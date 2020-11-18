Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|40.601,20
|34,53
|İş Bankası (C)
|6,84
|4,43
|6,71
|İş Bankası (Kur.)
|364.500,90
|73,57
|İş Fin.Kir.
|3,77
|1,89
|-0,79
|İş Girişim
|15,41
|1,38
|305,53
|İş GMYO
|1,96
|1,03
|11,36
|İş Y. Men. Değ.
|12,44
|2,47
|208,93
|İş Yat. Ort.
|3,12
|0,65
|93,63
|İşbir Holding
|2.350,00
|-9,62
|446,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,17
|1,74
|88,71
|İttifak Holding
|2,30
|1,32
|81,13
|İz Hayvancılık Tarım
|10,50
|-0,47
|301,30
|İzmir Demir Çelik
|18,95
|-0,16
|131,38
|İzmir Fırça
|6,50
|-2,99
|261,11
|Jantsa Jant Sanayi
|202,80
|4,05
|281,29
|Kafein Yazılım
|17,30
|2,06
|55,77
|Kaplamin
|24,20
|2,98
|336,04
|Kardemir (A)
|4,68
|1,74
|76,60
|Kardemir (B)
|3,81
|3,53
|44,32
|Kardemir (D)
|4,35
|4,07
|63,53
|Karel Elektronik
|17,41
|2,23
|19,82
|Karsan Otomotiv
|2,96
|0,68
|87,34
|Karsu Tekstil
|7,00
|7,53
|116,05
|Kartonsan
|2.427,70
|-0,50
|528,39
|Katmerciler Ekipman
|3,27
|0,62
|113,91
|Kent Gıda
|387,40
|9,28
|1568,28
|Kerevitaş Gıda
|7,22
|-5,50
|121,47
|Kervansaray Yat. Holding
|0,79
|-3,66
|43,64
|Kiler GMYO
|2,39
|-1,65
|123,58
|Klimasan Klima
|15,60
|-3,88
|-26,46
|Koç Holding
|18,11
|2,20
|-9,49
|Konfrut Gıda
|17,34
|-6,42
|121,74
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|17,74
|0,23
|Konya Çimento
|777,50
|-0,01
|186,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,47
|0,97
|-1,93
|Koza Altın
|75,35
|0,40
|1,76
|Koza Madencilik
|12,51
|0,72
|24,73
|Körfez GMYO
|6,64
|-0,60
|177,82
|Kristal Kola
|2,37
|0,42
|56,95
|Kron Telekomünikasyon
|26,64
|2,07
|109,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|167,50
|-4,07
|613,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,87
|106,01
|Kütahya Porselen
|41,30
|3,35
|523,87
|Lider Faktoring
|3,32
|1,53
|80,93
|Link Bilgisayar
|47,32
|10,00
|163,05
|Logo Yazılım
|99,20
|0,46
|63,16
|Lokman Hekim Sağlık
|11,56
|-2,20
|101,55
|Lüks Kadife
|28,98
|2,26
|235,42
|Makina Takım
|2,76
|1,85
|46,81
|Marka Yatırım Holding
|9,85
|9,93
|734,75
|Marmaris Altınyunus
|88,90
|1,83
|25,21
|Marshall
|310,90
|3,63
|553,98
|Martı GMYO
|3,15
|0,32
|211,88
|Martı Otel
|2,99
|-9,94
|228,57
|Mavi Giyim
|46,14
|3,31
|-20,31
|Mazhar Zorlu Holding
|19,28
|8,44
|59,47
|Mega Polietilen
|12,82
|1,42
|910,68
|Menderes Tekstil
|3,18
|1,92
|142,75
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|70,00
|0,00
|260,08
|Merko Gıda
|12,50
|0,56
|1090,48
|Metemtur Otelcilik
|11,93
|3,74
|570,22
|Metro Holding
|2,19
|1,39
|58,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,42
|-0,58
|74,49
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|0,00
|-56,68
|Migros Ticaret
|39,70
|-1,44
|63,91
|Milpa
|4,93
|-3,52
|125,11
|Mistral GMYO
|4,35
|2,84
|131,80
|MLP Sağlık
|19,17
|-1,69
|19,81
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|5,70
|-1,72
|400,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,55
|1,39
|58,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.112,20
|3,63
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|34,24
|1,60
|169,18
|Net Holding
|3,16
|0,96
|21,54
|Netaş Telekom.
