Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|293.500,00
|76,99
|İş Bankası (B)
|47.250,00
|56,56
|İş Bankası (C)
|5,29
|0,38
|-17,47
|İş Bankası (Kur.)
|447.000,00
|112,86
|İş Fin.Kir.
|4,00
|4,71
|5,26
|İş Girişim
|7,59
|0,80
|99,74
|İş GMYO
|2,09
|3,47
|18,75
|İş Y. Men. Değ.
|6,73
|3,06
|67,13
|İş Yat. Ort.
|2,61
|3,57
|61,98
|İşbir Holding
|1.290,00
|4,88
|200,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|4,21
|59,68
|İttifak Holding
|3,45
|3,60
|-7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|5,18
|0,00
|97,98
|İzmir Demir Çelik
|16,62
|2,15
|102,93
|İzmir Fırça
|2,94
|1,73
|63,33
|Jantsa Jant Sanayi
|77,30
|4,18
|45,33
|Kafein Yazılım
|18,70
|2,75
|68,38
|Kapital Yat. Holding
|3,75
|6,84
|54,96
|Kaplamin
|10,04
|2,97
|80,90
|Kardemir (A)
|4,42
|2,79
|66,79
|Kardemir (B)
|3,44
|2,69
|30,30
|Kardemir (D)
|3,10
|2,31
|16,54
|Karel Elektronik
|16,42
|3,66
|13,01
|Karsan Otomotiv
|3,55
|3,50
|124,68
|Karsu Tekstil
|5,03
|2,86
|55,25
|Kartonsan
|539,00
|10,00
|39,51
|Katmerciler Ekipman
|4,93
|5,34
|28,39
|Kent Gıda
|1.022,90
|9,05
|481,85
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|8,42
|61,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|6,38
|-9,09
|Kiler GMYO
|6,02
|2,03
|58,84
|Klimasan Klima
|16,10
|2,88
|-24,11
|Koç Holding
|17,37
|1,34
|-13,19
|Konfrut Gıda
|10,49
|3,66
|34,14
|Konya Çimento
|312,50
|6,44
|15,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,27
|2,00
|-3,51
|Koza Altın
|82,55
|1,79
|11,48
|Koza Madencilik
|13,20
|2,33
|31,61
|Körfez GMYO
|3,11
|4,01
|30,13
|Kristal Kola
|2,16
|4,85
|43,05
|Kron Telekomünikasyon
|27,40
|2,24
|115,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|54,90
|0,00
|133,86
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,98
|4,56
|80,61
|Kütahya Porselen
|40,62
|2,06
|513,60
|Lider Faktoring
|3,18
|-1,85
|73,30
|Link Bilgisayar
|24,80
|1,56
|36,64
|Logo Yazılım
|92,40
|4,94
|51,97
|Lokman Hekim Sağlık
|9,67
|4,77
|67,30
|Lüks Kadife
|21,80
|-0,27
|152,31
|Makina Takım
|2,42
|5,22
|28,72
|Marka Yatırım Holding
|2,69
|1,89
|127,97
|Marmaris Altınyunus
|106,30
|2,80
|49,72
|Marshall
|85,75
|3,44
|80,37
|Martı GMYO
|2,40
|4,80
|137,62
|Martı Otel
|1,27
|5,83
|39,56
|Mavi Giyim
|45,86
|2,50
|-20,79
|Mazhar Zorlu Holding
|16,56
|0,00
|36,97
|Mega Polietilen
|5,40
|9,98
|145,45
|Menderes Tekstil
|3,07
|0,33
|134,35
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|23,50
|5,00
|20,88
|Merko Gıda
|1,61
|5,23
|53,33
|Metemtur Otelcilik
|2,45
|3,38
|37,64
|Metro Holding
|1,85
|3,93
|34,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,79
|3,55
|93,37
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,46
|3,36
|-53,87
|Migros Ticaret
|42,32
|1,05
|74,73
|Milpa
|3,93
|4,24
|79,45
|Mistral GMYO
|2,49
|4,18
|31,75
|MLP Sağlık
|21,04
|4,99
|31,50
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,73
|-0,57
|51,75
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|3,08
|61,84
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.100,90
|2,58
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|26,50
|3,92
|108,33
|Net Holding
|2,50
|5,49
|-3,85
|Netaş Telekom.
