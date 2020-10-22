Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|44.800,00
|48,44
|İş Bankası (C)
|5,77
|0,00
|-9,98
|İş Bankası (Kur.)
|405.001,00
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,17
|-0,48
|9,74
|İş Girişim
|15,04
|5,54
|295,79
|İş GMYO
|2,12
|-0,47
|20,45
|İş Y. Men. Değ.
|10,42
|-2,16
|158,77
|İş Yat. Ort.
|3,21
|-0,62
|99,21
|İşbir Holding
|3.000,00
|0,00
|597,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,33
|-0,75
|114,52
|İttifak Holding
|10,02
|-3,93
|169,35
|İz Hayvancılık Tarım
|8,48
|1,19
|224,10
|İzmir Demir Çelik
|20,40
|-4,67
|149,08
|İzmir Fırça
|8,39
|9,96
|366,11
|Jantsa Jant Sanayi
|186,70
|1,69
|251,02
|Kafein Yazılım
|18,30
|0,05
|64,78
|Kaplamin
|26,80
|9,21
|382,88
|Kardemir (A)
|5,67
|-0,35
|113,96
|Kardemir (B)
|3,81
|-0,78
|44,32
|Kardemir (D)
|3,66
|0,27
|37,59
|Karel Elektronik
|19,08
|-0,68
|31,31
|Karsan Otomotiv
|3,23
|-2,42
|104,43
|Karsu Tekstil
|6,55
|5,65
|102,16
|Kartonsan
|1.125,70
|10,00
|191,38
|Katmerciler Ekipman
|3,97
|-9,98
|159,70
|Kent Gıda
|305,00
|3,39
|1213,44
|Kerevitaş Gıda
|7,30
|3,25
|123,93
|Kervansaray Yat. Holding
|1,43
|-9,49
|160,00
|Kiler GMYO
|14,20
|-3,86
|274,67
|Klimasan Klima
|16,18
|-1,22
|-23,73
|Koç Holding
|15,37
|-0,58
|-23,18
|Konfrut Gıda
|17,57
|-0,73
|124,68
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|10,08
|9,92
|Konya Çimento
|746,30
|8,47
|175,08
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,28
|-0,97
|-3,43
|Koza Altın
|79,50
|-1,73
|7,36
|Koza Madencilik
|13,51
|-1,53
|34,70
|Körfez GMYO
|6,83
|1,79
|185,77
|Kristal Kola
|2,46
|-3,53
|62,91
|Kron Telekomünikasyon
|27,54
|-0,22
|116,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|122,60
|3,20
|422,25
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,38
|-2,46
|112,25
|Kütahya Porselen
|29,42
|-0,41
|344,41
|Lider Faktoring
|3,52
|-1,12
|91,83
|Link Bilgisayar
|43,90
|9,97
|144,04
|Logo Yazılım
|103,90
|2,47
|70,89
|Lokman Hekim Sağlık
|11,21
|0,18
|95,45
|Lüks Kadife
|32,60
|-1,21
|277,31
|Makina Takım
|3,11
|0,00
|65,43
|Marka Yatırım Holding
|3,66
|2,52
|210,17
|Marmaris Altınyunus
|87,30
|0,63
|22,96
|Marshall
|340,00
|-1,22
|615,19
|Martı GMYO
|3,67
|9,88
|263,37
|Martı Otel
|2,33
|9,91
|156,04
|Mavi Giyim
|44,62
|1,64
|-22,94
|Mazhar Zorlu Holding
|20,00
|2,56
|65,43
|Mega Polietilen
|12,90
|-0,85
|916,99
|Menderes Tekstil
|3,53
|-2,75
|169,47
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|76,00
|-3,31
|290,95
|Merko Gıda
|19,24
|9,94
|1732,38
|Metemtur Otelcilik
|9,82
|-0,30
|451,69
|Metro Holding
|2,50
|-3,10
|81,16
|Metro Petrol ve Tesisleri
|4,18
|-3,02
|113,27
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,66
|-2,21
|-50,12
|Migros Ticaret
|43,08
|-0,97
|77,87
|Milpa
|5,57
|-1,07
|154,34
|Mistral GMYO
|4,73
|-0,84
|152,05
|MLP Sağlık
|18,23
|-1,19
|13,94
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,58
|0,00
|477,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,23
|-1,23
|74,64
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.109,70
|3,40
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|37,20
|2,48
|192,45
|Net Holding
|3,36
|-0,88
|29,23
|Netaş Telekom.