|19,72
|2,82
|51,00
|Niğbaş Niğde Beton
|60,00
|0,00
|867,74
|Nuh Çimento
|35,54
|3,31
|223,54
|Nurol GMYO
|6,45
|0,16
|80,67
|Odaş Elektrik
|3,43
|2,39
|137,25
|Olmuksan-IP
|6,91
|0,00
|169,82
|Orge Enerji Elektrik
|7,32
|0,83
|47,58
|Orma Orman Mahsulleri
|11,25
|0,00
|307,61
|Osmanlı Menkul
|21,50
|1,70
|415,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,00
|1,52
|138,10
|Otokar
|199,00
|3,32
|35,34
|Oyak Çimento
|7,94
|0,51
|44,43
|Oyak Yat. Ort.
|6,20
|0,32
|168,55
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,33
|-6,00
|72,56
|Özak GMYO
|4,15
|1,47
|61,48
|Özbal Çelik Boru
|7,57
|4,27
|369,64
|Özderici GMYO
|2,24
|2,75
|42,68
|Özerden Plastik
|9,45
|0,00
|314,47
|Panora GMYO
|6,34
|0,00
|13,18
|Papilon Savunma
|21,72
|3,72
|181,84
|Park Elek.Madencilik
|5,01
|1,21
|64,26
|Parsan
|19,35
|0,78
|14,23
|Pegasus
|53,60
|1,04
|-37,96
|Peker GMYO
|2,60
|-0,38
|187,50
|Penguen Gıda
|5,57
|-4,13
|508,48
|Pera GMYO
|2,63
|1,94
|179,79
|Pergamon Dış Ticaret
|16,40
|1,93
|111,95
|Petkim
|4,63
|2,89
|21,52
|Petrokent Turizm
|800,00
|9,74
|524,51
|Pınar Et Ve Un
|23,72
|-3,97
|160,96
|Pınar Su
|7,63
|-3,54
|228,88
|Pınar Süt
|20,50
|-4,83
|62,57
|Plastikkart
|11,47
|1,06
|23,73
|Polisan Holding
|3,84
|1,32
|27,25
|Politeknik Metal
|269,60
|-9,98
|254,40
|Prizma Press Matbaacılık
|5,99
|-0,17
|39,30
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.220,80
|0,14
|10,20
|QNB Finans Fin. Kir.
|124,10
|-0,72
|-3,87
|QNB Finansbank
|68,25
|0,96
|82,00
|Ral Yatırım Holding
|4,90
|1,03
|86,70
|Ray Sigorta
|19,40
|0,00
|467,25
|Reysaş GMYO
|4,69
|0,86
|2,18
|Reysaş Lojistik
|7,76
|1,17
|77,17
|Rhea Girişim
|3,10
|3,68
|160,50
|Rodrigo Tekstil
|10,40
|-3,70
|474,59
|Royal Halı
|3,87
|1,84
|182,48
|RTA Laboratuvarları
|45,32
|-2,50
|1853,45
|Sabancı Holding
|10,35
|2,17
|13,49
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,32
|5,05
|281,65
|Sanel Mühendislik
|3,56
|0,00
|21,34
|Sanifoam Sünger
|14,93
|5,59
|198,60
|Sanko Pazarlama
|7,44
|0,00
|2,11
|Saray Matbaacılık
|7,16
|0,14
|453,85
|Sarkuysan
|6,99
|0,72
|119,99
|Sasa Polyester
|17,14
|1,00
|121,73
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,42
|1,81
|275,89
|Sekuro Plastik
|11,58
|2,66
|116,04
|Selçuk Ecza Deposu
|9,37
|-1,26
|57,09
|Selçuk Gıda
|4,19
|2,20
|288,78
|Senkron Güvenlik
|4,02
|0,00
|47,25
|Serve Film Prodüksiyon
|15,80
|-1,25
|893,71
|Servet GMYO
|49,24
|-0,04
|479,29
|Seyitler Kimya
|15,37
|-2,41
|126,36
|Silverline Endüstri
|4,31
|2,38
|99,54
|Sinpaş GMYO
|3,96
|-1,49
|241,38
|Smartiks Yazılım
|7,73
|3,34
|-21,20
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,48
|2,53
|510,47
|Söktaş
|4,98
|0,40
|192,85
|Sönmez Filament
|32,74
|0,37
|570,90
|Sönmez Pamuklu
|16,17
|1,76
|228,66
|Sumaş Suni Tahta
|31,00
|0,00
|215,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,24
|0,00
|-11,30
|Şekerbank
|1,49
|2,05
|36,66
|Şişe Cam
|6,64
|1,22
|30,44
|Şok Marketler
|12,06
|-3,44
|12,08
|T. Halk Bankası
|5,35
|3,08
|-9,48
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|63,20
|0,24
|44,95
|T.S.K.B.