|15,33
|3,09
|17,38
|Niğbaş Niğde Beton
|14,18
|1,21
|128,71
|Nuh Çimento
|16,61
|3,75
|51,21
|Nurol GMYO
|4,68
|5,41
|31,09
|Odaş Elektrik
|2,84
|5,58
|96,44
|Olmuksan-IP
|5,33
|0,76
|108,12
|Orge Enerji Elektrik
|7,21
|5,10
|45,36
|Orma Orman Mahsulleri
|7,76
|5,58
|181,16
|Osmanlı Menkul
|13,00
|0,00
|210,94
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,11
|5,78
|85,12
|Otokar
|158,00
|0,96
|7,45
|Oyak Çimento
|9,16
|8,40
|66,62
|Oyak Yat. Ort.
|6,90
|2,99
|198,88
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,30
|3,77
|6,84
|Özak GMYO
|4,45
|5,20
|73,15
|Özbal Çelik Boru
|3,96
|3,66
|145,68
|Özderici GMYO
|2,40
|6,67
|52,87
|Özerden Plastik
|2,30
|0,88
|0,88
|Panora GMYO
|5,62
|2,55
|0,33
|Papilon Savunma
|16,52
|3,90
|114,37
|Park Elek.Madencilik
|4,10
|4,06
|34,43
|Parsan
|18,99
|2,10
|12,10
|Pegasus
|52,10
|0,87
|-39,70
|Peker GMYO
|8,74
|0,46
|179,23
|Penguen Gıda
|4,29
|3,62
|107,25
|Pera GMYO
|1,54
|5,48
|63,83
|Pergamon Dış Ticaret
|10,70
|3,88
|38,28
|Petkim
|4,28
|2,64
|12,34
|Petrokent Turizm
|304,40
|9,97
|137,63
|Pınar Et Ve Un
|18,93
|2,99
|106,43
|Pınar Su
|5,70
|3,45
|145,69
|Pınar Süt
|18,58
|2,37
|46,65
|Plastikkart
|14,74
|3,22
|59,01
|Polisan Holding
|3,13
|5,74
|3,73
|Politeknik Metal
|139,00
|1,46
|82,72
|Prizma Press Matbaacılık
|4,27
|3,39
|-0,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.190,70
|0,03
|7,48
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,80
|-1,24
|-31,99
|QNB Finansbank
|42,98
|-0,78
|14,61
|Ral Yatırım Holding
|17,32
|0,35
|154,71
|Ray Sigorta
|5,97
|2,58
|74,56
|Reysaş GMYO
|5,55
|3,35
|20,92
|Reysaş Lojistik
|6,04
|3,25
|37,90
|Rhea Girişim
|2,18
|4,31
|83,19
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|3,53
|45,86
|Royal Halı
|1,95
|-7,14
|42,34
|RTA Laboratuvarları
|37,70
|0,64
|1525,00
|Sabancı Holding
|9,25
|1,65
|1,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,39
|2,09
|101,38
|Sanel Mühendislik
|3,87
|2,11
|31,90
|Sanifoam Sünger
|5,65
|1,25
|13,00
|Sanko Pazarlama
|7,75
|2,65
|0,13
|Saray Matbaacılık
|3,07
|2,68
|137,47
|Sarkuysan
|7,20
|0,70
|49,07
|Sasa Polyester
|11,32
|3,57
|46,44
|Say Reklamcılık
|4,10
|4,06
|83,04
|Sekuro Plastik
|7,43
|4,65
|38,62
|Selçuk Ecza Deposu
|8,59
|2,75
|44,01
|Selçuk Gıda
|2,91
|0,69
|69,19
|Senkron Güvenlik
|2,70
|-1,82
|-1,10
|Serve Film Prodüksiyon
|5,77
|-9,42
|262,89
|Servet GMYO
|17,22
|2,20
|102,59
|Seyitler Kimya
|8,93
|2,17
|31,52
|Silverline Endüstri
|4,28
|2,15
|98,15
|Sinpaş GMYO
|1,53
|6,25
|31,90
|Smartiks Yazılım
|8,52
|3,78
|-13,15
|Soda Sanayii
|7,08
|2,91
|19,46
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,49
|0,00
|198,74
|Söktaş
|2,95
|4,61
|73,48
|Sönmez Filament
|8,40
|2,56
|72,13
|Sönmez Pamuklu
|8,69
|0,00
|76,63
|Sumaş Suni Tahta
|12,25
|-4,67
|23,74
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|2,71
|-4,81
|Şekerbank
|1,61
|4,55
|22,90
|Şişe Cam
|6,30
|2,94
|23,00
|Şok Marketler
|13,41
|2,92
|24,63
|T. Halk Bankası
|5,95
|0,85
|0,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,46
|0,00
|-7,20
|T.S.K.B.
