  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-11 13:28:58 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,42-2,32352,69
Acıpayam Selüloz16,81-1,35166,21
Adel Kalemcilik25,28-0,3961,02
Adese Alışveriş Ticaret2,73-2,5091,14
Afyon Çimento4,41-1,1293,57
Ak Enerji2,22-0,89103,67
Akbank6,15-1,76-24,17
Akçansa14,521,2649,78
Akdeniz Yatırım Hold.5,94-1,66181,52
Akfen GMYO4,751,7117,28
Akın Tekstil27,52-1,9299,56
Akiş GMYO3,64-1,6216,20
Akmerkez GMYO59,65-1,00166,24
Aksa11,28-1,5761,07
Aksa Enerji7,10-0,2886,84
Aksigorta8,060,0048,77
Aksu Enerji13,030,46-12,37
Alarko Carrıer233,00-0,85290,12
Alarko GMYO19,820,2034,85
Alarko Holding6,67-2,0613,54
Albaraka Türk1,810,5618,30
Alcatel Lucent Teletaş27,560,80128,90
Alkim Kağıt12,94-0,08138,76
Alkim Kimya13,80-0,58122,51
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,40-2,04485,37
Altınyunus Çeşme48,700,29387,49
Anadolu Efes21,90-0,092,92
Anadolu Grubu Holding22,76-0,0929,39
Anadolu Hayat Emek.7,88-0,7629,50
Anadolu Isuzu16,190,5633,03
Anadolu Sigorta6,97-1,1367,81
Anel Elektrik3,320,3088,33
Arçelik30,04-0,0744,15
ARD Bilişim Teknolojileri35,060,06
Arena Bilgisayar34,34-0,52371,38
Armada Bilgisayar49,660,85202,99
Arsan Tekstil7,45-1,46108,10
Artı Yatırım Holding6,001,69640,74
Aselsan17,24-2,2165,59
Ata GMYO5,25-3,1415,89
Atakule GMYO2,43-1,2226,56
Atlantis Yatırım Holding4,10-2,15310,00
Atlas Yat. Ort.1,83-3,1792,59
AvivaSA Emeklilik Hayat15,19-0,5213,31
Avrasya GMYO4,02-0,50166,23
Avrasya Petrol ve Tur.3,240,0078,02
Avrupa Yatırım Holding5,681,79268,83
Ayen Enerji5,49-0,5458,21
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,010,09402,74
Aygaz13,803,1413,62
Bagfaş19,05-1,0413,26
Bak Ambalaj20,36-1,17179,49
Balatacılar Balatacılık8,202,50561,29
Bantaş Ambalaj4,68-1,68117,25
Banvit40,42-1,89117,66
Baştaş Başkent Çimento12,503,31382,63
Batı Çimento4,47-0,4535,05
Batısöke Çimento2,480,8189,31
Bayrak Taban Sanayi10,19-0,97
Bera Holding21,849,91467,27
Berkosan Yalıtım7,076,00158,03
Beşiktaş Futbol Yat.4,09-2,3966,94
Beyaz Filo10,04-0,79220,78
Bilici Yatırım6,46-4,15125,37
Bim Mağazalar69,650,8750,73
Birko Mensucat1,140,88267,74
Birlik Mensucat2,51-2,33120,18
Bizim Mağazaları15,510,3240,07
Borusan Mannesmann17,968,7256,86
Borusan Yat. Paz.325,509,60443,28
Bosch Fren Sistemleri1.280,00-0,91344,79
Bossa14,21-2,4076,30
Brisa19,03-0,42102,90
Burçelik22,463,98286,57
Burçelik Vana61,000,58528,22
Bursa Çimento8,73-0,80118,07
Carrefoursa106,00-2,30300,80
Casa Emtia Petrol117,90-10,001155,59
Ceo Event Medya6,630,3081,04
Coca Cola İçecek63,252,1067,07
Cosmos Yat. Holding7,50-1,96267,65
Credıtwest Faktorıng5,68-0,7097,22
Çelebi92,85-0,80-6,54
Çelik Halat19,30-2,03196,92
Çemaş Döküm2,33-0,4385,88
Çemtaş14,750,2781,45
Çimbeton174,30-1,02322,44
Çimentaş34,300,00128,67
Çimsa15,830,5174,34
Çuhadaroğlu Metal7,190,98125,39
Dagi Giyim8,420,48236,80
Dagi Yatırım Holding12,71-3,64462,39
Dardanel28,803,60659,89
Datagate Bilgisayar15,24-1,1795,13
Demısaş Döküm6,35-1,2482,47
Denge Holding5,50-2,65301,46
Deniz GMYO3,25-0,9154,46
Derimod9,66-0,9235,29
Derlüks Deri9,07-1,20124,18
Desa Deri9,050,1199,34
Despec Bilgisayar11,85-0,17179,48
Deva Holding24,22-0,33171,29
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,281,90
Diriteks Diriliş Tekstil4,153,23432,05
Ditaş Doğan38,7210,00306,93
