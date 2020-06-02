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Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:20:04 -
Borsada günün ilk yarısı (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 360.036,60 117,11
İş Bankası (B) 64.740,00 4,42 114,51
İş Bankası (C) 5,08 0,00 -20,75
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14
İş Fin.Kir. 3,98 1,27 4,74
İş Girişim 6,80 0,59 78,95
İş GMYO 1,73 0,58 -1,70
İş Y. Men. Değ. 5,81 -0,51 44,28
İş Yat. Ort. 2,49 0,00 54,53
İşbir Holding 742,50 0,88 72,67
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -1,56 1,61
İttifak Holding 2,78 -0,36 -25,27
İz Hayvancılık Tarım 4,86 4,07 85,75
İzmir Demir Çelik 13,02 0,23 58,97
İzmir Fırça 2,39 0,00 32,78
Jantsa Jant Sanayi 73,85 -0,20 38,85
Kafein Yazılım 16,37 -1,92 46,95
Kapital Yat. Holding 3,37 0,60 39,26
Kaplamin 7,08 0,00 27,57
Kardemir (A) 2,75 -0,72 3,77
Kardemir (B) 2,57 0,00 -2,65
Kardemir (D) 2,58 -1,15 -3,01
Karel Elektronik 15,35 1,45 5,64
Karsan Otomotiv 1,83 -1,08 15,82
Karsu Tekstil 3,33 -0,89 2,78
Kartonsan 446,10 -0,31 15,47
Katmerciler Ekipman 3,85 0,00 0,26
Kent Gıda 536,50 0,81 205,18
Kerevitaş Gıda 3,98 -1,00 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,49 0,00 -10,91
Kiler GMYO 3,37 2,74 -11,08
Klimasan Klima 17,16 -0,23 -22,28
Koç Holding 17,06 1,97 -14,74
Konfrut Gıda 9,69 1,36 23,91
Konya Çimento 262,80 0,46 -3,13
Kordsa Teknik Tekstil 11,29 0,71 -11,21
Koza Altın 75,35 1,62 1,76
Koza Madencilik 12,12 1,17 20,84
Körfez GMYO 3,08 -0,32 28,87
Kristal Kola 1,93 -0,52 27,81
Kron Telekomünikasyon 25,54 -3,26 100,79
Kuştur Kuşadası Turizm 36,34 -0,27 53,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,74 -0,57 5,45
Kütahya Porselen 20,98 -3,85 216,92
Lider Faktoring 2,24 1,36 22,07
Link Bilgisayar 26,12 -3,04 43,91
Logo Yazılım 74,45 -0,73 22,45
Lokman Hekim Sağlık 6,71 -1,61 16,09
Lüks Kadife 11,74 1,21 35,88
Makina Takım 1,85 0,00 -1,60
Marka Yatırım Holding 1,66 7,79 40,68
Marmaris Altınyunus 72,05 -1,57 1,48
Marshall 74,45 7,05 56,60
Martı GMYO 1,39 2,21 37,62
Martı Otel 1,02 2,00 12,09
Mavi Giyim 45,42 -2,07 -21,55
Mazhar Zorlu Holding 17,70 -0,39 46,40
Mega Polietilen 4,58 -4,58 108,18
Menderes Tekstil 2,36 0,85 80,15
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 1,06 2,88
Merko Gıda 1,33 -2,21 26,67
Metal Gayrimenkul 1,18 0,00 29,67
Metemtur Otelcilik 2,00 -1,48 12,36
Metro Holding 1,37 -0,72 -0,72
Metro Petrol ve Tesisleri 2,07 -0,48 5,61
Metro Yatırım Ortaklığı 2,21 -0,90 -58,56
Migros Ticaret 34,02 0,65 40,46
Milpa 4,30 -0,46 96,35
Mistral GMYO 2,22 0,00 17,46
MLP Sağlık 16,26 -1,03 1,63
MMC San. Ve Tic. Yat. 1,81 -1,63 58,77
Mondi Tire Kutsan 6,93 -1,28 67,39
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 2,24
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,06 0,73 41,98
Net Holding 2,41 -0,41 -7,31
Netaş Telekom. 14,68 0,55 12,40
Niğbaş Niğde Beton 9,25 -0,32 49,19
Nuh Çimento 13,30 0,45 21,08
Nurol GMYO 4,24 -4,72 18,77
Odaş Elektrik 2,00 0,00 38,34
Olmuksan-IP 4,32 -1,14 68,69
Orge Enerji Elektrik 5,46 -0,55 10,08
Orma Orman Mahsulleri 5,05 2,64 82,97
Osmanlı Menkul 7,57 0,13 81,06
Ostim Endüstriyel Yat 2,27 -0,44 35,12
Otokar 134,20 0,37 -8,73
Oyak Çimento 6,03 0,33 9,68
Oyak Yat. Ort. 5,94 -1,00 157,29
Oylum Sınai Yatırımlar 3,02 -1,95 -2,23
Özak GMYO 3,08 -0,32 19,84
Özbal Çelik Boru 1,94 -2,02 20,36
Özderici GMYO 1,69 -0,59 7,64
Özerden Plastik 2,31 -3,35 1,32
Panora GMYO 5,47 0,55 -2,35
Papilon Savunma 15,04 -1,70 95,16
Park Elek.Madencilik 3,55 0,28 16,39
Parsan 17,11 9,96 1,00
Pegasus 59,75 -1,16 -30,84
Peker GMYO 6,05 0,00 93,29
Penguen Gıda 4,27 4,66 106,28
Pera GMYO 1,01 0,00 7,45
Pergamon Dış Ticaret 9,07 -0,77 17,22
Petkim 3,62 -0,28 -4,99
Petrokent Turizm 179,80 -1,69 40,36
Pınar Et Ve Un 18,27 -3,59 99,24
Pınar Su 6,10 -1,77 162,93
Pınar Süt 18,10 -4,23 42,86
Plastikkart 9,70 0,00 4,64
Polisan Holding 2,67 0,00 -11,52
Politeknik Metal 129,00 0,39 69,58
Prizma Press Matbaacılık 3,81 -1,04 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.186,10 0,08 7,07
QNB Finans Fin. Kir. 105,80 -0,19 -18,05
QNB Finansbank 47,58 -0,83 26,88
Ral Yatırım Holding 13,74 -0,79 102,06
Ray Sigorta 5,71 -6,09 66,96
Reysaş GMYO 5,00 4,38 8,93
Reysaş Lojistik 6,46 3,03 47,49
Rhea Girişim 2,18 2,83 83,19
Rodrigo Tekstil 2,69 -2,18 48,62
Royal Halı 2,17 2,84 58,39
RTA Laboratuvarları 21,02 -9,94 806,03
Sabancı Holding 8,80 3,77 -3,51
Safkar Ege Soğutmacılık 4,69 0,00 115,14
Salix Yatırım Holding 8,87 1,95 23,02
Sanel Mühendislik 5,32 -1,12 31,36
Sanifoam Sünger 6,15 3,54 23,00
Sanko Pazarlama 7,40 -0,54 -4,39
Saray Matbaacılık 1,65 1,23 27,63
Sarkuysan 5,69 -1,04 17,81
Sasa Polyester 10,43 1,76 34,93
Say Reklamcılık 3,76 -1,57 67,86
Sekuro Plastik 5,66 2,91 5,60
Selçuk Ecza Deposu 8,17 0,00 36,97
Selçuk Gıda 3,20 -6,71 86,05
Senkron Güvenlik 2,94 0,34 7,69
Serve Film Prodüksiyon 4,74 -1,46 198,11
Servet GMYO 16,24 -0,37 91,06
Seyitler Kimya 8,94 -2,40 31,66
Silverline Endüstri 2,76 -2,82 27,78
Sinpaş GMYO 1,14 -1,72 -1,72
Smartiks Yazılım 9,32 -1,17 -4,99
Soda Sanayii 5,73 0,35 -3,32
Sodaş Sodyum Sanayii 13,25 2,71 244,50
Söktaş 3,48 -0,57 31,32
