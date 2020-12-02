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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:27:01 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)42.000,001,5739,16
İş Bankası (C)6,78-0,155,77
İş Bankası (Kur.)315.994,90
50,47
İş Fin.Kir.3,750,00-1,32
İş Girişim16,883,56344,21
İş GMYO2,120,0020,45
İş Y. Men. Değ.13,03-0,15223,59
İş Yat. Ort.3,320,91106,04
İşbir Holding2.950,000,00586,05
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,180,0090,32
İttifak Holding2,300,4476,40
İz Hayvancılık Tarım14,90-0,53469,47
İzmir Demir Çelik19,69-3,20140,42
İzmir Fırça5,50-0,90205,56
Jantsa Jant Sanayi261,707,17392,03
Kafein Yazılım18,290,4964,69
Kaplamin25,261,45355,14
Kardemir (A)5,150,1994,34
Kardemir (B)4,700,8678,03
Kardemir (D)5,042,0289,47
Karel Elektronik19,449,9533,79
Karsan Otomotiv3,072,3394,30
Karsu Tekstil6,54-0,15101,85
Kartonsan2.988,705,50673,60
Katmerciler Ekipman3,120,65104,10
Kent Gıda500,002,042053,17
Kerevitaş Gıda7,11-0,70118,10
Kervansaray Yat. Holding1,03-9,6587,27
Kiler GMYO2,510,40134,80
Klimasan Klima22,043,673,89
Koç Holding18,480,82-7,64
Konfrut Gıda16,82-0,65115,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,98-1,57
Konya Çimento1.172,6010,00332,22
Kordsa Teknik Tekstil14,83-0,6016,63
Koza Altın77,351,784,46
Koza Madencilik13,222,0831,80
Körfez GMYO6,070,17153,97
Kristal Kola3,264,82115,89
Kron Telekomünikasyon26,24-0,08106,29
Kuştur Kuşadası Turizm178,508,84660,38
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,00109,58
Kütahya Porselen37,30-0,27463,44
Lider Faktoring3,07-0,3267,30
Link Bilgisayar48,201,30167,95
Logo Yazılım113,500,8086,68
Lokman Hekim Sağlık11,48-1,80100,15
Lüks Kadife28,18-1,05226,16
Makina Takım2,751,1046,28
Marka Yatırım Holding6,720,15469,49
Marmaris Altınyunus96,20-1,8435,49
Marshall336,500,36607,82
Martı GMYO2,990,00196,04
Martı Otel2,22-1,33143,96
Mavi Giyim49,143,67-15,13
Mazhar Zorlu Holding18,210,5050,62
Mega Polietilen10,42-1,04721,47
Menderes Tekstil3,18-0,63142,75
Merit Turizm75,30-2,02287,35
Merko Gıda11,99-2,121041,90
Metemtur Otelcilik12,680,96612,36
Metro Holding2,190,4658,70
Metro Petrol ve Tesisleri3,14-0,3260,20
Metro Yatırım Ortaklığı2,630,38-50,68
Migros Ticaret41,94-1,3273,16
Milpa4,531,34106,85
Mistral GMYO4,382,10133,40
MLP Sağlık20,08-0,5025,50
MMC San. Ve Tic. Yat.5,83-0,17411,40
Mondi Tire Kutsan6,530,3157,73
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,220,23176,89
Net Holding3,170,0021,92
Netaş Telekom.20,542,1957,27
Niğbaş Niğde Beton75,907,361124,19
Nuh Çimento47,948,56336,42
Nurol GMYO7,230,14102,52
Odaş Elektrik3,541,43144,86
Olmuksan-IP7,481,36192,08
Orge Enerji Elektrik7,370,5548,59
Orma Orman Mahsulleri12,902,30367,39
Osmanlı Menkul20,54-0,96392,41
Ostim Endüstriyel Yat4,140,24146,43
Otokar252,405,8371,65
Oyak Çimento8,280,9850,61
Oyak Yat. Ort.6,320,00173,75
Oylum Sınai Yatırımlar5,280,5770,94
Özak GMYO4,290,4766,93
Özbal Çelik Boru7,061,88338,00
Özderici GMYO2,21-0,4540,76
Özerden Plastik8,501,92272,81
Pamukova Elektrik23,50-8,421735,94
Panora GMYO6,620,0018,18
Papilon Savunma20,740,97169,13
Park Elek.Madencilik5,150,3968,85
Parsan23,14-0,6036,60
Pegasus63,000,16-27,08
Peker GMYO2,352,62159,85
Penguen Gıda5,38-1,10487,73
Pera GMYO2,37-0,42152,13
Pergamon Dış Ticaret16,62-0,18114,79
Petkim4,311,1735,75
Petrokent Turizm1.032,009,90705,62
Pınar Et Ve Un24,22-0,66166,46