DO-CO496,00-0,80-12,06
Doğan Burda26,483,92336,24
Doğan Holding3,060,3370,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,57-1,1555,76
Doğusan3,71-1,8578,37
Doğuş GMYO9,06-0,77100,00
Doğuş Otomotiv27,48-1,08188,66
Döktaş Dökümcülük31,82-1,670,55
Duran Doğan Basım10,55-1,3158,66
Dyo Boya11,71-1,76138,98
Eczacıbaşı İlaç7,08-0,2893,94
Eczacıbaşı Yatırım21,300,85121,13
Edip Gayrimenkul3,04-0,33118,71
Ege Endüstri1.624,00-1,70188,68
Ege Gübre129,40-0,23162,50
Ege Profil30,40-3,49153,97
Ege Seramik9,89-0,70168,86
Egeplast22,006,8076,00
Ekiz Kimya7,500,001129,51
Emek Elektrik3,97-1,24149,69
Eminiş Ambalaj23,500,001446,05
Emlak Konut GMYO1,95-3,4734,70
Enerjisa Enerji10,900,4661,82
Enka İnşaat7,15-0,5628,09
Erbosan35,14-1,8440,67
Ereğli Demir Çelik13,571,1254,06
Ersu Gıda5,100,79146,38
Escort Teknoloji6,27-0,95351,08
Esenboğa Elektrik18,140,22
Etiler Gıda4,00-4,31242,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,98-2,21148,17
Euro Trend Yat. Ort.3,99-2,21234,22
Euro Yat. Ort.5,120,20354,81
Euro Yatırım Holding2,90-1,6993,33
Fade Gıda6,16-1,60
Fenerbahçe Futbol33,22-1,25129,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,65-2,2145,51
F-M İzmit Piston119,30-1,08151,89
Fonet Bilgi Teknolojileri11,10-0,6344,34
Ford Otosan123,00-0,7386,04
Formet Çelik Kapı4,39-1,1346,33
Frigo Pak Gıda22,845,45226,03
Galatasaray Sportif3,91-1,2692,61
Garanti Bankası9,34-1,68-16,16
Garanti Faktoring10,62-1,39174,42
Garanti Yat. Ort.3,210,63222,03
Gedik Y. Men. Değ.10,540,38235,14
Gediz Ambalaj26,885,58297,63
Gentaş5,05-0,20144,91
Gersan Elektrik6,262,7996,24
Global Men. Değ.5,35-1,83184,57
Global Yat. Holding4,61-0,43-5,34
Good-Year7,460,4084,20
Göltaş Çimento33,141,5986,28
Gözde Girişim6,83-1,1632,88
GSD Denizcilik4,980,4094,53
GSD Holding2,25-1,3251,01
Gübre Fabrik.46,94-0,47419,25
Güler Yat. Holding13,600,07569,95
Halk GMYO3,20-0,31174,77
Hatay Tekstil13,33-1,0497,95
Hedef Girişim7,15-3,77199,63
Hektaş13,302,4765,84
HUB Girişim17,57-0,7387,14
Hürriyet Gzt.2,21-0,9093,86
ICBC Turkey Bank6,53-0,9123,91
İdealist Danışmanlık12,312,07270,78
İdealist GMYO6,30-1,87105,88
İhlas Ev Aletleri1,850,00-40,89
İhlas Gayrimenkul1,27-1,5523,38
İhlas Gazetecilik4,61-0,861,54
İhlas Holding1,28-1,5440,66
İhlas Yayın Holding1,200,0043,95
İndeks Bilgisayar16,12-0,2571,86
Info Yatırım5,68-1,39196,64
İntema20,300,50119,22
Inveo Yatırım Holding36,40-3,70373,34
İpek Doğal Enerji11,90-0,5854,15
İskenderun Demir Çelik9,390,9720,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı
Dünya

Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ve İsrail arasında normalleşmenin ilan edilmesi sonrası Fas Kralı 6. Muhammed yaptığı açıklamada, Filistin halkının haklarına sahip çıka..
Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı
Dünya

Haberi son dakika servis ettiler... Bomba iddia: Trump'tan Türkiye'ye karşı yaptırım skandalı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun tavsiyesiyle Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava sa..
Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan’ın çağrısı sonrası Cihat Yaycı’dan dikkat çeken açıklama

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Doğu Akdeniz’e kıyıdaş tüm ülkeleri konferansa davet etmesini değerle..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay