Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.659,00
|47,97
|İş Bankası (C)
|5,47
|-0,55
|-14,66
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,07
|-0,25
|7,11
|İş Girişim
|16,32
|4,15
|329,47
|İş GMYO
|2,10
|0,00
|19,32
|İş Y. Men. Değ.
|10,83
|-1,10
|168,95
|İş Yat. Ort.
|3,17
|0,96
|96,73
|İşbir Holding
|2.988,40
|2,09
|594,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,28
|-3,03
|106,45
|İttifak Holding
|9,30
|-8,19
|150,00
|İz Hayvancılık Tarım
|8,45
|-0,12
|222,95
|İzmir Demir Çelik
|21,00
|2,34
|156,41
|İzmir Fırça
|9,22
|9,89
|412,22
|Jantsa Jant Sanayi
|186,50
|-0,37
|250,64
|Kafein Yazılım
|18,24
|-0,27
|64,24
|Kaplamin
|27,12
|0,52
|388,65
|Kardemir (A)
|5,59
|0,18
|110,94
|Kardemir (B)
|3,76
|0,27
|42,42
|Kardemir (D)
|3,53
|-0,84
|32,71
|Karel Elektronik
|19,23
|0,94
|32,35
|Karsan Otomotiv
|3,17
|-0,31
|100,63
|Karsu Tekstil
|6,50
|-1,37
|100,62
|Kartonsan
|1.238,20
|9,99
|220,50
|Katmerciler Ekipman
|3,69
|-7,05
|141,38
|Kent Gıda
|310,00
|0,00
|1234,97
|Kerevitaş Gıda
|7,16
|-0,56
|119,63
|Kervansaray Yat. Holding
|1,29
|-9,79
|134,55
|Kiler GMYO
|12,65
|-7,12
|233,77
|Klimasan Klima
|16,00
|0,63
|-24,58
|Koç Holding
|15,09
|-0,46
|-24,58
|Konfrut Gıda
|17,41
|-1,92
|122,63
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|11,08
|9,92
|Konya Çimento
|822,80
|8,72
|203,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|0,41
|-3,66
|Koza Altın
|79,45
|0,51
|7,29
|Koza Madencilik
|13,42
|0,37
|33,80
|Körfez GMYO
|6,42
|-4,61
|168,62
|Kristal Kola
|2,59
|-1,15
|71,52
|Kron Telekomünikasyon
|28,44
|1,57
|123,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|128,90
|4,37
|449,09
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,56
|-1,16
|128,31
|Kütahya Porselen
|29,40
|-0,14
|344,11
|Lider Faktoring
|3,47
|-0,86
|89,10
|Link Bilgisayar
|43,74
|-0,36
|143,15
|Logo Yazılım
|102,00
|0,29
|67,76
|Lokman Hekim Sağlık
|11,40
|2,33
|98,76
|Lüks Kadife
|31,96
|-0,12
|269,91
|Makina Takım
|3,24
|2,86
|72,34
|Marka Yatırım Holding
|3,75
|1,63
|217,80
|Marmaris Altınyunus
|86,10
|-0,35
|21,27
|Marshall
|331,90
|1,87
|598,15
|Martı GMYO
|3,47
|-5,45
|243,56
|Martı Otel
|2,28
|-2,15
|150,55
|Mavi Giyim
|46,16
|1,67
|-20,28
|Mazhar Zorlu Holding
|19,70
|0,97
|62,94
|Mega Polietilen
|11,90
|-3,09
|838,15
|Menderes Tekstil
|3,59
|-1,10
|174,05
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|90,00
|9,22
|362,96
|Merko Gıda
|14,18
|-9,97
|1250,48
|Metemtur Otelcilik
|9,93
|-0,70
|457,87
|Metro Holding
|2,42
|0,00
|75,36
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,04
|0,75
|106,12
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,69
|2,28
|-49,56
|Migros Ticaret
|42,98
|0,23
|77,46
|Milpa
|5,50
|-0,36
|151,14
|Mistral GMYO
|4,81
|-0,82
|156,32
|MLP Sağlık
|18,27
|2,07
|14,19
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|7,00
|0,00
|514,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,19
|0,70
|73,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,62
|-1,29
|187,89
|Net Holding
|3,42
|-0,29
|31,54
|Netaş Telekom.