|22,42
|1,63
|71,67
|Niğbaş Niğde Beton
|42,00
|2,19
|577,42
|Nuh Çimento
|34,10
|-6,42
|210,43
|Nurol GMYO
|6,97
|-2,52
|95,24
|Odaş Elektrik
|3,38
|-1,17
|133,80
|Olmuksan-IP
|10,43
|-0,19
|307,27
|Orge Enerji Elektrik
|7,65
|-0,52
|54,23
|Orma Orman Mahsulleri
|14,49
|7,33
|425,00
|Osmanlı Menkul
|22,40
|-5,96
|436,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|4,35
|-2,90
|158,93
|Otokar
|159,80
|-0,06
|8,68
|Oyak Çimento
|8,50
|0,59
|54,61
|Oyak Yat. Ort.
|6,63
|-1,34
|187,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,26
|0,57
|70,29
|Özak GMYO
|4,79
|-0,21
|86,38
|Özbal Çelik Boru
|7,22
|3,59
|347,93
|Özderici GMYO
|2,46
|-2,77
|56,69
|Özerden Plastik
|6,89
|0,00
|202,19
|Panora GMYO
|6,41
|-0,47
|14,43
|Papilon Savunma
|18,13
|1,28
|135,26
|Park Elek.Madencilik
|5,49
|-1,26
|80,00
|Parsan
|20,90
|-0,48
|23,38
|Pegasus
|46,30
|0,00
|-46,41
|Peker GMYO
|2,77
|-2,81
|206,29
|Penguen Gıda
|5,68
|1,07
|520,50
|Pera GMYO
|2,65
|-5,69
|181,91
|Pergamon Dış Ticaret
|15,90
|-1,55
|105,49
|Petkim
|4,43
|0,00
|16,27
|Petrokent Turizm
|700,00
|-6,67
|446,45
|Pınar Et Ve Un
|24,70
|1,15
|171,74
|Pınar Su
|8,06
|0,75
|247,41
|Pınar Süt
|21,94
|1,67
|73,99
|Plastikkart
|11,95
|0,50
|28,91
|Polisan Holding
|4,27
|-1,84
|41,50
|Politeknik Metal
|390,10
|0,03
|412,80
|Prizma Press Matbaacılık
|7,53
|-5,64
|75,12
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.221,10
|0,02
|10,23
|QNB Finans Fin. Kir.
|133,00
|0,61
|3,02
|QNB Finansbank
|71,00
|0,00
|89,33
|Ral Yatırım Holding
|5,40
|-2,88
|105,76
|Ray Sigorta
|25,44
|9,94
|643,86
|Reysaş GMYO
|5,11
|-2,48
|11,33
|Reysaş Lojistik
|7,43
|-0,67
|69,63
|Rhea Girişim
|3,19
|0,63
|168,07
|Rodrigo Tekstil
|9,50
|-1,04
|424,86
|Royal Halı
|3,38
|0,00
|146,72
|RTA Laboratuvarları
|43,06
|0,84
|1756,03
|Sabancı Holding
|8,66
|-0,46
|-5,04
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,98
|-0,66
|174,31
|Sanel Mühendislik
|3,65
|-0,82
|24,40
|Sanifoam Sünger
|10,45
|-3,15
|109,00
|Sanko Pazarlama
|8,13
|-2,75
|11,58
|Saray Matbaacılık
|5,47
|-0,55
|323,12
|Sarkuysan
|7,18
|0,42
|125,97
|Sasa Polyester
|16,64
|-0,60
|115,27
|Say Yenilenebilir Enerji
|8,51
|-1,28
|279,91
|Sekuro Plastik
|9,63
|-10,00
|79,66
|Selçuk Ecza Deposu
|9,76
|1,24
|63,63
|Selçuk Gıda
|4,18
|3,21
|287,86
|Senkron Güvenlik
|3,42
|-0,29
|25,27
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|1,64
|874,84
|Servet GMYO
|40,50
|-0,74
|376,47
|Seyitler Kimya
|13,85
|-1,77
|103,98
|Silverline Endüstri
|4,57
|-1,51
|111,57
|Sinpaş GMYO
|2,64
|0,38
|127,59
|Smartiks Yazılım
|8,42
|-1,06
|-14,17
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,00
|-0,37
|601,99
|Söktaş
|4,93
|3,79
|189,91
|Sönmez Filament
|22,64
|1,43
|363,93
|Sönmez Pamuklu
|16,21
|-1,28
|229,47
|Sumaş Suni Tahta
|39,98
|4,88
|307,42
|Şeker Fin. Kir.
