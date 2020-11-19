  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:34:14 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)40.750,100,3735,02
İş Bankası (C)6,74-1,465,15
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,70-1,33-2,63
İş Girişim16,152,60325,00
İş GMYO1,96-1,5111,36
İş Y. Men. Değ.12,420,16208,44
İş Yat. Ort.3,16-2,1796,11
İşbir Holding2.850,000,35562,79
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,17-1,6888,71
İttifak Holding2,21-3,0774,04
İz Hayvancılık Tarım12,7610,00387,68
İzmir Demir Çelik18,970,11131,62
İzmir Fırça6,20-4,76244,44
Jantsa Jant Sanayi196,80-2,09270,01
Kafein Yazılım16,88-1,3451,99
Kaplamin26,001,01368,47
Kardemir (A)4,69-2,7076,98
Kardemir (B)3,92-0,7648,48
Kardemir (D)4,753,4978,57
Karel Elektronik17,200,4118,38
Karsan Otomotiv2,92-1,3584,81
Karsu Tekstil6,98-1,97115,43
Kartonsan2.439,70-1,86531,49
Katmerciler Ekipman3,19-2,15108,68
Kent Gıda428,009,771743,12
Kerevitaş Gıda7,311,25124,23
Kervansaray Yat. Holding0,842,4452,73
Kiler GMYO2,37-2,47121,71
Klimasan Klima16,748,00-21,09
Koç Holding17,88-1,76-10,64
Konfrut Gıda16,17-3,92106,78
Kontrolmatik Teknoloji Enerji16,44-3,63
Konya Çimento855,005,52215,15
Kordsa Teknik Tekstil12,41-0,16-2,41
Koza Altın74,60-0,330,74
Koza Madencilik12,45-0,2424,13
Körfez GMYO6,54-1,51173,64
Kristal Kola2,350,4355,63
Kron Telekomünikasyon25,92-0,99103,77
Kuştur Kuşadası Turizm168,00-4,00615,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,34-2,50108,69
Kütahya Porselen39,58-1,05497,89
Lider Faktoring3,29-0,9079,29
Link Bilgisayar49,925,49177,51
Logo Yazılım98,25-0,7161,60
Lokman Hekim Sağlık11,05-2,2192,66
Lüks Kadife29,362,66239,81
Makina Takım2,71-0,7344,15
Marka Yatırım Holding10,708,63806,78
Marmaris Altınyunus87,00-1,0822,54
Marshall296,00-0,64522,63
Martı GMYO3,350,90231,68
Martı Otel2,71-9,36197,80
Mavi Giyim44,18-2,60-23,70
Mazhar Zorlu Holding18,410,0052,27
Mega Polietilen11,51-3,11807,40
Menderes Tekstil3,14-1,26139,69
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm71,001,43265,23
Merko Gıda11,800,001023,81
Metemtur Otelcilik11,74-0,51559,55
Metro Holding2,13-1,8454,35
Metro Petrol ve Tesisleri3,16-1,5661,22
Metro Yatırım Ortaklığı2,29-1,29-57,06
Migros Ticaret39,02-1,8661,11
Milpa4,89-1,01123,29
Mistral GMYO4,25-0,70126,47
MLP Sağlık19,250,8420,31
MMC San. Ve Tic. Yat.5,700,00400,00
Mondi Tire Kutsan6,45-1,5355,80
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret34,16-0,81168,55
Net Holding3,242,5324,62
Netaş Telekom.20,060,8053,60
Niğbaş Niğde Beton64,902,69946,77
Nuh Çimento34,78-1,36216,62
Nurol GMYO6,47-0,6181,23
Odaş Elektrik3,27-2,10126,19
Olmuksan-IP6,50-3,70153,81
Orge Enerji Elektrik7,17-1,3844,56
Orma Orman Mahsulleri10,13-9,96267,03
Osmanlı Menkul21,60-0,37417,82
Ostim Endüstriyel Yat3,93-1,26133,93
Otokar197,10-0,8634,04
Oyak Çimento7,85-1,1342,79
Oyak Yat. Ort.6,15-0,97166,39
Oylum Sınai Yatırımlar5,23-1,8869,32
Özak GMYO4,12-0,2460,31
Özbal Çelik Boru7,14-2,59342,97
Özderici GMYO2,14-2,2836,31
Özerden Plastik9,003,33294,74
Panora GMYO6,31-1,5612,65
Papilon Savunma21,52-2,27179,25
Park Elek.Madencilik4,95-1,2062,30
Parsan19,63-0,2015,88
Pegasus55,701,64-35,53
Peker GMYO2,53-3,44179,76
Penguen Gıda5,690,89521,59
Pera GMYO2,56-1,92172,34
Pergamon Dış Ticaret16,18-0,43109,11
Petkim4,730,6424,15
Petrokent Turizm720,002,86462,06
Pınar Et Ve Un23,24-1,86155,68
Pınar Su7,54-0,79225,00
Pınar Süt20,12-2,7159,56
Plastikkart11,28-1,4021,68
Polisan Holding3,77-1,8224,93
Politeknik Metal300,000,17294,36
Prizma Press Matbaacılık5,84-1,1835,81
QNB Finans Fin. Kir.124,801,05-3,33
QNB Finansbank68,350,2982,27
Ral Yatırım Holding4,871,0485,56
Ray Sigorta21,343,59523,98
Reysaş GMYO4,70-1,472,40
Reysaş Lojistik8,00-2,3282,65
Rhea Girişim3,16-1,86165,55
Rodrigo Tekstil11,06-0,18511,05
Royal Halı3,940,25187,59
RTA Laboratuvarları43,52-1,231775,86
Sabancı Holding10,29-2,0012,83
Safkar Ege Soğutmacılık9,589,99339,45
Sanel Mühendislik3,56-0,8421,34
Sanifoam Sünger14,40-1,37188,00
Sanko Pazarlama7,46-0,932,39
Saray Matbaacılık7,29-0,14463,90
Sarkuysan6,93-0,57118,10
Sasa Polyester16,99-0,82119,79
Say Yenilenebilir Enerji8,43-2,77276,34
Sekuro Plastik11,322,44111,19
Selçuk Ecza Deposu9,26-1,0755,24
Selçuk Gıda4,140,98284,14
Senkron Güvenlik4,041,2547,99
Serve Film Prodüksiyon15,00-3,23843,40
Servet GMYO52,956,03522,94
Seyitler Kimya16,53-1,02143,45
Silverline Endüstri4,15-2,3592,13
Sinpaş GMYO3,85-1,79231,90
Smartiks Yazılım7,55-1,31-23,04
Sodaş Sodyum Sanayii23,440,00509,43
Söktaş5,449,90219,90
Sönmez Filament33,200,48580,33
Sönmez Pamuklu16,00-0,06225,20
Sumaş Suni Tahta32,501,56231,20
Şeker Fin. Kir.4,21-0,47-11,92
Şekerbank1,49-1,9736,66
Şişe Cam6,62-0,9030,05
Şok Marketler11,84-2,2310,04
T. Halk Bankası5,32-0,56-9,98
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası63,500,0045,64
T.S.K.B.2,12-1,4075,21
T.Tuborg17,57-1,2447,65
Taç Tarım Ürünleri10,484,80235,90
Tat Gıda10,96-2,9280,15
TAV Havalimanları17,77-0,06-34,58
Taze Kuru Gıda282,60-10,003803,31
Tek-Art Turizm1,72-1,7136,51
Tekfen Holding14,40-0,89-20,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,97-1,75113,57
Temapol Polimer Plastik10,473,15100,57
TGS Dış Ticaret9,230,1197,64
Tofaş Oto. Fab.27,10-0,0716,30
Torunlar GMYO3,52-1,4028,00
Trabzon Liman33,180,97216,79
Trabzonspor Sportif4,27-0,7098,60
Trend GMYO12,771,59480,45
TSKB GMYO3,46-1,70262,31
Tuğçelik7,41-2,8887,59
Tukaş10,81-1,10-12,47
Turcas Petrol4,61-1,7172,66
Turkcell15,83-0,3114,71
Tümosan Motor ve Traktör10,69-1,0266,77
Tüpraş87,65-0,79-30,88
Türk Hava Yolları11,66-0,34-19,36
Türk Prysmian Kablo12,520,24385,18
Türk Telekom7,570,934,91
Türk Traktör139,00-0,36162,71
Türker Proje Gayrimenkul80,60-0,6891,90
Türkiye Sigorta5,53-1,78153,93
Ufuk Yatırım11,800,00357,36
Ulaşlar Turizm Yat.3,682,51294,91
Ulusoy Elektrik49,80-1,1987,22
Ulusoy Un Sanayi11,88-1,82210,99
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,45-2,78101,90
Utopya Turizm23,20-0,51371,54
Uzertaş Boya25,16-9,951033,33
Ülker Bisküvi21,94-0,27-1,88
Vakıf Fin. Kir.3,70-1,3374,73
Vakıf GMYO3,61-1,63108,55
Vakıf Yat. Ort.7,64-1,42319,52
Vakıflar Bankası4,68-1,68-15,06
Vakko Tekstil6,21-3,8736,78
Vanet Gıda9,200,11543,36
Verusa Holding44,76-0,84141,29
Verusaturk Girisim8,77-0,5766,77
Vestel19,33-0,6753,17
Vestel Beyaz Eşya32,08-0,3152,05
Viking Kağıt6,19-0,80231,02
Yapı Kredi Koray GMYO4,63-1,9191,32
Yapı ve Kredi Bank.2,89-1,3716,53
Yaprak Süt ve Besi Çift.37,000,00491,43
Yataş10,762,2846,59
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş3,82-2,05137,27
Yeni Gimat GMYO12,73-0,706,34
Yeşil GMYO1,08-3,5768,75
Yeşil Yapı1,28-3,0393,94
Yeşil Yatırım Holding55,354,24392,88
Yibitaş İnşaat Malzeme19.000,000,00545,16
Yonga Mobilya32,20-0,37248,77
Yükselen Çelik6,95-1,97126,75
Yünsa13,42-1,3233,30
Zorlu Enerji2,67-1,1163,80

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber
Korona Virüs

Emin Saraç Hoca ve Cevat Akşit Hoca'dan üzen haber

Ülkemizin önde gelen ilim adamlarından Hadis Alimi M. Emin Saraç Hoca ve İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüs testl..
Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı
Ekonomi

Araç sahiplerine müjde! Yüzde 25 indirim resmi gazetede yayımlandı

Milyonlarca araç sahibini kapsıyor. Trafik cezalarıyla ilgili flaş gelişme resmi gazetede yayımladı. Yapılandırma yasasında 100 binlerce ara..
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay