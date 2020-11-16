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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-11-16 13:34:56 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)338.785,00
104,30
İş Bankası (B)42.200,00
39,83
İş Bankası (C)7,001,019,20
İş Bankası (Kur.)364.500,90
73,57
İş Fin.Kir.3,892,102,37
İş Girişim15,342,27303,68
İş GMYO2,011,0114,20
İş Y. Men. Değ.12,97-0,31222,10
İş Yat. Ort.3,270,31102,94
İşbir Holding2.745,00-0,17538,37
Işıklar Enerji Yapı Hol.1,19-1,6591,94
İttifak Holding2,395,2988,21
İz Hayvancılık Tarım10,807,57312,77
İzmir Demir Çelik19,00-4,90131,99
İzmir Fırça7,050,00291,67
Jantsa Jant Sanayi208,901,21292,76
Kafein Yazılım17,69-0,6259,28
Kaplamin22,605,41307,21
Kardemir (A)4,701,0877,36
Kardemir (B)3,911,5648,11
Kardemir (D)4,411,1565,79
Karel Elektronik17,110,2917,76
Karsan Otomotiv3,041,0092,41
Karsu Tekstil6,23-0,1692,28
Kartonsan2.359,5010,00510,73
Katmerciler Ekipman3,352,13119,14
Kent Gıda313,006,101247,89
Kerevitaş Gıda6,924,53112,27
Kervansaray Yat. Holding0,861,1856,36
Kiler GMYO2,550,00138,55
Klimasan Klima15,859,99-25,28
Koç Holding19,141,16-4,34
Konfrut Gıda16,447,31110,23
Kontrolmatik Teknoloji Enerji18,451,32
Konya Çimento800,003,11194,88
Kordsa Teknik Tekstil12,500,64-1,70
Koza Altın75,35-0,331,76
Koza Madencilik12,510,1624,73
Körfez GMYO7,002,94192,89
Kristal Kola2,370,0056,95
Kron Telekomünikasyon26,040,00104,72
Kuştur Kuşadası Turizm205,009,28773,26
Kuyumcukent Gayrimenkul2,384,39112,25
Kütahya Porselen38,821,94486,40
Lider Faktoring3,39-0,8884,74
Link Bilgisayar45,640,93153,72
Logo Yazılım98,750,5162,42
Lokman Hekim Sağlık11,793,42105,56
Lüks Kadife29,68-1,33243,52
Makina Takım2,821,4450,00
Marka Yatırım Holding8,159,99590,68
Marmaris Altınyunus88,403,7024,51
Marshall315,404,68563,44
Martı GMYO3,425,23238,61
Martı Otel3,689,85304,40
Mavi Giyim47,900,84-17,27
Mazhar Zorlu Holding18,000,0048,88
Mega Polietilen12,99-1,89924,08
Menderes Tekstil3,160,64141,22
Mensa0,31
-3,13
Merit Turizm74,250,00281,94
Merko Gıda13,067,141143,81
Metemtur Otelcilik11,442,14542,70
Metro Holding2,093,4751,45
Metro Petrol ve Tesisleri3,450,8876,02
Metro Yatırım Ortaklığı2,310,00-56,68
Migros Ticaret39,280,9262,18
Milpa5,581,27154,79
Mistral GMYO4,370,23132,87
MLP Sağlık19,386,7821,12
MMC San. Ve Tic. Yat.5,851,74413,16
Mondi Tire Kutsan6,561,2358,45
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.112,20
3,63
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret35,64-1,82180,19
Net Holding3,312,4827,31
Netaş Telekom.20,481,9956,81
Niğbaş Niğde Beton57,85-0,09833,06
Nuh Çimento36,36-0,82231,00
Nurol GMYO6,59-1,3584,59
Odaş Elektrik3,480,29140,71
Olmuksan-IP7,350,27187,00
Orge Enerji Elektrik7,720,5255,65
Orma Orman Mahsulleri11,001,20298,55
Osmanlı Menkul23,38-4,73460,50
Ostim Endüstriyel Yat4,12-2,60145,24
Otokar203,000,7438,06
Oyak Çimento8,090,8747,15
Oyak Yat. Ort.6,340,79174,62
Oylum Sınai Yatırımlar5,224,1969,00
Özak GMYO4,380,0070,43
Özbal Çelik Boru7,141,42342,97
Özderici GMYO2,300,0046,50
Özerden Plastik8,91-9,91290,79
Panora GMYO6,461,1015,32
Papilon Savunma22,700,00194,56
Park Elek.Madencilik5,180,7869,84
Parsan20,14-0,1018,89
Pegasus55,601,37-35,65
Peker GMYO2,701,12198,55
Penguen Gıda5,378,27486,63
Pera GMYO2,731,87190,43
Pergamon Dış Ticaret17,223,73122,55
Petkim4,790,8425,72
Petrokent Turizm810,000,00532,32
Pınar Et Ve Un23,501,12158,54
Pınar Su7,56-1,18225,86
Pınar Süt19,951,2758,21
