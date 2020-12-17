Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,87
|9,91
|376,88
|Acıpayam Selüloz
|16,48
|-0,06
|160,98
|Adel Kalemcilik
|26,68
|-0,74
|69,94
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,74
|0,74
|91,84
|Afyon Çimento
|4,41
|0,23
|93,57
|Ak Enerji
|2,26
|3,67
|107,34
|Akbank
|6,39
|0,63
|-21,21
|Akçansa
|15,36
|0,66
|58,44
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,76
|0,35
|172,99
|Akfen GMYO
|4,88
|0,21
|20,49
|Akın Tekstil
|28,00
|2,79
|103,05
|Akiş GMYO
|3,68
|0,82
|17,48
|Akmerkez GMYO
|65,35
|1,79
|191,68
|Aksa
|11,94
|1,36
|70,49
|Aksa Enerji
|7,12
|0,85
|87,37
|Aksigorta
|8,57
|-0,81
|58,18
|Aksu Enerji
|13,45
|0,15
|-9,55
|Alarko Carrıer
|238,40
|2,58
|299,16
|Alarko GMYO
|20,64
|0,00
|40,43
|Alarko Holding
|6,81
|1,95
|15,92
|Albaraka Türk
|2,00
|3,09
|30,72
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,40
|0,66
|127,57
|Alkim Kağıt
|13,72
|-0,36
|153,15
|Alkim Kimya
|14,25
|-0,49
|129,77
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|0,00
|456,10
|Altınyunus Çeşme
|46,80
|2,23
|368,47
|Anadolu Efes
|22,84
|0,71
|7,34
|Anadolu Grubu Holding
|24,34
|-0,25
|38,37
|Anadolu Hayat Emek.
|8,16
|0,12
|34,10
|Anadolu Isuzu
|16,96
|1,56
|39,36
|Anadolu Sigorta
|7,10
|-0,28
|70,94
|Anel Elektrik
|3,18
|0,95
|80,39
|Arçelik
|29,76
|-1,59
|42,80
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,60
|4,88
|Arena Bilgisayar
|33,78
|-0,82
|363,69
|Armada Bilgisayar
|51,00
|0,10
|211,17
|Arsan Tekstil
|7,25
|-0,55
|102,51
|Artı Yatırım Holding
|5,60
|0,00
|591,36
|Aselsan
|17,96
|0,45
|72,51
|Ata GMYO
|4,80
|-0,62
|5,96
|Atakule GMYO
|2,43
|0,83
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,80
|5,26
|380,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|0,55
|92,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,50
|0,00
|15,62
|Avrasya GMYO
|4,11
|0,00
|172,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|1,55
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,75
|-0,52
|273,38
|Ayen Enerji
|5,51
|1,66
|58,79
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,80
|-1,91
|393,15
|Aygaz
|14,78
|3,07
|21,69
|Bagfaş
|19,67
|0,72
|16,94
|Bak Ambalaj
|20,44
|-0,29
|180,59
|Balatacılar Balatacılık
|7,80
|0,00
|529,03
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|0,64
|117,71
|Banvit
|44,36
|0,36
|138,88
|Baştaş Başkent Çimento
|12,00
|0,00
|363,32
|Batı Çimento
|4,54
|-0,44
|37,16
|Batısöke Çimento
|2,40
|0,84
|83,21
|Bayrak Taban Sanayi
|10,81
|-0,09
|Bera Holding
|18,27
|5,00
|374,55
|Berkosan Yalıtım
|7,18
|-0,83
|162,04
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,14
|1,47
|68,98
|Beyaz Filo
|9,82
|1,24
|213,76
|Bilici Yatırım
|6,40
|0,63
|123,27
|Bim Mağazalar
|70,90
|1,14
|53,43
|Birko Mensucat
|1,04
|0,00
|235,48
|Birlik Mensucat
|3,12
|-4,88
|173,68
|Bizim Mağazaları
|15,27
|0,20
|37,90
|Borusan Mannesmann
|20,18
|1,61
|76,24
|Borusan Yat. Paz.
|379,90
|-0,24
|534,08
|Bosch Fren Sistemleri
|1.261,60
|-0,90
|338,39
|Bossa
|13,87
|1,39
|72,08
|Brisa
|19,78
|-0,30
|110,90
|Burçelik
|21,66
|0,37
|272,81
|Burçelik Vana
|60,00
|-0,17
|517,92
|Bursa Çimento
|8,91
|0,45
|122,56
|Carrefoursa
|97,75
|-2,25
|269,60
|Casa Emtia Petrol
|150,00
|-0,66
|1497,44
|Ceo Event Medya
|6,68
|0,91
|82,40
|Coca Cola İçecek
|62,65
|-1,42
|65,48
|Cosmos Yat. Holding
|8,27
|5,35
|305,39
|Credıtwest Faktorıng
|5,69
|2,89
|97,57
|Çelebi
|101,70
|4,04
|2,37
|Çelik Halat
|17,86
|-0,78
|174,77
|Çemaş Döküm
|2,26
|0,00
|80,29
|Çemtaş
|14,98
|0,88
|84,28
|Çimbeton
|174,50
|0,81
|322,93
|Çimentaş
|32,66
|0,49
|117,73
|Çimsa
|16,77
|1,02
|84,69
|Çuhadaroğlu Metal
|7,77
|-1,27
|143,57
|Dagi Giyim
|8,37
|0,00
|234,80
|Dagi Yatırım Holding
|11,90
|-0,42
|426,55
|Dardanel
|26,80
|1,13
|607,12
|Datagate Bilgisayar
|15,29
|1,26
|95,77
|Demısaş Döküm
|6,29
|-0,16
|80,75
|Denge Holding
|5,06
|-6,30
|269,34
|Deniz GMYO
|3,36
|1,20
|59,68
|Derimod
|9,63
|0,42
|34,87
|Derlüks Deri
|8,82
|0,11
|118,00
|Desa Deri
|9,16
|0,00
|101,76
|Despec Bilgisayar
|12,08
|2,03
|184,91
|Deva Holding
|24,38
|1,08
|173,08
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,06
|-0,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,71
|-8,62
|375,64
|Ditaş Doğan
|32,52
|-0,61
|241,77
|DO-CO
|498,50
|0,91
|-11,61
|Doğan Burda
|23,68
|-1,33
|290,12
|Doğan Holding
|3,11
|-1,27
|73,21
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|0,78
|57,58
|Doğusan
|3,64
|-1,89
|75,00
|Doğuş GMYO
|8,62
|-0,58
|90,29
|Doğuş Otomotiv
|26,80
|0,00
|181,51
|Döktaş Dökümcülük
|31,64
|-2,77
|-0,02
|Duran Doğan Basım
|10,30
|-0,96
|54,90
|Dyo Boya
|11,52
|0,00
|135,10
|Eczacıbaşı İlaç
|7,02
|0,57
|92,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,84
|0,18
|126,74
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|0,67
|117,27
|Ege Endüstri
|1.657,00
|0,18
|194,54
|Ege Gübre
|132,20
|1,61
|168,18
|Ege Profil
|31,88
|-1,24
|166,33
|Ege Seramik
|9,98
|0,30
|171,31
|Egeplast
|24,50
|-0,65
|96,00
|Ekiz Kimya
|7,50
|0,00
|1129,51
|Emek Elektrik
|4,45
|0,45
|179,87
|Eminiş Ambalaj
|25,70
|2,80
|1590,79
|Emlak Konut GMYO
|2,07
|0,49
|42,99
|Enerjisa Enerji
|10,86
|0,00
|61,22
|Enka İnşaat
|7,22
|0,56
|29,35
|Erbosan
|37,10
|1,31
|48,52
|Ereğli Demir Çelik
|14,46
|0,84
|64,16
|Ersu Gıda
|5,03
|1,21
|143,00
|Escort Teknoloji
|6,59
|-0,90
|374,10
|Esenboğa Elektrik
|17,62
|0,57
|Etiler Gıda
|4,04
|0,00
|246,01
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,79
|-1,30
|136,32
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,76
|0,80
|214,96
|Euro Yat. Ort.
|4,71
|0,21
|318,39
|Euro Yatırım Holding
|2,89
|1,05
|92,67
|Fade Gıda
|6,41
|0,63
|Fenerbahçe Futbol
|30,76
|-0,77
|112,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,03
|0,14
|53,83
|F-M İzmit Piston
|116,80
|-0,51
|146,61
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,31
|0,53
|47,07
|Ford Otosan
|124,10
|0,57
|87,70
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|1,18
|43,33
|Frigo Pak Gıda
|21,06
|1,35
|200,62
|Galatasaray Sportif
|4,02
|0,50
|98,03
|Garanti Bankası
|9,79
|0,72
|-12,12
|Garanti Faktoring
|10,57
|1,54
|173,13
|Garanti Yat. Ort.
|3,22
|0,31
|223,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|11,07
|-0,98
|251,99
|Gediz Ambalaj
|26,06
|-0,31
|285,50
|Gentaş
|5,41
|1,69
|162,36
|Gersan Elektrik
|6,15
|0,65
|92,79
|Global Men. Değ.
|5,36
|1,13
|185,11
|Global Yat. Holding
|4,72
|1,51
|-3,08
|Good-Year
|7,76
|2,65
|91,60
|Göltaş Çimento
|33,14
|1,97
|86,28
|Gözde Girişim
|7,14
|1,13
|38,91
|GSD Denizcilik
|5,00
|-0,20
|95,31
|GSD Holding
|2,41
|0,42
|61,74
|Gübre Fabrik.
|47,74
|0,51
|428,10
|Güler Yat. Holding
|13,28
|2,47
|554,19
|Halk GMYO
|3,66
|5,48
|214,26
|Hatay Tekstil
|13,44
|0,67
|99,58
|Hedef Girişim
|7,90
|-0,50
|231,06
|Hektaş
|14,61
|1,11
|82,17
|HUB Girişim
|17,91
|-0,06
|90,76
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|0,91
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,49
|0,46
|23,15
|İdealist Danışmanlık
|12,90
|-1,90
|288,55
|İdealist GMYO
|8,24
|8,42
|169,28
|İhlas Ev Aletleri
|2,02
|-0,98
|-35,46
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,55
|0,66
|0,22
|İhlas Holding
|1,23
|-0,81
|35,16
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|16,49
|1,85
|75,80
|Info Yatırım
|6,47
|-0,61
|237,90
|İntema
|21,92
|-4,70
|136,72
|Inveo Yatırım Holding
|36,44
|4,53
|373,86
|İpek Doğal Enerji
|12,71
|4,61
|64,64
|İskenderun Demir Çelik
|9,61
|0,10
|22,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)