|22,76
|2,80
|74,27
|Niğbaş Niğde Beton
|39,90
|-1,48
|543,55
|Nuh Çimento
|32,88
|-4,20
|199,32
|Nurol GMYO
|6,92
|-0,43
|93,84
|Odaş Elektrik
|3,38
|0,30
|133,80
|Olmuksan-IP
|10,44
|0,00
|307,66
|Orge Enerji Elektrik
|7,82
|-0,76
|57,66
|Orma Orman Mahsulleri
|14,10
|5,30
|410,87
|Osmanlı Menkul
|21,30
|-5,16
|410,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,28
|-0,70
|154,76
|Otokar
|163,90
|-0,06
|11,47
|Oyak Çimento
|8,51
|0,00
|54,79
|Oyak Yat. Ort.
|6,48
|-2,11
|180,68
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,61
|-2,43
|81,62
|Özak GMYO
|4,59
|-1,29
|78,60
|Özbal Çelik Boru
|6,99
|0,29
|333,66
|Özderici GMYO
|2,52
|0,80
|60,51
|Özerden Plastik
|8,02
|5,94
|251,75
|Panora GMYO
|6,31
|0,00
|12,65
|Papilon Savunma
|18,59
|0,49
|141,23
|Park Elek.Madencilik
|5,34
|-2,38
|75,08
|Parsan
|20,50
|-0,87
|21,02
|Pegasus
|46,24
|0,74
|-46,48
|Peker GMYO
|2,83
|0,00
|212,93
|Penguen Gıda
|5,52
|-1,95
|503,02
|Pera GMYO
|3,13
|1,29
|232,98
|Pergamon Dış Ticaret
|16,29
|0,06
|110,53
|Petkim
|4,29
|-0,46
|12,60
|Petrokent Turizm
|709,00
|1,29
|453,47
|Pınar Et Ve Un
|24,56
|0,33
|170,20
|Pınar Su
|8,69
|3,45
|274,57
|Pınar Süt
|21,88
|0,92
|73,52
|Plastikkart
|12,03
|0,00
|29,77
|Polisan Holding
|4,22
|0,00
|39,85
|Politeknik Metal
|471,90
|10,00
|520,33
|Prizma Press Matbaacılık
|6,80
|-8,36
|58,14
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.219,80
|-0,11
|10,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,70
|2,28
|4,34
|QNB Finansbank
|72,25
|2,92
|92,67
|Ral Yatırım Holding
|5,44
|0,18
|107,28
|Ray Sigorta
|22,90
|-9,98
|569,59
|Reysaş GMYO
|5,07
|-0,78
|10,46
|Reysaş Lojistik
|7,50
|-0,13
|71,23
|Rhea Girişim
|3,25
|-2,69
|173,11
|Rodrigo Tekstil
|10,35
|9,18
|471,82
|Royal Halı
|3,36
|0,90
|145,26
|RTA Laboratuvarları
|43,92
|3,83
|1793,10
|Sabancı Holding
|8,46
|-1,40
|-7,23
|Safkar Ege Soğutmacılık
|6,04
|2,55
|177,06
|Sanel Mühendislik
|3,62
|-0,82
|23,38
|Sanifoam Sünger
|11,44
|4,00
|128,80
|Sanko Pazarlama
|8,02
|-1,35
|10,07
|Saray Matbaacılık
|5,57
|1,27
|330,86
|Sarkuysan
|7,10
|0,57
|123,45
|Sasa Polyester
|16,58
|1,41
|114,49
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,75
|3,55
|290,63
|Sekuro Plastik
|11,02
|0,00
|105,60
|Selçuk Ecza Deposu
|9,68
|1,47
|62,29
|Selçuk Gıda
|4,28
|2,39
|297,13
|Senkron Güvenlik
|3,27
|-0,91
|19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|1,64
|874,84
|Servet GMYO
|40,50
|4,38
|376,47
|Seyitler Kimya
|13,45
|-1,25
|98,09
|Silverline Endüstri
|4,57
|0,00
|111,57
|Sinpaş GMYO
|2,74
|-2,49
|136,21
|Smartiks Yazılım
|8,65
|-1,70
|-11,82
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|-0,38
|575,99
|Söktaş
|5,22
|4,61
|206,97
|Sönmez Filament
|22,80
|-1,72
|367,21
|Sönmez Pamuklu
|16,30
|0,06
|231,30
|Sumaş Suni Tahta
|38,98
|-0,31
|297,23
|Şeker Fin. Kir.
