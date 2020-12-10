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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:29:05 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım8,801,50373,12
Acıpayam Selüloz16,43-0,48160,19
Adel Kalemcilik25,30-0,3261,15
Adese Alışveriş Ticaret2,86-5,30100,24
Afyon Çimento4,470,6896,20
Ak Enerji2,230,00104,59
Akbank6,281,29-22,56
Akçansa14,760,3452,25
Akdeniz Yatırım Hold.6,040,17186,26
Akfen GMYO4,760,6317,53
Akın Tekstil28,662,95107,83
Akiş GMYO3,73-0,8019,08
Akmerkez GMYO60,90-0,98171,82
Aksa10,910,7455,78
Aksa Enerji7,160,4288,42
Aksigorta8,04-0,7448,40
Aksu Enerji13,06-0,31-12,17
Alarko Carrıer232,003,99288,44
Alarko GMYO20,100,3036,75
Alarko Holding6,89-0,7217,28
Albaraka Türk1,67-1,189,15
Alcatel Lucent Teletaş27,280,44126,58
Alkim Kağıt13,030,23140,42
Alkim Kimya13,980,29125,41
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,452,51497,56
Altınyunus Çeşme48,90-0,85389,49
Anadolu Efes22,300,634,80
Anadolu Grubu Holding23,421,8333,14
Anadolu Hayat Emek.7,950,1330,65
Anadolu Isuzu16,31-0,1834,02
Anadolu Sigorta6,900,1566,12
Anel Elektrik3,350,6090,03
Arçelik29,60-0,9442,03
ARD Bilişim Teknolojileri35,222,09
Arena Bilgisayar34,16-0,87368,91
Armada Bilgisayar49,821,38203,97
Arsan Tekstil7,462,61108,38
Artı Yatırım Holding5,700,00603,70
Aselsan17,910,5172,03
Ata GMYO5,43-0,9119,87
Atakule GMYO2,470,4128,65
Atlantis Yatırım Holding4,202,44320,00
Atlas Yat. Ort.1,89-2,5898,90
AvivaSA Emeklilik Hayat15,791,0917,79
Avrasya GMYO4,131,23173,51
Avrasya Petrol ve Tur.3,281,2380,22
Avrupa Yatırım Holding5,50-1,43257,14
Ayen Enerji5,52-0,1859,08
Ayes Çelik Hasır Ve Çit11,03-2,39403,65
Aygaz13,040,857,36
Bagfaş19,500,6715,93
Bak Ambalaj22,063,67202,83
Balatacılar Balatacılık8,379,99575,00
Bantaş Ambalaj4,861,67125,60
Banvit40,62-2,12118,74
Baştaş Başkent Çimento12,004,35363,32
Batı Çimento4,591,3238,67
Batısöke Çimento2,52-0,4092,37
Bayrak Taban Sanayi10,280,78
Bera Holding19,759,30412,99
Berkosan Yalıtım6,41-0,47133,94
Beşiktaş Futbol Yat.3,941,8160,82
Beyaz Filo10,272,70228,13
Bilici Yatırım6,836,39138,27
Bim Mağazalar69,000,5849,32
Birko Mensucat1,100,00254,84
Birlik Mensucat2,657,29132,46
Bizim Mağazaları15,55-0,3840,43
Borusan Mannesmann16,822,5646,90
Borusan Yat. Paz.291,507,96386,53
Bosch Fren Sistemleri1.296,800,29350,62
Bossa15,548,3792,80
Brisa19,624,53109,19
Burçelik21,860,46276,25
Burçelik Vana61,300,82531,31
Bursa Çimento8,86-0,67121,31
Carrefoursa109,10-2,59312,52
Casa Emtia Petrol126,500,001247,18
Ceo Event Medya6,66-0,6081,86
Coca Cola İçecek62,100,4064,03
