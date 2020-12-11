Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|8,42
|-2,32
|352,69
|Acıpayam Selüloz
|16,81
|-1,35
|166,21
|Adel Kalemcilik
|25,28
|-0,39
|61,02
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,73
|-2,50
|91,14
|Afyon Çimento
|4,41
|-1,12
|93,57
|Ak Enerji
|2,22
|-0,89
|103,67
|Akbank
|6,15
|-1,76
|-24,17
|Akçansa
|14,52
|1,26
|49,78
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,94
|-1,66
|181,52
|Akfen GMYO
|4,75
|1,71
|17,28
|Akın Tekstil
|27,52
|-1,92
|99,56
|Akiş GMYO
|3,64
|-1,62
|16,20
|Akmerkez GMYO
|59,65
|-1,00
|166,24
|Aksa
|11,28
|-1,57
|61,07
|Aksa Enerji
|7,10
|-0,28
|86,84
|Aksigorta
|8,06
|0,00
|48,77
|Aksu Enerji
|13,03
|0,46
|-12,37
|Alarko Carrıer
|233,00
|-0,85
|290,12
|Alarko GMYO
|19,82
|0,20
|34,85
|Alarko Holding
|6,67
|-2,06
|13,54
|Albaraka Türk
|1,81
|0,56
|18,30
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,56
|0,80
|128,90
|Alkim Kağıt
|12,94
|-0,08
|138,76
|Alkim Kimya
|13,80
|-0,58
|122,51
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,40
|-2,04
|485,37
|Altınyunus Çeşme
|48,70
|0,29
|387,49
|Anadolu Efes
|21,90
|-0,09
|2,92
|Anadolu Grubu Holding
|22,76
|-0,09
|29,39
|Anadolu Hayat Emek.
|7,88
|-0,76
|29,50
|Anadolu Isuzu
|16,19
|0,56
|33,03
|Anadolu Sigorta
|6,97
|-1,13
|67,81
|Anel Elektrik
|3,32
|0,30
|88,33
|Arçelik
|30,04
|-0,07
|44,15
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,06
|0,06
|Arena Bilgisayar
|34,34
|-0,52
|371,38
|Armada Bilgisayar
|49,66
|0,85
|202,99
|Arsan Tekstil
|7,45
|-1,46
|108,10
|Artı Yatırım Holding
|6,00
|1,69
|640,74
|Aselsan
|17,24
|-2,21
|65,59
|Ata GMYO
|5,25
|-3,14
|15,89
|Atakule GMYO
|2,43
|-1,22
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,10
|-2,15
|310,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,83
|-3,17
|92,59
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,19
|-0,52
|13,31
|Avrasya GMYO
|4,02
|-0,50
|166,23
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|0,00
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,68
|1,79
|268,83
|Ayen Enerji
|5,49
|-0,54
|58,21
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,01
|0,09
|402,74
|Aygaz
|13,80
|3,14
|13,62
|Bagfaş
|19,05
|-1,04
|13,26
|Bak Ambalaj
|20,36
|-1,17
|179,49
|Balatacılar Balatacılık
|8,20
|2,50
|561,29
|Bantaş Ambalaj
|4,68
|-1,68
|117,25
|Banvit
|40,42
|-1,89
|117,66
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|3,31
|382,63
|Batı Çimento
|4,47
|-0,45
|35,05
|Batısöke Çimento
|2,48
|0,81
|89,31
|Bayrak Taban Sanayi
|10,19
|-0,97
|Bera Holding
|21,84
|9,91
|467,27
|Berkosan Yalıtım
|7,07
|6,00
|158,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,09
|-2,39
|66,94
|Beyaz Filo
|10,04
|-0,79
|220,78
|Bilici Yatırım
|6,46
|-4,15
|125,37
|Bim Mağazalar
|69,65
|0,87
|50,73
|Birko Mensucat
|1,14
|0,88
|267,74
|Birlik Mensucat
|2,51
|-2,33
|120,18
|Bizim Mağazaları
|15,51
|0,32
|40,07
|Borusan Mannesmann
|17,96
|8,72
|56,86
|Borusan Yat. Paz.
|325,50
|9,60
|443,28
|Bosch Fren Sistemleri
|1.280,00
|-0,91
|344,79
|Bossa
|14,21
|-2,40
|76,30
|Brisa
|19,03
|-0,42
|102,90
|Burçelik
|22,46
|3,98
|286,57
|Burçelik Vana
|61,00
|0,58
|528,22
|Bursa Çimento
|8,73
|-0,80
|118,07
|Carrefoursa
|106,00
|-2,30
|300,80
|Casa Emtia Petrol
|117,90
|-10,00
|1155,59
|Ceo Event Medya
|6,63
|0,30
|81,04
|Coca Cola İçecek
|63,25
|2,10
|67,07
|Cosmos Yat. Holding
|7,50
|-1,96
|267,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,68
|-0,70
|97,22
|Çelebi
|92,85
|-0,80
|-6,54
|Çelik Halat
|19,30
|-2,03
|196,92
|Çemaş Döküm
|2,33
|-0,43
|85,88
|Çemtaş
|14,75
|0,27
|81,45
|Çimbeton
|174,30
|-1,02
|322,44
|Çimentaş
|34,30
|0,00
|128,67
|Çimsa
|15,83
|0,51
|74,34
|Çuhadaroğlu Metal
|7,19
|0,98
|125,39
|Dagi Giyim
|8,42
|0,48
|236,80
|Dagi Yatırım Holding
|12,71
|-3,64
|462,39
|Dardanel
|28,80
|3,60
|659,89
|Datagate Bilgisayar
|15,24
|-1,17
|95,13
|Demısaş Döküm
|6,35
|-1,24
|82,47
|Denge Holding
|5,50
|-2,65
|301,46
|Deniz GMYO
|3,25
|-0,91
|54,46
|Derimod
|9,66
|-0,92
|35,29
|Derlüks Deri
|9,07
|-1,20
|124,18
|Desa Deri
|9,05
|0,11
|99,34
|Despec Bilgisayar
|11,85
|-0,17
|179,48
|Deva Holding
|24,22
|-0,33
|171,29
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,28
|1,90
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,15
|3,23
|432,05
|Ditaş Doğan
|38,72
|10,00
|306,93
|DO-CO
|496,00
|-0,80
|-12,06
|Doğan Burda
|26,48
|3,92
|336,24
|Doğan Holding
|3,06
|0,33
|70,43
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-1,15
|55,76
|Doğusan
|3,71
|-1,85
|78,37
|Doğuş GMYO
|9,06
|-0,77
|100,00
|Doğuş Otomotiv
|27,48
|-1,08
|188,66
|Döktaş Dökümcülük
|31,82
|-1,67
|0,55
|Duran Doğan Basım
|10,55
|-1,31
|58,66
|Dyo Boya
|11,71
|-1,76
|138,98
|Eczacıbaşı İlaç
|7,08
|-0,28
|93,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,30
|0,85
|121,13
|Edip Gayrimenkul
|3,04
|-0,33
|118,71
|Ege Endüstri
|1.624,00
|-1,70
|188,68
|Ege Gübre
|129,40
|-0,23
|162,50
|Ege Profil
|30,40
|-3,49
|153,97
|Ege Seramik
|9,89
|-0,70
|168,86
|Egeplast
|22,00
|6,80
|76,00
|Ekiz Kimya
|7,50
|0,00
|1129,51
|Emek Elektrik
|3,97
|-1,24
|149,69
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|0,00
|1446,05
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|-3,47
|34,70
|Enerjisa Enerji
|10,90
|0,46
|61,82
|Enka İnşaat
|7,15
|-0,56
|28,09
|Erbosan
|35,14
|-1,84
|40,67
|Ereğli Demir Çelik
|13,57
|1,12
|54,06
|Ersu Gıda
|5,10
|0,79
|146,38
|Escort Teknoloji
|6,27
|-0,95
|351,08
|Esenboğa Elektrik
|18,14
|0,22
|Etiler Gıda
|4,00
|-4,31
|242,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,98
|-2,21
|148,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,99
|-2,21
|234,22
|Euro Yat. Ort.
|5,12
|0,20
|354,81
|Euro Yatırım Holding
|2,90
|-1,69
|93,33
|Fade Gıda
|6,16
|-1,60
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|-1,25
|129,58
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,65
|-2,21
|45,51
|F-M İzmit Piston
|119,30
|-1,08
|151,89
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,10
|-0,63
|44,34
|Ford Otosan
|123,00
|-0,73
|86,04
|Formet Çelik Kapı
|4,39
|-1,13
|46,33
|Frigo Pak Gıda
|22,84
|5,45
|226,03
|Galatasaray Sportif
|3,91
|-1,26
|92,61
|Garanti Bankası
|9,34
|-1,68
|-16,16
|Garanti Faktoring
|10,62
|-1,39
|174,42
|Garanti Yat. Ort.
|3,21
|0,63
|222,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,54
|0,38
|235,14
|Gediz Ambalaj
|26,88
|5,58
|297,63
|Gentaş
|5,05
|-0,20
|144,91
|Gersan Elektrik
|6,26
|2,79
|96,24
|Global Men. Değ.
|5,35
|-1,83
|184,57
|Global Yat. Holding
|4,61
|-0,43
|-5,34
|Good-Year
|7,46
|0,40
|84,20
|Göltaş Çimento
|33,14
|1,59
|86,28
|Gözde Girişim
|6,83
|-1,16
|32,88
|GSD Denizcilik
|4,98
|0,40
|94,53
|GSD Holding
|2,25
|-1,32
|51,01
|Gübre Fabrik.
|46,94
|-0,47
|419,25
|Güler Yat. Holding
|13,60
|0,07
|569,95
|Halk GMYO
|3,20
|-0,31
|174,77
|Hatay Tekstil
|13,33
|-1,04
|97,95
|Hedef Girişim
|7,15
|-3,77
|199,63
|Hektaş
|13,30
|2,47
|65,84
|HUB Girişim
|17,57
|-0,73
|87,14
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,90
|93,86
|ICBC Turkey Bank
|6,53
|-0,91
|23,91
|İdealist Danışmanlık
|12,31
|2,07
|270,78
|İdealist GMYO
|6,30
|-1,87
|105,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,00
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|-1,55
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,61
|-0,86
|1,54
|İhlas Holding
|1,28
|-1,54
|40,66
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|0,00
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,12
|-0,25
|71,86
|Info Yatırım
|5,68
|-1,39
|196,64
|İntema
|20,30
|0,50
|119,22
|Inveo Yatırım Holding
|36,40
|-3,70
|373,34
|İpek Doğal Enerji
|11,90
|-0,58
|54,15
|İskenderun Demir Çelik
|9,39
|0,97
|20,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)