|4,44
|-1,11
|-7,11
|Şekerbank
|1,90
|-4,52
|45,04
|Şişe Cam
|6,85
|0,15
|34,57
|Şok Marketler
|12,79
|-0,08
|18,87
|T. Halk Bankası
|5,00
|-0,20
|-15,40
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|68,05
|-7,10
|56,08
|T.S.K.B.
|1,71
|-1,16
|41,32
|T.Tuborg
|18,01
|2,33
|51,34
|Taç Tarım Ürünleri
|14,00
|6,71
|348,72
|Tat Gıda
|12,02
|1,61
|97,57
|TAV Havalimanları
|15,24
|-0,72
|-43,90
|Taze Kuru Gıda
|304,00
|-4,22
|4098,90
|Tek-Art Turizm
|1,91
|2,14
|51,59
|Tekfen Holding
|14,63
|-2,47
|-19,13
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|10,06
|-3,73
|139,52
|Temapol Polimer Plastik
|10,41
|2,26
|99,43
|TGS Dış Ticaret
|9,84
|4,68
|110,71
|Tofaş Oto. Fab.
|27,72
|-0,36
|18,96
|Torunlar GMYO
|4,18
|0,97
|52,00
|Trabzon Liman
|34,00
|-4,39
|224,62
|Trabzonspor Sportif
|4,25
|-2,07
|97,67
|Trend GMYO
|10,98
|0,64
|399,09
|TSKB GMYO
|3,32
|0,00
|247,65
|Tuğçelik
|8,74
|4,42
|121,27
|Tukaş
|11,27
|-0,53
|-8,74
|Turcas Petrol
|4,85
|-0,21
|81,65
|Turkcell
|16,51
|1,91
|19,64
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,41
|2,24
|78,00
|Tüpraş
|79,55
|0,00
|-37,26
|Türk Hava Yolları
|10,41
|0,10
|-28,01
|Türk Prysmian Kablo
|13,39
|-1,40
|418,89
|Türk Telekom
|7,47
|-0,27
|3,53
|Türk Traktör
|120,40
|-2,51
|127,55
|Türker Proje Gayrimenkul
|91,50
|1,67
|117,86
|Türkiye Sigorta
|6,08
|0,16
|179,18
|Ufuk Yatırım
|13,20
|1,38
|411,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,04
|9,78
|333,54
|Ulusoy Elektrik
|52,15
|-0,67
|96,05
|Ulusoy Un Sanayi
|13,25
|0,23
|246,86
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,49
|1,63
|105,20
|Utopya Turizm
|23,62
|-3,20
|380,08
|Uzertaş Boya
|53,80
|1,03
|2323,42
|Ülker Bisküvi
|23,92
|-0,83
|6,98
|Vakıf Fin. Kir.
|4,21
|-0,24
|98,82
|Vakıf GMYO
|4,14
|0,24
|139,17
|Vakıf Yat. Ort.
|8,57
|-3,05
|370,58
|Vakıflar Bankası
|4,07
|-0,97
|-26,13
|Vakko Tekstil
|6,47
|-1,22
|42,51
|Vanet Gıda
|8,03
|-9,98
|461,54
|Verusa Holding
|42,08
|-0,38
|126,84
|Verusaturk Girisim
|9,03
|1,46
|71,71
|Vestel
|18,47
|0,71
|46,35
|Vestel Beyaz Eşya
|33,18
|0,97
|57,26
|Viking Kağıt
|8,05
|2,55
|330,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,64
|1,75
|91,74
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,22
|-1,33
|-10,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|47,00
|3,48
|651,27
|Yataş
|9,68
|1,15
|31,88
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,14
|-0,96
|157,14
|Yeni Gimat GMYO
|13,10
|-0,23
|9,43
|Yeşil GMYO
|1,18
|-0,84
|84,37
|Yeşil Yapı
|1,30
|-5,80
|96,97
|Yeşil Yatırım Holding
|40,90
|-2,67
|264,20
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.751,60
|-2,47
|434,86
|Yonga Mobilya
|34,06
|5,25
|268,91
|Yükselen Çelik
|7,43
|2,34
|142,41
|Yünsa
|14,59
|-1,68
|44,92
|Zorlu Enerji
|2,72
|0,74
|66,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)