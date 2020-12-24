  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:32:27 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,15-1,93338,17
Acıpayam Selüloz16,87-1,29167,16
Adel Kalemcilik26,30-0,6867,52
Adese Alışveriş Ticaret2,89-1,37102,34
Afyon Çimento4,66-1,69104,54
Ak Enerji2,21-0,90102,75
Akbank6,45-0,15-20,47
Akçansa16,57-0,4870,92
Akdeniz Yatırım Hold.5,780,17173,93
Akfen GMYO4,98-0,8022,96
Akın Tekstil32,06-3,14132,49
Akiş GMYO3,56-2,2013,65
Akmerkez GMYO67,50-0,74201,28
Aksa13,544,8093,34
Aksa Enerji7,32-0,6892,63
Aksigorta8,87-0,3463,72
Aksu Enerji14,32-1,24-3,70
Alarko Carrıer398,506,52567,22
Alarko GMYO25,542,8273,76
Alarko Holding7,64-0,6530,05
Albaraka Türk2,061,9834,64
Alcatel Lucent Teletaş29,604,96145,85
Alkim Kağıt13,63-1,94151,49
Alkim Kimya14,44-1,70132,83
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,372,16478,05
Altınyunus Çeşme45,740,00357,86
Anadolu Efes22,86-0,787,44
Anadolu Grubu Holding26,00-0,0847,81
Anadolu Hayat Emek.8,040,1232,13
Anadolu Isuzu16,88-1,3438,70
Anadolu Sigorta7,11-0,1471,18
Anel Elektrik3,07-0,6574,15
Arçelik30,40-1,0445,87
ARD Bilişim Teknolojileri47,340,77
Arena Bilgisayar33,70-1,17362,60
Armada Bilgisayar49,20-0,32200,18
Arsan Tekstil6,98-0,2994,97
Artı Yatırım Holding5,700,00603,70
Arzum Ev Aletleri18,70