|4,47
|-0,67
|-6,49
|Şekerbank
|2,03
|3,05
|54,96
|Şişe Cam
|6,90
|-0,86
|35,55
|Şok Marketler
|13,05
|0,93
|21,28
|T. Halk Bankası
|5,19
|0,19
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|75,80
|-3,56
|73,85
|T.S.K.B.
|1,66
|-1,78
|37,19
|T.Tuborg
|17,69
|-0,84
|48,66
|Taç Tarım Ürünleri
|13,11
|9,89
|320,19
|Tat Gıda
|12,00
|0,42
|97,25
|TAV Havalimanları
|15,33
|-0,26
|-43,57
|Taze Kuru Gıda
|323,50
|2,76
|4368,23
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-3,65
|46,83
|Tekfen Holding
|15,19
|-0,59
|-16,03
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,40
|-1,05
|123,81
|Temapol Polimer Plastik
|10,18
|-1,45
|95,02
|TGS Dış Ticaret
|9,22
|-0,86
|97,43
|Tofaş Oto. Fab.
|27,62
|-0,22
|18,53
|Torunlar GMYO
|4,15
|-1,66
|50,91
|Trabzon Liman
|35,74
|-4,95
|241,23
|Trabzonspor Sportif
|4,27
|-0,47
|98,60
|Trend GMYO
|10,84
|9,27
|392,73
|TSKB GMYO
|3,32
|-9,78
|247,65
|Tuğçelik
|8,05
|0,12
|103,80
|Tukaş
|11,43
|1,60
|-7,45
|Turcas Petrol
|4,84
|-0,21
|81,27
|Turkcell
|16,46
|-0,84
|19,28
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,28
|-1,05
|75,98
|Tüpraş
|80,00
|-0,19
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,48
|0,29
|-27,52
|Türk Prysmian Kablo
|13,83
|3,98
|435,94
|Türk Telekom
|7,72
|-1,40
|6,99
|Türk Traktör
|120,80
|3,16
|128,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|90,85
|1,68
|116,31
|Türkiye Sigorta
|6,23
|-0,32
|186,07
|Ufuk Yatırım
|13,40
|0,00
|419,38
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,40
|-2,58
|264,86
|Ulusoy Elektrik
|53,00
|0,19
|99,25
|Ulusoy Un Sanayi
|12,99
|8,07
|240,05
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|2,40
|-1,64
|97,78
|Utopya Turizm
|24,44
|-0,24
|396,75
|Uzertaş Boya
|50,50
|4,30
|2174,77
|Ülker Bisküvi
|24,38
|-0,33
|9,03
|Vakıf Fin. Kir.
|4,24
|-2,53
|100,24
|Vakıf GMYO
|4,06
|-1,69
|134,55
|Vakıf Yat. Ort.
|9,03
|0,11
|395,84
|Vakıflar Bankası
|4,30
|-0,92
|-21,96
|Vakko Tekstil
|6,26
|-0,16
|37,89
|Vanet Gıda
|8,92
|-9,99
|523,78
|Verusa Holding
|42,22
|-2,09
|127,59
|Verusaturk Girisim
|8,96
|-0,44
|70,38
|Vestel
|18,51
|0,65
|46,67
|Vestel Beyaz Eşya
|33,10
|0,30
|56,88
|Viking Kağıt
|7,39
|-3,78
|295,19
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,57
|-2,97
|88,84
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,36
|-0,84
|-4,84
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|45,42
|9,98
|626,02
|Yataş
|9,77
|-0,41
|33,11
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|4,17
|-1,65
|159,01
|Yeni Gimat GMYO
|13,13
|-0,53
|9,68
|Yeşil GMYO
|1,18
|-1,67
|84,37
|Yeşil Yapı
|1,34
|-2,90
|103,03
|Yeşil Yatırım Holding
|43,00
|7,72
|282,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|16.795,00
|470,29
|Yonga Mobilya
|32,14
|0,44
|248,12
|Yükselen Çelik
|7,29
|-0,55
|137,85
|Yünsa
|14,95
|-1,90
|48,49
|Zorlu Enerji
|2,74
|-0,72
|68,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)