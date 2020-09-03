Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|279.988,00
|68,84
|İş Bankası (B)
|40.000,00
|32,54
|İş Bankası (C)
|5,02
|0,00
|-21,68
|İş Bankası (Kur.)
|333.000,10
|58,57
|İş Fin.Kir.
|3,73
|0,00
|-1,84
|İş Girişim
|8,40
|0,48
|121,05
|İş GMYO
|1,66
|0,00
|-5,68
|İş Y. Men. Değ.
|8,11
|0,62
|101,40
|İş Yat. Ort.
|2,87
|0,70
|78,11
|İşbir Holding
|1.268,40
|-0,09
|194,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|0,00
|41,94
|İttifak Holding
|3,59
|0,84
|-3,49
|İz Hayvancılık Tarım
|4,62
|0,00
|76,57
|İzmir Demir Çelik
|20,58
|-9,97
|151,28
|İzmir Fırça
|3,65
|3,69
|102,78
|Jantsa Jant Sanayi
|110,30
|0,64
|107,38
|Kafein Yazılım
|16,49
|2,42
|48,48
|Kaplamin
|10,06
|1,93
|81,26
|Kardemir (A)
|4,13
|-2,13
|55,85
|Kardemir (B)
|3,52
|0,28
|33,33
|Kardemir (D)
|2,92
|-0,68
|9,77
|Karel Elektronik
|16,13
|0,81
|11,01
|Karsan Otomotiv
|3,05
|-0,33
|93,04
|Karsu Tekstil
|5,92
|-3,74
|82,72
|Kartonsan
|595,40
|0,10
|54,11
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|-0,25
|5,21
|Kent Gıda
|458,50
|-9,99
|1874,46
|Kerevitaş Gıda
|5,13
|1,79
|57,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,39
|0,00
|-29,09
|Kiler GMYO
|5,78
|-0,52
|52,51
|Klimasan Klima
|13,39
|0,30
|-36,88
|Koç Holding
|14,85
|-0,07
|-25,78
|Konfrut Gıda
|11,82
|2,78
|51,15
|Konya Çimento
|381,30
|-0,29
|40,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,82
|1,31
|-14,91
|Koza Altın
|76,50
|0,86
|3,31
|Koza Madencilik
|12,88
|0,70
|28,41
|Körfez GMYO
|4,84
|3,86
|102,51
|Kristal Kola
|2,09
|-0,48
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|25,34
|3,43
|99,21
|Kuştur Kuşadası Turizm
|76,00
|2,36
|223,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,78
|0,36
|68,48
|Kütahya Porselen
|27,50
|0,07
|315,41
|Lider Faktoring
|3,10
|-0,32
|68,94
|Link Bilgisayar
|28,40
|3,35
|57,88
|Logo Yazılım
|91,85
|-1,08
|51,07
|Lokman Hekim Sağlık
|8,09
|1,38
|39,97
|Lüks Kadife
|27,08
|-0,95
|213,43
|Makina Takım
|2,28
|0,88
|21,28
|Marka Yatırım Holding
|2,30
|0,44
|94,92
|Marmaris Altınyunus
|83,75
|-1,18
|17,96
|Marshall
|163,30
|9,97
|243,50
|Martı GMYO
|1,87
|-1,06
|85,15
|Martı Otel
|1,11
|0,00
|21,98
|Mavi Giyim
|36,58
|-0,27
|-36,82
|Mazhar Zorlu Holding
|15,50
|1,57
|28,21
|Mega Polietilen
|5,97
|6,80
|370,65
|Menderes Tekstil
|3,46
|5,81
|164,12
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|36,02
|-3,59
|85,29
|Merko Gıda
|2,15
|9,69
|104,76
|Metemtur Otelcilik
|3,39
|6,94
|90,45
|Metro Holding
|2,03
|0,50
|47,10
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|3,02
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,23
|-1,33
|-58,18
|Migros Ticaret
|38,36
|-0,52
|58,38
|Milpa
|4,10
|-1,68
|87,21
|Mistral GMYO
|3,42
|-1,72
|80,95
|MLP Sağlık
|15,83
|0,83
|-1,06
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|2,50
|9,65
|119,30
|Mondi Tire Kutsan
|6,30
|0,80
|52,17
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.105,30
|2,99
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,92
|0,09
|80,19
|Net Holding
|2,18
|0,00
|-16,15
|Netaş Telekom.