Pınar Su7,60-0,52227,59
Pınar Süt22,460,3678,12
Plastikkart12,826,5738,30
Polisan Holding3,86-0,7727,92
Politeknik Metal340,003,82346,94
Prizma Press Matbaacılık5,68-0,1832,09
QNB Finans Fin. Kir.144,901,5412,24
QNB Finansbank81,851,17118,27
Ral Yatırım Holding4,920,2087,47
Ray Sigorta22,94-0,26570,76
Reysaş GMYO5,264,1614,60
Reysaş Lojistik10,11-1,56130,82
Rhea Girişim3,430,00188,24
Rodrigo Tekstil15,50-8,39756,35
Royal Halı4,001,01191,97
RTA Laboratuvarları42,08-2,411713,79
Sabancı Holding10,290,9812,83
Safkar Ege Soğutmacılık18,449,96745,87
Sanel Mühendislik3,967,3234,97
Sanifoam Sünger13,25-0,38165,00
Sanko Pazarlama7,51-0,663,07
Saray Matbaacılık8,102,14526,56
Sarkuysan7,191,99126,28
Sasa Polyester17,24-0,75123,03
Say Yenilenebilir Enerji8,523,27280,36
Sekuro Plastik11,634,12116,98
Selçuk Ecza Deposu14,948,34150,47
Selçuk Gıda4,090,25279,50
Senkron Güvenlik6,339,90131,87
Serve Film Prodüksiyon16,050,31909,43
Servet GMYO59,953,90605,29
Seyitler Kimya20,825,15206,63
Silverline Endüstri4,494,66107,87
Sinpaş GMYO3,810,00228,45
Smartiks Yazılım7,690,39-21,61
Sodaş Sodyum Sanayii25,16-0,16554,15
Söktaş5,01-0,79194,62
Sönmez Filament42,260,62765,98
Sönmez Pamuklu15,92-0,87223,58
Sumaş Suni Tahta39,940,00307,02
Şeker Fin. Kir.4,38-1,79-8,37
Şekerbank1,470,6834,83
Şişe Cam6,980,8737,12
Şok Marketler12,160,2513,01
T. Halk Bankası5,41-0,18-8,46
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası37,729,9460,62
T.S.K.B.2,28-1,3088,43
T.Tuborg17,370,6445,97
Taç Tarım Ürünleri11,000,92252,56
Tat Gıda11,11-0,8982,62
TAV Havalimanları20,06-1,67-26,15
Taze Kuru Gıda261,900,003517,40
Tek-Art Turizm1,95-2,5054,76
Tekfen Holding15,231,13-15,81
Teknosa İç ve Dış Ticaret14,498,62245,00
Temapol Polimer Plastik10,43-0,1099,81
TGS Dış Ticaret9,23-0,3297,64
Tofaş Oto. Fab.29,681,7127,37
Torunlar GMYO3,680,0033,82
Trabzon Liman34,421,65228,63
Trabzonspor Sportif4,391,15104,19
Trend GMYO15,73-1,93615,00
TSKB GMYO4,429,95362,83
Tuğçelik7,240,7083,29
Tukaş11,48-1,46-7,04
Turcas Petrol5,162,3893,26
Turkcell15,340,3313,83
Tümosan Motor ve Traktör10,620,6665,68
Tüpraş94,000,97-25,87
Türk Hava Yolları12,29-1,68-15,01
Türk Prysmian Kablo13,22-0,68412,30
Türk Telekom7,780,137,82
Türk Traktör141,801,43168,00
Türker Proje Gayrimenkul90,80-0,38116,19
Türkiye Sigorta5,780,00165,41
Ufuk Yatırım14,809,96473,64
Ulaşlar Turizm Yat.3,73-1,32300,27
Ulusoy Elektrik48,400,1281,95
Ulusoy Un Sanayi11,72-1,26206,81
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,340,0092,84
Utopya Turizm26,524,41439,02
Uzertaş Boya39,229,981666,67
Ülker Bisküvi22,340,63-0,09
Vakıf Fin. Kir.3,911,5684,65
Vakıf GMYO3,760,27117,22
Vakıf Yat. Ort.7,72-0,39323,91
Vakıflar Bankası4,700,00-14,70
Vakko Tekstil6,080,0033,92
Vanet Gıda8,945,05525,17
Verusa Holding44,080,87137,62
Verusaturk Girisim9,830,6186,92
Vestel20,200,0060,06
Vestel Beyaz Eşya35,160,1766,65
Viking Kağıt6,36-0,47240,11
Yapı Kredi Koray GMYO4,66-0,4392,56
Yapı ve Kredi Bank.2,98-0,3320,16
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,00-1,41459,46
Yataş11,77-0,6860,35
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,820,53137,27
Yeni Gimat GMYO12,600,085,25
Yeşil GMYO1,210,8389,06
Yeşil Yapı1,370,74107,58
Yeşil Yatırım Holding71,80-2,51539,36
Yibitaş İnşaat Malzeme16.860,00
472,50
Yonga Mobilya30,702,40232,52
Yükselen Çelik6,970,58127,41
Yünsa13,722,0136,28
Zorlu Enerji2,740,7468,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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