Borsada günün ilk yarısı (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|250.000,00
|50,76
|İş Bankası (B)
|43.340,00
|10,00
|43,60
|İş Bankası (C)
|4,92
|1,23
|-23,24
|İş Bankası (Kur.)
|369.000,00
|75,72
|İş Fin.Kir.
|3,61
|1,98
|-5,00
|İş Girişim
|6,50
|0,00
|71,05
|İş GMYO
|1,76
|1,73
|0,00
|İş Y. Men. Değ.
|7,31
|-0,14
|81,54
|İş Yat. Ort.
|3,09
|0,32
|91,77
|İşbir Holding
|1.328,00
|-0,15
|208,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,82
|1,23
|32,26
|İttifak Holding
|3,10
|-0,96
|-16,67
|İz Hayvancılık Tarım
|4,88
|2,31
|86,51
|İzmir Demir Çelik
|15,08
|0,40
|84,13
|İzmir Fırça
|2,46
|-0,81
|36,67
|Jantsa Jant Sanayi
|107,60
|0,65
|102,30
|Kafein Yazılım
|17,25
|-6,25
|55,32
|Kaplamin
|8,85
|-1,34
|59,46
|Kardemir (A)
|3,97
|-1,49
|49,81
|Kardemir (B)
|3,29
|0,61
|24,62
|Kardemir (D)
|2,84
|-0,35
|6,77
|Karel Elektronik
|16,42
|-0,12
|13,01
|Karsan Otomotiv
|2,79
|-2,45
|76,58
|Karsu Tekstil
|5,52
|4,55
|70,37
|Kartonsan
|643,10
|-0,14
|66,46
|Katmerciler Ekipman
|3,93
|-0,51
|2,34
|Kent Gıda
|2.266,70
|-10,00
|1189,36
|Kerevitaş Gıda
|5,01
|1,01
|53,68
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|0,00
|-25,45
|Kiler GMYO
|7,67
|1,59
|102,37
|Klimasan Klima
|13,62
|0,59
|-35,80
|Koç Holding
|15,06
|1,69
|-24,73
|Konfrut Gıda
|10,71
|0,19
|36,96
|Konya Çimento
|408,50
|0,12
|50,57
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,00
|0,55
|-13,49
|Koza Altın
|83,40
|1,52
|12,63
|Koza Madencilik
|13,35
|1,44
|33,10
|Körfez GMYO
|5,63
|3,11
|135,56
|Kristal Kola
|1,92
|0,52
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|24,38
|0,83
|91,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|75,95
|3,05
|223,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-0,43
|41,21
|Kütahya Porselen
|27,14
|-1,17
|309,97
|Lider Faktoring
|2,98
|0,68
|62,40
|Link Bilgisayar
|27,84
|0,43
|53,39
|Logo Yazılım
|84,30
|1,69
|38,65
|Lokman Hekim Sağlık
|7,37
|0,41
|27,51
|Lüks Kadife
|23,78
|2,94
|175,23
|Makina Takım
|2,53
|10,00
|34,57
|Marka Yatırım Holding
|2,19
|0,92
|85,59
|Marmaris Altınyunus
|96,50
|-0,52
|35,92
|Marshall
|133,50
|-4,64
|180,82
|Martı GMYO
|1,99
|4,74
|97,03
|Martı Otel
|1,17
|0,86
|28,57
|Mavi Giyim
|39,22
|0,46
|-32,26
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|-4,11
|15,80
|Mega Polietilen
|3,66
|0,27
|188,54
|Menderes Tekstil
|2,94
|-1,67
|124,43
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|31,00
|0,19
|59,47
|Merko Gıda
|1,64
|0,61
|56,19
|Metemtur Otelcilik
|2,29
|-2,97
|28,65
|Metro Holding
|1,99
|0,00
|44,20
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,51
|0,29
|79,08
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,13
|0,95
|-60,06
|Migros Ticaret
|38,70
|-1,53
|59,79
|Milpa
|4,08
|0,49
|86,30
|Mistral GMYO
|3,35
|-5,10
|77,25
|MLP Sağlık
|16,04
|-0,68
|0,25
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|1,64
|-0,61
|43,86
|Mondi Tire Kutsan
|5,91
|0,34
|42,75
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.104,00
|2,87
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|22,48
|0,90
|76,73
|Net Holding
|2,19
|2,34
|-15,77
|Netaş Telekom.