|1,25
|3,31
|3,31
|T.Tuborg
|14,97
|-0,60
|25,80
|Taç Tarım Ürünleri
|5,31
|-10,00
|70,19
|Tat Gıda
|10,09
|3,38
|65,85
|TAV Havalimanları
|17,34
|1,70
|-36,17
|Taze Kuru Gıda
|16,10
|0,31
|122,38
|Tek-Art Turizm
|1,89
|5,59
|50,00
|Tekfen Holding
|17,54
|2,57
|-5,46
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,82
|2,56
|62,38
|Temapol Polimer Plastik
|7,70
|3,77
|47,51
|TGS Dış Ticaret
|7,65
|0,66
|63,81
|Tofaş Oto. Fab.
|26,06
|2,60
|11,83
|Torunlar GMYO
|3,79
|4,41
|37,82
|Trabzon Liman
|13,97
|3,40
|31,05
|Trabzonspor Sportif
|5,89
|-5,61
|173,95
|Trakya Cam
|4,62
|2,44
|36,24
|Trend GMYO
|4,95
|0,81
|125,00
|TSKB GMYO
|3,18
|3,58
|137,31
|Tuğçelik
|5,56
|4,51
|40,76
|Tukaş
|8,87
|2,19
|-28,18
|Turcas Petrol
|3,78
|6,48
|41,57
|Turkcell
|16,30
|1,31
|18,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,19
|4,96
|12,17
|Tüpraş
|86,65
|1,40
|-31,66
|Türk Hava Yolları
|11,92
|0,76
|-17,57
|Türk Prysmian Kablo
|5,84
|3,36
|126,31
|Türk Telekom
|8,05
|1,90
|9,23
|Türk Traktör
|93,45
|4,24
|76,62
|Türker Proje Gayrimenkul
|56,80
|2,99
|35,24
|Ufuk Yatırım
|5,55
|4,72
|115,12
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,03
|7,02
|137,26
|Ulusoy Elektrik
|38,94
|0,62
|46,39
|Ulusoy Un Sanayi
|9,34
|2,75
|144,50
|Umpaş Holding
|0,75
|0,00
|20,97
|Uşak Seramik
|1,75
|7,36
|44,22
|Utopya Turizm
|6,70
|3,72
|36,18
|Uzertaş Boya
|4,70
|-5,62
|111,71
|Ülker Bisküvi
|25,68
|1,34
|14,85
|Vakıf Fin. Kir.
|3,03
|9,78
|25,21
|Vakıf GMYO
|2,98
|4,56
|72,16
|Vakıf Yat. Ort.
|5,11
|-9,88
|180,59
|Vakıflar Bankası
|4,90
|0,62
|-11,07
|Vakko Tekstil
|5,23
|3,56
|15,20
|Vanet Gıda
|1,80
|5,26
|25,87
|Verusa Holding
|27,92
|1,53
|50,51
|Verusaturk Girisim
|5,57
|2,77
|5,92
|Vestel
|16,96
|3,67
|34,39
|Vestel Beyaz Eşya
|27,50
|2,54
|27,31
|Viking Kağıt
|4,74
|3,04
|153,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,88
|5,43
|60,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|0,87
|-6,85
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,90
|5,01
|73,84
|Yataş
|8,52
|4,03
|16,08
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,13
|4,68
|94,41
|Yeni Gimat GMYO
|12,05
|0,92
|0,66
|Yeşil GMYO
|0,98
|4,26
|53,13
|Yeşil Yapı
|1,01
|3,06
|53,03
|Yeşil Yatırım Holding
|16,30
|2,64
|45,15
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.949,90
|135,99
|Yonga Mobilya
|25,52
|2,57
|176,19
|Yükselen Çelik
|11,68
|2,46
|90,54
|Yünsa
|16,33
|2,64
|62,20
|Zorlu Enerji
|2,75
|8,27
|68,71
(Son)
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)