|2,16
|1,89
|78,51
|T.Tuborg
|17,69
|0,68
|48,66
|Taç Tarım Ürünleri
|9,57
|-4,20
|206,73
|Tat Gıda
|11,36
|-3,07
|86,73
|TAV Havalimanları
|17,41
|0,81
|-35,91
|Taze Kuru Gıda
|314,00
|-9,98
|4237,02
|Tek-Art Turizm
|1,73
|1,17
|37,30
|Tekfen Holding
|14,52
|1,18
|-19,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,14
|3,39
|117,62
|Temapol Polimer Plastik
|10,05
|1,52
|92,53
|TGS Dış Ticaret
|9,29
|1,31
|98,93
|Tofaş Oto. Fab.
|27,14
|1,04
|16,47
|Torunlar GMYO
|3,54
|1,43
|28,73
|Trabzon Liman
|34,26
|6,86
|227,10
|Trabzonspor Sportif
|4,36
|1,63
|102,79
|Trend GMYO
|12,70
|1,28
|477,27
|TSKB GMYO
|3,55
|0,57
|271,73
|Tuğçelik
|7,69
|3,22
|94,68
|Tukaş
|10,90
|-4,39
|-11,74
|Turcas Petrol
|4,66
|2,64
|74,53
|Turkcell
|15,77
|1,02
|14,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,64
|2,90
|65,99
|Tüpraş
|87,25
|1,87
|-31,19
|Türk Hava Yolları
|11,61
|1,22
|-19,71
|Türk Prysmian Kablo
|12,69
|2,17
|391,77
|Türk Telekom
|7,64
|2,00
|5,88
|Türk Traktör
|137,80
|0,15
|160,44
|Türker Proje Gayrimenkul
|81,00
|-1,04
|92,86
|Türkiye Sigorta
|5,60
|1,63
|157,14
|Ufuk Yatırım
|10,99
|-5,50
|325,97
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,71
|3,34
|298,13
|Ulusoy Elektrik
|51,20
|0,39
|92,48
|Ulusoy Un Sanayi
|12,17
|-4,62
|218,59
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,57
|4,05
|111,79
|Utopya Turizm
|22,62
|-0,79
|359,76
|Uzertaş Boya
|27,94
|-9,99
|1158,56
|Ülker Bisküvi
|21,98
|0,55
|-1,70
|Vakıf Fin. Kir.
|3,75
|1,63
|77,10
|Vakıf GMYO
|3,62
|1,12
|109,13
|Vakıf Yat. Ort.
|7,73
|1,71
|324,46
|Vakıflar Bankası
|4,71
|4,67
|-14,52
|Vakko Tekstil
|6,46
|-9,90
|42,29
|Vanet Gıda
|9,50
|0,00
|564,34
|Verusa Holding
|45,32
|1,84
|144,30
|Verusaturk Girisim
|8,85
|0,57
|68,29
|Vestel
|19,61
|1,40
|55,39
|Vestel Beyaz Eşya
|32,30
|0,62
|53,09
|Viking Kağıt
|6,28
|0,48
|235,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,50
|2,97
|85,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,81
|5,24
|13,31
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|38,00
|1,33
|507,41
|Yataş
|10,79
|1,41
|47,00
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,92
|1,29
|143,48
|Yeni Gimat GMYO
|12,85
|-0,23
|7,34
|Yeşil GMYO
|1,07
|4,90
|67,19
|Yeşil Yapı
|1,25
|4,17
|89,39
|Yeşil Yatırım Holding
|53,10
|9,98
|372,84
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|19.750,10
|3,95
|570,63
|Yonga Mobilya
|32,42
|0,00
|251,15
|Yükselen Çelik
|6,88
|0,88
|124,47
|Yünsa
|13,65
|1,11
|35,58
|Zorlu Enerji
|2,70
|1,89
|65,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)