|15,18
|-0,98
|16,23
|Niğbaş Niğde Beton
|23,74
|2,59
|282,90
|Nuh Çimento
|19,70
|1,03
|79,34
|Nurol GMYO
|5,93
|0,34
|66,11
|Odaş Elektrik
|2,30
|1,32
|59,09
|Olmuksan-IP
|4,91
|1,45
|91,72
|Orge Enerji Elektrik
|6,97
|-0,43
|40,52
|Orma Orman Mahsulleri
|10,69
|-0,09
|287,32
|Osmanlı Menkul
|15,09
|2,31
|261,41
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,91
|-2,35
|73,21
|Otokar
|137,00
|0,51
|-6,83
|Oyak Çimento
|7,71
|0,78
|40,24
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|0,47
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,03
|1,68
|-1,90
|Özak GMYO
|3,73
|0,27
|45,14
|Özbal Çelik Boru
|3,79
|0,26
|135,13
|Özderici GMYO
|2,11
|2,43
|34,39
|Özerden Plastik
|2,14
|0,47
|-6,14
|Panora GMYO
|5,10
|-0,20
|-8,95
|Papilon Savunma
|14,69
|6,76
|90,62
|Park Elek.Madencilik
|4,02
|9,84
|31,80
|Parsan
|16,40
|-0,49
|-3,19
|Pegasus
|47,18
|0,60
|-45,39
|Peker GMYO
|10,80
|0,47
|245,05
|Penguen Gıda
|2,78
|-7,33
|203,69
|Pera GMYO
|1,39
|1,46
|47,87
|Pergamon Dış Ticaret
|11,15
|-0,98
|44,10
|Petkim
|3,84
|0,00
|0,79
|Petrokent Turizm
|735,00
|5,24
|473,77
|Pınar Et Ve Un
|18,45
|0,33
|101,20
|Pınar Su
|5,19
|0,97
|123,71
|Pınar Süt
|16,83
|1,08
|32,83
|Plastikkart
|11,17
|6,99
|20,50
|Polisan Holding
|3,00
|1,69
|-0,58
|Politeknik Metal
|179,00
|3,89
|135,30
|Prizma Press Matbaacılık
|3,48
|1,16
|-19,07
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.209,10
|0,08
|9,14
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,00
|-1,43
|6,89
|QNB Finansbank
|73,15
|-3,69
|95,07
|Ral Yatırım Holding
|13,05
|-10,00
|91,91
|Ray Sigorta
|6,49
|3,18
|89,77
|Reysaş GMYO
|4,57
|2,24
|-0,44
|Reysaş Lojistik
|5,17
|1,77
|18,04
|Rhea Girişim
|2,69
|3,86
|126,05
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|1,54
|45,86
|Royal Halı
|2,60
|3,17
|89,78
|RTA Laboratuvarları
|56,20
|8,08
|2322,41
|Sabancı Holding
|7,96
|0,25
|-12,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,05
|1,50
|85,78
|Sanel Mühendislik
|3,20
|-0,62
|9,07
|Sanifoam Sünger
|5,58
|-0,18
|11,60
|Sanko Pazarlama
|7,06
|0,28
|-7,72
|Saray Matbaacılık
|2,74
|-0,36
|111,95
|Sarkuysan
|4,68
|0,29
|47,29
|Sasa Polyester
|13,15
|0,77
|70,12
|Say Reklamcılık
|5,15
|-0,19
|129,91
|Sekuro Plastik
|7,67
|-0,39
|43,10
|Selçuk Ecza Deposu
|8,04
|-1,35
|34,79
|Selçuk Gıda
|3,65
|1,39
|112,21
|Senkron Güvenlik
|2,23
|1,36
|-18,32
|Serve Film Prodüksiyon
|6,50
|1,56
|308,81
|Servet GMYO
|21,68
|-3,21
|155,06
|Seyitler Kimya
|8,76
|-2,01
|29,01
|Silverline Endüstri
|4,57
|1,56
|111,57
|Sinpaş GMYO
|1,43
|0,70
|23,28
|Smartiks Yazılım
|7,83
|0,38
|-20,18
|Soda Sanayii
|6,73
|0,60
|13,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|11,80
|7,27
|206,80
|Söktaş
|3,77
|-1,31
|121,70
|Sönmez Filament
|9,49
|1,17
|94,47
|Sönmez Pamuklu
|10,05
|-0,20
|104,27
|Sumaş Suni Tahta
|18,49
|-1,07
|86,77
|Şeker Fin. Kir.
|4,40
|-3,51
|-7,95
|Şekerbank
|1,48
|0,68
|12,98
|Şişe Cam
|5,96
|0,34
|16,36
|Şok Marketler
|12,66
|-0,39
|17,66
|T. Halk Bankası
|5,12
|1,59
|-13,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,20
|0,00
|-3,21
|T.S.K.B.
|1,10
|0,92
|-9,09
|T.Tuborg
|13,86
|-3,08
|16,47
|Taç Tarım Ürünleri
|5,00
|-6,89
|60,26
|Tat Gıda
|9,56
|1,49
|57,14
|TAV Havalimanları
|16,78
|1,64
|-38,23
|Taze Kuru Gıda
|80,95
|9,99
|1018,09
|Tek-Art Turizm
|1,48
|1,37
|17,46
|Tekfen Holding
|14,33
|1,06
|-22,76
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|5,70
|0,71
|35,71
|Temapol Polimer Plastik
|6,93
|-0,86
|32,76
|TGS Dış Ticaret
|9,21
|0,33
|97,22
|Tofaş Oto. Fab.
|21,40
|1,90
|-8,16
|Torunlar GMYO
|3,68
|0,27
|33,82
|Trabzon Liman
|14,20
|-2,41
|33,21
|Trabzonspor Sportif
|4,09
|3,54
|90,23
|Trakya Cam
|3,88
|0,52
|14,42
|Trend GMYO
|5,67
|0,35
|157,73
|TSKB GMYO
|2,47
|-2,37
|158,64
|Tuğçelik
|5,32
|0,57
|34,68
|Tukaş
|8,91
|0,11
|-27,85
|Turcas Petrol
|3,07
|0,33
|14,98
|Turkcell
|14,99
|1,35
|8,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,11
|-0,56
|10,92
|Tüpraş
|81,55
|1,05
|-35,69
|Türk Hava Yolları
|11,15
|1,18
|-22,89
|Türk Prysmian Kablo
|5,28
|0,00
|104,61
|Türk Telekom
|6,82
|0,89
|-5,48
|Türk Traktör
|95,55
|-1,29
|80,59
|Türker Proje Gayrimenkul
|71,35
|0,28
|69,88
|Ufuk Yatırım
|7,69
|-0,13
|198,06
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,04
|-3,08
|137,74
|Ulusoy Elektrik
|41,58
|0,24
|56,32
|Ulusoy Un Sanayi
|10,19
|0,20
|166,75
|Umpaş Holding
|0,69
|-2,82
|11,29
|Uşak Seramik
|1,59
|1,92
|31,03
|Utopya Turizm
|6,90
|-0,43
|40,24
|Uzertaş Boya
|4,55
|5,32
|104,95
|Ülker Bisküvi
|22,46
|0,27
|0,45
|Vakıf Fin. Kir.
|4,86
|4,74
|100,83
|Vakıf GMYO
|3,23
|-1,52
|86,60
|Vakıf Yat. Ort.
|10,61
|9,95
|482,60
|Vakıflar Bankası
|4,20
|1,20
|-23,77
|Vakko Tekstil
|4,67
|0,65
|2,86
|Vanet Gıda
|1,57
|0,64
|9,79
|Verusa Holding
|29,02
|1,47
|56,44
|Verusaturk Girisim
|5,81
|1,57
|10,48
|Vestel
|16,24
|2,27
|28,68
|Vestel Beyaz Eşya
|25,88
|0,70
|22,66
|Viking Kağıt
|4,31
|0,23
|130,48
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,70
|2,49
|52,89
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|1,43
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|13,51
|4,57
|115,95
|Yataş
|7,69
|0,52
|4,77
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|2,44
|0,41
|51,55
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,67
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,82
|2,50
|28,12
|Yeşil Yapı
|0,86
|3,61
|30,30
|Yeşil Yatırım Holding
|15,53
|0,98
|38,29
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.700,00
|0,00
|127,50
|Yonga Mobilya
|27,78
|0,00
|200,89
|Yükselen Çelik
|14,32
|0,63
|133,61
|Yünsa
|12,01
|1,09
|19,29
|Zorlu Enerji
|2,33
|1,75
|42,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)