Aselsan18,030,2873,66
Ata GMYO5,480,1820,97
Atakule GMYO2,55-2,6732,81
Atlantis Yatırım Holding5,460,00446,00
Atlas Yat. Ort.1,810,0090,48
AvivaSA Emeklilik Hayat16,610,3623,90
Avrasya GMYO4,06-1,22168,87
Avrasya Petrol ve Tur.3,24-0,9278,02
Avrupa Yatırım Holding5,600,36263,64
Ayen Enerji5,51-0,5458,79
Ayes Çelik Hasır Ve Çit10,992,23401,83
Aygaz14,34-0,6918,06
Bagfaş20,72-2,8123,19
Bak Ambalaj21,06-2,23189,10
Balatacılar Balatacılık7,300,00488,71
Bantaş Ambalaj4,680,21117,25
Banvit48,521,25161,28
Baştaş Başkent Çimento11,903,48359,46
Batı Çimento4,61-0,2239,27
Batısöke Çimento2,58-0,7796,95
Bayrak Taban Sanayi11,01-2,13
Bera Holding16,540,18329,61
Berkosan Yalıtım8,451,93208,39
Beşiktaş Futbol Yat.4,740,0093,47
Beyaz Filo10,030,50220,46
Bilici Yatırım6,37-0,31122,23
Bim Mağazalar73,50-0,6159,06
Birko Mensucat1,170,00277,42
Birlik Mensucat2,890,35153,51
Bizim Mağazaları15,47-0,7739,71
Borusan Mannesmann33,609,80193,45
Borusan Yat. Paz.653,906,71991,41
Bosch Fren Sistemleri1.221,900,00324,60
Bossa16,672,77106,82
Brisa20,18-0,69115,16
Burçelik21,08-0,09262,82
Burçelik Vana54,15-1,10457,67
Bursa Çimento9,280,32131,80
Carrefoursa81,60-3,83208,54
Casa Emtia Petrol101,000,50975,61
Ceo Event Medya6,53-0,1578,31
Coca Cola İçecek61,55-1,5262,57
Cosmos Yat. Holding8,057,33294,61
Credıtwest Faktorıng6,355,66120,49
Çelebi168,907,3770,01
Çelik Halat18,040,22177,54
Çemaş Döküm2,220,0077,10
Çemtaş14,92-0,2083,54
Çimbeton215,402,96422,06
Çimentaş32,78-1,74118,53
Çimsa18,01-0,1798,35
Çuhadaroğlu Metal7,750,39142,95
Dagi Giyim8,12-0,98224,80
Dagi Yatırım Holding11,75-0,25419,91
Dardanel31,086,66720,05
Datagate Bilgisayar15,210,5394,75
Demısaş Döküm6,14-0,6576,44
Denge Holding5,500,00301,46
Deniz GMYO3,28-0,6155,88
Derimod9,60-0,3134,45
Derlüks Deri8,90-1,11119,98
Desa Deri9,681,26113,22
Despec Bilgisayar12,202,01187,74
Deva Holding24,641,57175,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,060,00
Diriteks Diriliş Tekstil3,750,00380,77
Ditaş Doğan31,940,31235,68
DO-CO571,602,361,35
Doğan Burda22,52-0,79271,00
Doğan Holding3,080,0071,54
Doğtaş Kelebek Mobilya2,630,0059,39
Doğusan3,824,0983,65
Doğuş GMYO8,650,1290,95
Doğuş Otomotiv26,28-0,08176,05
Döktaş Dökümcülük30,600,33-3,30
Duran Doğan Basım10,20-0,1053,40
Dyo Boya11,34-0,61131,43
Eczacıbaşı İlaç7,634,81109,01
Eczacıbaşı Yatırım28,469,97195,46
Edip Gayrimenkul2,99-1,32115,11
Ege Endüstri1.580,70-0,21180,98
Ege Gübre152,40-2,93209,15
Ege Profil32,60-0,12172,35
Ege Seramik9,73-0,82164,51
Egeplast24,48-2,0895,84
Ekiz Kimya6,781,351011,48
Emek Elektrik6,579,87313,21
Eminiş Ambalaj35,905,032261,84
Emlak Konut GMYO2,15-1,3848,51
Enerjisa Enerji11,800,8575,18
Enka İnşaat7,410,2732,75
Erbosan42,26-2,8569,18
Ereğli Demir Çelik14,13-0,6360,41
Ersu Gıda4,97-0,40140,10
Escort Teknoloji6,330,00355,40
Esenboğa Elektrik17,800,28
Etiler Gıda4,101,74251,15
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-1,06132,58
Euro Trend Yat. Ort.3,630,00204,07
Euro Yat. Ort.4,50-1,10299,73
Euro Yatırım Holding2,75-1,4383,33
Fade Gıda6,47-1,37
Fenerbahçe Futbol30,442,49110,37
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,71-2,7546,83
F-M İzmit Piston114,900,17142,60
Fonet Bilgi Teknolojileri12,341,0660,47
Ford Otosan124,300,3288,01
Formet Çelik Kapı4,602,2253,33
Frigo Pak Gıda21,44-1,11206,05
Galatasaray Sportif4,11-0,96102,46
Garanti Bankası9,94-0,20-10,77
Garanti Faktoring10,640,09174,94
Garanti Yat. Ort.3,28-1,20229,05
Gedik Y. Men. Değ.13,000,46313,36
Gediz Ambalaj28,40-6,08320,12
Gentaş5,774,34179,82
Gersan Elektrik6,412,56100,94
Global Men. Değ.5,89-1,67213,30
Global Yat. Holding4,75-1,66-2,46
Good-Year8,08-0,3799,51
Göltaş Çimento38,82-0,51118,21
Gözde Girişim7,68-0,6549,42
GSD Denizcilik5,030,2096,48
GSD Holding2,470,8265,77
Gübre Fabrik.62,459,95590,82
Güler Yat. Holding12,191,16500,49
Halk GMYO3,49-6,43199,67
Hatay Tekstil15,984,51137,30
Hedef Girişim8,45-0,82254,11
Hektaş15,780,0096,76
HUB Girişim17,950,0691,19
Hürriyet Gzt.2,13-0,4786,84
ICBC Turkey Bank6,540,3124,10
İdealist Danışmanlık14,50-2,03336,75
İdealist GMYO6,78-1,45121,57
İhlas Ev Aletleri2,07-2,82-33,87
İhlas Gayrimenkul1,28-1,5424,36
İhlas Gazetecilik4,601,551,32
İhlas Holding1,22-0,8134,07
İhlas Yayın Holding1,17-0,8540,35
İndeks Bilgisayar17,220,7083,59
Info Yatırım6,302,11229,02
İntema27,029,93191,79
Inveo Yatırım Holding52,359,93580,75
İpek Doğal Enerji12,53-0,9562,31
İskenderun Demir Çelik9,99-0,1027,83

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!
Dünya

Pandemiyi biliyorlar mıydı? 1 sene önce yayımlanan çizgi roman şok etti!

ABD merkezli IDW Publishing Şirketi bünyesinde çıkartılan IDW Comics dergisinin, pandemiden önce Pandemica adlı 5 sayılık bir seri yayımladı..
Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti
Medya

Targun Hatun, Osman Bey’e hislerini fark etti

Kuruluş Osman’ın merakla beklenen ve heyecanla izlenen 39’uncu bölümünde, Targun Hatun, Osman Bey’e olan hislerini açığa vurdu...
Trump'tan flaş karar! Veto etti
Dünya

Trump'tan flaş karar! Veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti.

Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay