,19
|Marmaris Altınyunus
|99,70
|-2,16
|40,42
|Marshall
|324,50
|2,69
|582,58
|Martı GMYO
|2,88
|-0,69
|185,15
|Martı Otel
|2,34
|1,74
|157,14
|Mavi Giyim
|49,14
|0,41
|-15,13
|Mazhar Zorlu Holding
|18,85
|0,80
|55,91
|Mega Polietilen
|10,60
|1,15
|735,66
|Menderes Tekstil
|3,16
|0,00
|141,22
|Merit Turizm
|82,00
|1,23
|321,81
|Merko Gıda
|11,46
|0,61
|991,43
|Metemtur Otelcilik
|13,52
|0,15
|659,55
|Metro Holding
|2,20
|0,00
|59,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,11
|-0,64
|58,67
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,62
|-0,62
|-49,68
|Migros Ticaret
|39,88
|-0,15
|64,66
|Milpa
|4,52
|-0,22
|106,39
|Mistral GMYO
|4,46
|0,90
|137,66
|MLP Sağlık
|19,14
|-0,83
|19,63
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,28
|0,00
|363,16
|Mondi Tire Kutsan
|6,62
|0,91
|59,90
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,78
|0,06
|173,43
|Net Holding
|3,25
|1,56
|25,00
|Netaş Telekom.
|20,34
|0,49
|55,74
|Niğbaş Niğde Beton
|66,40
|-5,14
|970,97
|Nuh Çimento
|45,58
|-0,31
|314,94
|Nurol GMYO
|8,59
|5,53
|140,62
|Odaş Elektrik
|3,79
|2,43
|162,16
|Olmuksan-IP
|10,21
|9,90
|298,68
|Orge Enerji Elektrik
|7,35
|0,00
|48,19
|Orma Orman Mahsulleri
|12,02
|0,33
|335,51
|Osmanlı Menkul
|25,00
|2,04
|499,33
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,02
|2,03
|139,29
|Otokar
|226,50
|0,67
|54,04
|Oyak Çimento
|8,09
|0,50
|47,15
|Oyak Yat. Ort.
|6,29
|-0,63
|172,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,03
|0,40
|62,85
|Özak GMYO
|4,76
|-0,21
|85,21
|Özbal Çelik Boru
|6,89
|0,44
|327,46
|Özderici GMYO
|2,23
|0,45
|42,04
|Özerden Plastik
|8,21
|-1,68
|260,09
|Pamukova Elektrik
|26,02
|3,58
|1932,81
|Panora GMYO
|6,34
|-0,16
|13,18
|Papilon Savunma
|19,65
|1,24
|154,98
|Park Elek.Madencilik
|5,11
|0,79
|67,54
|Parsan
|22,78
|-0,78
|34,47
|Pegasus
|64,40
|0,78
|-25,46
|Peker GMYO
|2,35
|0,86
|159,85
|Penguen Gıda
|5,11
|0,39
|458,23
|Pera GMYO
|2,47
|3,78
|162,77
|Pergamon Dış Ticaret
|16,65
|0,67
|115,18
|Petkim
|4,80
|1,27
|51,18
|Petrokent Turizm
|920,00
|2,80
|618,19
|Pınar Et Ve Un
|23,46
|0,60
|158,10
|Pınar Su
|7,39
|0,00
|218,53
|Pınar Süt
|21,20
|1,53
|68,13
|Plastikkart
|12,80
|1,19
|38,08
|Polisan Holding
|3,89
|0,52
|28,91
|Politeknik Metal
|328,60
|9,97
|331,96
|Prizma Press Matbaacılık
|5,92
|-3,11
|37,67
|QNB Finans Fin. Kir.
|130,40
|0,62
|1,01
|QNB Finansbank
|71,95
|0,07
|91,87
|Ral Yatırım Holding
|4,82
|0,84
|83,66
|Ray Sigorta
|22,70
|0,00
|563,74
|Reysaş GMYO
|5,61
|-1,58
|22,22
|Reysaş Lojistik
|8,95
|-1,65
|104,34
|Rhea Girişim
|4,75
|3,26
|299,16
|Rodrigo Tekstil
|13,35
|-3,89
|637,57
|Royal Halı
|4,73
|0,00
|245,26
|RTA Laboratuvarları
|40,26
|-0,49
|1635,34
|Sabancı Holding
|10,56
|0,28
|15,79
|Safkar Ege Soğutmacılık
|13,07
|-2,46
|499,54
|Sanel Mühendislik
|3,72
|-1,06
|26,79
|Sanifoam Sünger
|13,02
|0,15
|160,40
|Sanko Pazarlama
|7,93
|0,51
|8,84
|Saray Matbaacılık
|8,16
|0,87
|531,20
|Sarkuysan
|9,45
|6,78
|197,41
|Sasa Polyester
|20,36
|0,59
|163,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|7,89
|-0,50
|252,23
|Sekuro Plastik
|11,95
|1,36
|122,95
|Selçuk Ecza Deposu
|17,30
|-3,78
|190,03
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,00
|280,43
|Senkron Güvenlik
|6,32
|-9,97
|131,50
|Serve Film Prodüksiyon
|15,05
|0,00
|846,54
|Servet GMYO
|59,10
|0,25
|595,29
|Seyitler Kimya
|24,08
|3,35
|254,64
|Silverline Endüstri
|7,17
|9,13
|231,94
|Sinpaş GMYO
|3,83
|0,00
|230,17
|Smartiks Yazılım
|7,60
|-0,52
|-22,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|24,00
|1,10
|523,99
|Söktaş
|5,18
|0,39
|204,61
|Sönmez Filament
|49,90
|1,63
|922,54
|Sönmez Pamuklu
|24,76
|7,09
|403,25
|Sumaş Suni Tahta
|38,08
|-0,10
|288,06
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|-3,99
|10,88
|Şekerbank
|1,40
|0,00
|28,41
|Şişe Cam
|7,17
|1,99
|40,85
|Şok Marketler
|11,84
|-0,25
|10,04
|T. Halk Bankası
|5,37
|0,37
|-9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,60
|-0,85
|38,82
|T.S.K.B.
|1,83
|-0,54
|51,24
|T.Tuborg
|18,91
|2,83
|58,91
|Taç Tarım Ürünleri
|10,41
|3,07
|233,65
|Tat Gıda
|10,95
|0,18
|79,99
|TAV Havalimanları
|20,48
|-0,49
|-24,61
|Taze Kuru Gıda
|265,00
|7,29
|3560,22
|Tek-Art Turizm
|1,95
|-0,51
|54,76
|Tekfen Holding
|16,20
|2,86
|-10,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|13,58
|-3,76
|223,33
|Temapol Polimer Plastik
|10,91
|-1,98
|109,00
|TGS Dış Ticaret
|9,32
|0,98
|99,57
|Tofaş Oto. Fab.
|30,84
|0,72
|32,35
|Torunlar GMYO
|3,78
|0,27
|37,45
|Trabzon Liman
|33,06
|0,36
|215,64
|Trabzonspor Sportif
|4,46
|-0,22
|107,44
|Trend GMYO
|14,15
|0,50
|543,18
|TSKB GMYO
|4,45
|0,23
|365,98
|Tuğçelik
|7,54
|-0,66
|90,89
|Tukaş
|11,20
|-0,09
|-9,31
|Turcas Petrol
|5,09
|0,39
|90,64
|Turkcell
|15,47
|0,19
|14,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,21
|2,66
|74,88
|Tüpraş
|96,35
|0,89
|-24,01
|Türk Hava Yolları
|12,30
|0,00
|-14,94
|Türk Prysmian Kablo
|13,13
|-0,53
|408,82
|Türk Telekom
|7,85
|-0,76
|8,79
|Türk Traktör
|147,80
|1,93
|179,34
|Türker Proje Gayrimenkul
|92,85
|0,00
|121,07
|Türkiye Sigorta
|6,05
|0,83
|177,80
|Ufuk Yatırım
|14,95
|4,91
|479,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,20
|1,20
|350,71
|Ulusoy Elektrik
|48,20
|-1,63
|81,20
|Ulusoy Un Sanayi
|11,51
|-0,26
|201,31
|Umpaş Holding
|1,23
|9,82
|98,39
|Uşak Seramik
|2,32
|0,00
|91,19
|Utopya Turizm
|29,68
|-1,00
|503,25
|Uzertaş Boya
|35,00
|0,06
|1476,58
|Ülker Bisküvi
|21,76
|0,09
|-2,68
|Vakıf Fin. Kir.
|4,17
|0,97
|96,93
|Vakıf GMYO
|3,71
|0,27
|114,33
|Vakıf Yat. Ort.
|7,64
|-0,13
|319,52
|Vakıflar Bankası
|4,55
|0,00
|-17,42
|Vakko Tekstil
|6,06
|-0,16
|33,48
|Vanet Gıda
|7,98
|-0,13
|458,04
|Verusa Holding
|44,42
|2,59
|139,45
|Verusaturk Girisim
|9,67
|-0,31
|83,88
|Vestel
|21,12
|0,96
|67,35
|Vestel Beyaz Eşya
|35,40
|-0,51
|67,79
|Viking Kağıt
|6,18
|-0,32
|230,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,56
|-0,44
|88,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,95
|0,68
|18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|40,00
|5,71
|539,38
|Yataş
|13,91
|2,05
|89,51
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,86
|0,52
|139,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|0,00
|5,00
|Yeşil GMYO
|1,35
|0,00
|110,94
|Yeşil Yapı
|1,65
|0,61
|150,00
|Yeşil Yatırım Holding
|81,00
|2,86
|621,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.469,20
|1,35
|459,23
|Yonga Mobilya
|30,02
|0,07
|225,15
|Yükselen Çelik
|7,07
|0,14
|130,67
|Yünsa
|14,05
|0,86
|39,55
|Zorlu Enerji
|2,71
|1,12
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)