|15,86
|0,19
|21,44
|Niğbaş Niğde Beton
|16,00
|-2,20
|158,06
|Nuh Çimento
|18,56
|-0,05
|68,96
|Nurol GMYO
|7,75
|-0,64
|117,09
|Odaş Elektrik
|2,55
|-0,39
|76,38
|Olmuksan-IP
|5,77
|-1,70
|125,31
|Orge Enerji Elektrik
|6,70
|-0,30
|35,08
|Orma Orman Mahsulleri
|9,50
|7,95
|244,20
|Osmanlı Menkul
|15,45
|0,00
|270,04
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,92
|0,69
|73,81
|Otokar
|138,30
|-0,14
|-5,94
|Oyak Çimento
|7,71
|0,26
|40,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,41
|0,16
|177,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,31
|3,44
|7,16
|Özak GMYO
|3,71
|-0,27
|44,36
|Özbal Çelik Boru
|6,05
|-8,19
|275,34
|Özderici GMYO
|2,01
|1,52
|28,03
|Özerden Plastik
|2,79
|0,00
|22,37
|Panora GMYO
|5,12
|0,39
|-8,60
|Papilon Savunma
|14,48
|1,61
|87,90
|Park Elek.Madencilik
|4,28
|-0,93
|40,33
|Parsan
|17,98
|-0,99
|6,14
|Pegasus
|45,18
|-0,13
|-47,71
|Peker GMYO
|13,74
|6,51
|338,98
|Penguen Gıda
|3,07
|0,66
|235,37
|Pera GMYO
|1,75
|2,34
|86,17
|Pergamon Dış Ticaret
|11,34
|-0,44
|46,55
|Petkim
|3,93
|-0,51
|3,15
|Petrokent Turizm
|1.244,40
|10,00
|871,43
|Pınar Et Ve Un
|19,65
|2,77
|114,29
|Pınar Su
|7,42
|6,61
|219,83
|Pınar Süt
|17,84
|2,23
|40,81
|Plastikkart
|11,21
|-0,27
|20,93
|Polisan Holding
|2,95
|0,00
|-2,24
|Politeknik Metal
|159,90
|-0,06
|110,20
|Prizma Press Matbaacılık
|3,72
|-3,63
|-13,49
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.214,80
|0,10
|9,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|134,60
|-2,46
|4,26
|QNB Finansbank
|71,70
|-3,04
|91,20
|Ral Yatırım Holding
|5,70
|-4,20
|117,19
|Ray Sigorta
|10,25
|9,98
|199,71
|Reysaş GMYO
|4,69
|0,00
|2,18
|Reysaş Lojistik
|5,96
|-1,49
|36,07
|Rhea Girişim
|2,32
|0,87
|94,96
|Rodrigo Tekstil
|2,98
|-3,56
|64,64
|Royal Halı
|2,37
|0,00
|72,99
|RTA Laboratuvarları
|59,55
|-0,50
|2466,81
|Sabancı Holding
|7,85
|-0,25
|-13,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,31
|-3,58
|97,71
|Sanel Mühendislik
|3,54
|-0,56
|20,65
|Sanifoam Sünger
|6,04
|-1,47
|20,80
|Sanko Pazarlama
|6,95
|1,31
|-4,61
|Saray Matbaacılık
|3,41
|-0,58
|163,77
|Sarkuysan
|4,69
|0,43
|47,60
|Sasa Polyester
|15,30
|-0,33
|97,93
|Say Reklamcılık
|5,29
|-0,56
|136,16
|Sekuro Plastik
|8,50
|5,85
|58,58
|Selçuk Ecza Deposu
|7,97
|0,13
|33,62
|Selçuk Gıda
|2,49
|-1,58
|131,04
|Senkron Güvenlik
|2,23
|1,83
|-18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|9,20
|0,11
|478,62
|Servet GMYO
|22,58
|0,62
|165,65
|Seyitler Kimya
|10,87
|7,84
|60,09
|Silverline Endüstri
|3,75
|0,00
|73,61
|Sinpaş GMYO
|1,47
|-0,68
|26,72
|Smartiks Yazılım
|8,10
|5,19
|-17,43
|Soda Sanayii
|6,94
|0,14
|17,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,59
|0,17
|201,34
|Söktaş
|3,98
|0,00
|134,05
|Sönmez Filament
|11,40
|1,15
|133,61
|Sönmez Pamuklu
|11,22
|1,45
|128,05
|Sumaş Suni Tahta
|17,05
|0,35
|72,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,21
|0,48
|-11,92
|Şekerbank
|1,37
|-0,72
|4,58
|Şişe Cam
|6,16
|0,00
|20,27
|Şok Marketler
|12,47
|0,24
|15,89
|T. Halk Bankası
|5,19
|-2,08
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,32
|-0,46
|-0,64
|T.S.K.B.