Sönmez Filament 6,51 -0,61 33,40
Sönmez Pamuklu 6,65 -0,15 35,16
Sumaş Suni Tahta 12,20 0,25 23,23
Şeker Fin. Kir. 4,99 -0,40 4,39
Şekerbank 1,17 0,00 -10,69
Şişe Cam 5,01 1,01 -2,18
Şok Marketler 11,92 0,17 10,78
T. Halk Bankası 5,42 0,37 -8,29
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,40 0,93 -5,05
T.S.K.B. 1,14 0,00 -5,79
T.Tuborg 15,51 -1,21 30,34
Taç Tarım Ürünleri 5,15 -1,34 65,06
Tat Gıda 8,87 -1,44 45,80
TAV Havalimanları 20,54 -0,68 -24,39
Taze Kuru Gıda 16,57 9,95 128,87
Tek-Art Turizm 1,38 -2,82 9,52
Tekfen Holding 14,33 1,42 -22,76
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 0,00 74,76
Temapol Polimer Plastik 7,41 -0,27 41,95
TGS Dış Ticaret 4,91 -1,01 5,14
Tofaş Oto. Fab. 22,92 1,24 -1,64
Torunlar GMYO 2,62 -0,76 -4,73
Trabzon Liman 13,04 -0,84 22,33
Trabzonspor Sportif 5,55 0,91 158,14
Trakya Cam 3,29 0,30 -2,98
Trend GMYO 3,92 -0,25 78,18
TSKB GMYO 3,76 9,94 180,60
Tuğçelik 4,65 -0,21 17,72
Tukaş 8,55 -30,77
Turcas Petrol 2,94 -0,68 10,11
Turkcell 13,95 -0,71 1,09
Tümosan Motor ve Traktör 6,12 0,82 -4,52
Tüpraş 89,90 1,24 -29,10
Türk Hava Yolları 12,67 -0,71 -12,38
Türk Prysmian Kablo 3,98 -1,49 53,95
Türk Telekom 7,60 1,06 3,12
Türk Traktör 62,65 -1,03 18,41
Türker Proje Gayrimenkul 42,84 0,05 2,00
Ufuk Yatırım 4,94 2,28 91,47
Ulaşlar Turizm Yat. 2,70 -1,82 27,36
Ulusoy Elektrik 33,50 0,36 25,94
Ulusoy Un Sanayi 8,35 -5,97 118,59
Umpaş Holding 0,67 0,00 8,06
Uşak Seramik 1,72 -0,58 1,78
Utopya Turizm 5,91 -1,34 20,12
Uzertaş Boya 4,15 0,73 86,94
Ülker Bisküvi 23,92 -0,33 6,98
Vakıf Fin. Kir. 2,33 -0,43 -3,72
Vakıf GMYO 2,35 0,00 35,76
Vakıf Yat. Ort. 2,40 0,42 3,00
Vakıflar Bankası 4,73 0,00 -14,16
Vakko Tekstil 4,98 1,01 9,69
Vanet Gıda 1,61 -1,83 12,59
Verusa Holding 20,50 1,18 10,51
Verusaturk Girisim 5,01 1,21 -4,73
Vestel 14,23 0,42 12,76
Vestel Beyaz Eşya 23,94 -0,50 10,83
Viking Kağıt 4,36 -2,02 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 3,18 2,25 31,40
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 0,00 -4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,10 -4,91 45,14
Yataş 7,61 0,26 3,68
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş 2,02 -0,98 25,47
Yeni Gimat GMYO 12,05 -0,41 0,66
Yeşil GMYO 0,63 0,00 -1,56
Yeşil Yapı 0,64 0,00 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,21 1,30 17,63
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.499,90 -1,32 154,67
Yonga Mobilya 27,36 9,97 196,10
Yükselen Çelik 8,86 -1,23 44,54
Yünsa 12,92 0,16 28,33
Zorlu Enerji 1,48 1,37 -9,20


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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