Plastikkart11,340,8022,33
Polisan Holding3,991,2732,23
Politeknik Metal300,00-0,99294,36
Prizma Press Matbaacılık6,350,7947,67
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.222,90-0,5910,39
QNB Finans Fin. Kir.128,000,63-0,85
QNB Finansbank69,050,5884,13
Ral Yatırım Holding4,92-1,0187,47
Ray Sigorta20,02-0,10485,38
Reysaş GMYO4,833,215,23
Reysaş Lojistik7,945,3181,28
Rhea Girişim3,091,31159,66
Rodrigo Tekstil11,10-3,48513,26
Royal Halı3,999,92191,24
RTA Laboratuvarları42,600,901736,21
Sabancı Holding10,871,5919,19
Safkar Ege Soğutmacılık7,209,92230,28
Sanel Mühendislik3,55-1,3920,99
Sanifoam Sünger14,903,11198,00
Sanko Pazarlama7,661,195,13
Saray Matbaacılık7,07-1,26446,88
Sarkuysan7,051,29121,88
Sasa Polyester17,290,99123,67
Say Yenilenebilir Enerji8,840,91294,64
Sekuro Plastik11,81-2,40120,34
Selçuk Ecza Deposu9,431,4058,09
Selçuk Gıda3,85-2,78257,24
Senkron Güvenlik3,862,9341,39
Serve Film Prodüksiyon15,75-10,00890,57
Servet GMYO48,543,28471,06
Seyitler Kimya15,359,88126,07
Silverline Endüstri4,290,2398,61
Sinpaş GMYO4,029,24246,55
Smartiks Yazılım7,68-0,90-21,71
Sodaş Sodyum Sanayii24,020,08524,51
Söktaş5,20-1,70205,79
Sönmez Filament32,000,25555,74
Sönmez Pamuklu16,020,63225,61
Sumaş Suni Tahta32,980,00236,09
Şeker Fin. Kir.4,30-0,69-10,04
Şekerbank1,520,6639,42
Şişe Cam6,881,0335,16
Şok Marketler11,862,8610,22
T. Halk Bankası5,460,74-7,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası66,50-0,2352,52
T.S.K.B.2,310,4390,91
T.Tuborg17,960,0650,92
Taç Tarım Ürünleri10,703,38242,95
Tat Gıda11,403,1787,38
TAV Havalimanları17,632,26-35,10
Taze Kuru Gıda387,50-9,995252,21
Tek-Art Turizm1,772,3140,48
Tekfen Holding14,890,88-17,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret9,120,33117,14
Temapol Polimer Plastik10,131,7194,06
TGS Dış Ticaret9,370,97100,64
Tofaş Oto. Fab.27,723,4318,96
Torunlar GMYO3,651,1132,73
Trabzon Liman36,62-1,19249,63
Trabzonspor Sportif4,430,00106,05
Trend GMYO13,055,41493,18
TSKB GMYO3,60-2,70276,97
Tuğçelik7,351,5286,08
Tukaş10,882,35-11,90
Turcas Petrol4,850,8381,65
Turkcell16,230,2517,61
Tümosan Motor ve Traktör10,431,9662,71
Tüpraş90,301,80-28,79
Türk Hava Yolları11,641,22-19,50
Türk Prysmian Kablo12,74-0,55393,70
Türk Telekom7,93-1,009,90
Türk Traktör133,002,39151,37
Türker Proje Gayrimenkul85,102,78102,62
Türkiye Sigorta5,781,05165,41
Ufuk Yatırım11,500,00345,74
Ulaşlar Turizm Yat.3,731,63300,27
Ulusoy Elektrik51,450,0093,42
Ulusoy Un Sanayi11,942,49212,57
Umpaş Holding0,71
14,52
Uşak Seramik2,616,53115,09
Utopya Turizm24,300,91393,90
Uzertaş Boya29,20-9,991215,32
Ülker Bisküvi22,221,83-0,63
Vakıf Fin. Kir.3,900,7884,18
Vakıf GMYO3,70-0,27113,75
Vakıf Yat. Ort.7,860,77331,60
Vakıflar Bankası4,821,69-12,52
Vakko Tekstil6,245,2337,44
Vanet Gıda9,850,51588,81
Verusa Holding46,540,13150,88
Verusaturk Girisim8,791,3867,15
Vestel20,220,8060,22
Vestel Beyaz Eşya33,420,9758,40
Viking Kağıt6,42-1,08243,32
Yapı Kredi Koray GMYO4,420,6882,64
Yapı ve Kredi Bank.2,941,3818,55
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,10-10,00461,06
Yataş11,013,0950,00
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş4,030,75150,31
Yeni Gimat GMYO12,91-0,157,84
Yeşil GMYO1,040,9762,50
Yeşil Yapı1,23-0,8186,36
Yeşil Yatırım Holding43,00-0,92282,90
Yibitaş İnşaat Malzeme20.051,100,76580,85
Yonga Mobilya30,360,53228,84
Yükselen Çelik7,081,43131,00
Yünsa14,052,8639,55
Zorlu Enerji2,711,5066,26

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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