|1,09
|-1,80
|-9,92
|T.Tuborg
|14,66
|-0,61
|23,19
|Taç Tarım Ürünleri
|4,99
|0,00
|59,94
|Tat Gıda
|10,31
|0,29
|69,47
|TAV Havalimanları
|14,93
|-0,99
|-45,04
|Taze Kuru Gıda
|207,10
|9,98
|2760,50
|Tek-Art Turizm
|1,50
|0,67
|19,05
|Tekfen Holding
|14,89
|-0,40
|-19,74
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,72
|-0,35
|36,19
|Temapol Polimer Plastik
|7,69
|-2,66
|47,32
|TGS Dış Ticaret
|7,91
|-1,00
|69,38
|Tofaş Oto. Fab.
|22,24
|-0,27
|-4,56
|Torunlar GMYO
|3,51
|0,57
|27,64
|Trabzon Liman
|14,68
|-1,28
|37,71
|Trabzonspor Sportif
|5,92
|7,05
|175,35
|Trakya Cam
|4,03
|-0,25
|18,84
|Trend GMYO
|6,98
|-0,14
|217,27
|TSKB GMYO
|2,20
|0,46
|130,37
|Tuğçelik
|6,24
|4,87
|57,97
|Tukaş
|10,14
|-4,07
|-17,89
|Turcas Petrol
|3,37
|-0,30
|26,22
|Turkcell
|14,58
|0,34
|5,65
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,55
|0,27
|17,78
|Tüpraş
|80,00
|0,19
|-36,91
|Türk Hava Yolları
|10,51
|0,00
|-27,32
|Türk Prysmian Kablo
|6,65
|7,61
|157,70
|Türk Telekom
|7,06
|0,14
|-2,16
|Türk Traktör
|91,70
|0,33
|73,31
|Türker Proje Gayrimenkul
|84,60
|-1,40
|101,43
|Türkiye Sigorta
|6,14
|-0,65
|181,94
|Ufuk Yatırım
|7,20
|-0,69
|179,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,64
|-3,65
|183,30
|Ulusoy Elektrik
|42,32
|0,47
|59,10
|Ulusoy Un Sanayi
|10,09
|2,44
|164,14
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,63
|1,87
|34,33
|Utopya Turizm
|6,96
|0,87
|41,46
|Uzertaş Boya
|4,36
|0,69
|96,40
|Ülker Bisküvi
|22,32
|-0,27
|-0,18
|Vakıf Fin. Kir.
|4,64
|-0,43
|91,74
|Vakıf GMYO
|3,02
|0,00
|74,47
|Vakıf Yat. Ort.
|8,08
|-2,06
|343,68
|Vakıflar Bankası
|4,13
|-1,43
|-25,05
|Vakko Tekstil
|5,55
|1,28
|22,25
|Vanet Gıda
|1,80
|4,65
|25,87
|Verusa Holding
|33,86
|0,30
|82,53
|Verusaturk Girisim
|5,84
|-0,17
|11,05
|Vestel
|18,46
|1,65
|46,28
|Vestel Beyaz Eşya
|25,98
|0,39
|23,14
|Viking Kağıt
|4,72
|0,21
|152,41
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,82
|0,53
|57,85
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|-0,49
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|14,55
|0,97
|132,57
|Yataş
|7,97
|-0,25
|8,58
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,77
|1,84
|72,05
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|0,08
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,85
|1,19
|32,81
|Yeşil Yapı
|0,90
|-1,10
|36,36
|Yeşil Yatırım Holding
|15,88
|1,15
|41,41
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.749,90
|129,20
|Yonga Mobilya
|34,60
|9,98
|274,76
|Yükselen Çelik
|7,35
|-2,00
|139,80
|Yünsa
|12,28
|-0,41
|21,97
|Zorlu Enerji
|2,71
|0,00
|66,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)