Cosmos Yat. Holding8,49-0,12316,18
Credıtwest Faktorıng5,52-1,0891,67
Çelebi93,40-0,85-5,99
Çelik Halat20,127,25209,54
Çemaş Döküm2,370,0089,07
Çemtaş14,70-0,0780,83
Çimbeton174,200,40322,20
Çimentaş33,66-0,06124,40
Çimsa15,880,3874,89
Çuhadaroğlu Metal6,910,44116,61
Dagi Giyim8,491,56239,60
Dagi Yatırım Holding13,502,35497,35
Dardanel27,500,00625,59
Datagate Bilgisayar15,531,8498,85
Demısaş Döküm6,290,3280,75
Denge Holding5,650,00312,41
Deniz GMYO3,280,3155,88
Derimod9,78-0,1036,97
Derlüks Deri9,27-1,49129,13
Desa Deri8,860,5795,15
Despec Bilgisayar11,913,75180,90
Deva Holding24,26-0,57171,74
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,63-0,56
Diriteks Diriliş Tekstil4,300,47451,28
Ditaş Doğan35,2010,00269,94
DO-CO502,00-0,99-10,99
Doğan Burda28,906,25376,11
Doğan Holding3,06-1,9270,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,620,3858,79
Doğusan3,641,1175,00
Doğuş GMYO9,10-0,98100,88
Doğuş Otomotiv28,260,28196,85
Döktaş Dökümcülük32,965,784,15
Duran Doğan Basım10,96-2,5864,83
Dyo Boya12,07-0,08146,33
Eczacıbaşı İlaç7,190,1496,95
Eczacıbaşı Yatırım20,58-0,87113,65
Edip Gayrimenkul3,08-1,28121,58
Ege Endüstri1.657,000,30194,54
Ege Gübre130,300,39164,32
Ege Profil31,86-0,31166,17
Ege Seramik10,100,30174,57
Egeplast20,022,6760,16
Ekiz Kimya7,68-0,131159,02
Emek Elektrik4,001,01151,57
Eminiş Ambalaj24,406,091505,26
Emlak Konut GMYO2,060,4942,30
Enerjisa Enerji10,92-0,0962,11
Enka İnşaat7,322,0931,14
Erbosan36,101,4044,52
Ereğli Demir Çelik13,580,3054,17
Ersu Gıda5,040,00143,48
Escort Teknoloji6,380,95358,99
Esenboğa Elektrik18,18-0,22
Etiler Gıda4,300,47268,27
Euro Kapital Yat. Ort.4,0710,00153,78
Euro Trend Yat. Ort.4,206,33251,81
Euro Yat. Ort.4,915,59336,15
Euro Yatırım Holding2,971,3798,00
Fade Gıda6,320,16
Fenerbahçe Futbol33,582,32132,07
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,02-0,5753,61
F-M İzmit Piston122,801,99159,28
Fonet Bilgi Teknolojileri11,18-0,1845,38
Ford Otosan123,200,5786,34
Formet Çelik Kapı4,47-0,2249,00
Frigo Pak Gıda21,54-1,64207,48
Galatasaray Sportif3,880,5291,13
Garanti Bankası9,441,72-15,26
Garanti Faktoring10,73-0,74177,26
Garanti Yat. Ort.3,16-0,63217,01
Gedik Y. Men. Değ.10,780,65242,77
Gediz Ambalaj25,188,72272,49
Gentaş5,09-0,78146,85
Gersan Elektrik6,130,0092,16
Global Men. Değ.5,48-1,26191,49
Global Yat. Holding4,66-0,43-4,31
Good-Year7,582,9987,16
Göltaş Çimento33,861,2090,33
Gözde Girişim7,02-1,4036,58
GSD Denizcilik4,960,4093,75
GSD Holding2,330,4356,38
Gübre Fabrik.47,220,51422,35
Güler Yat. Holding13,700,00574,88
Halk GMYO3,262,19179,92
Hatay Tekstil13,481,20100,18
Hedef Girişim6,871,48187,90
Hektaş13,190,8464,46
HUB Girişim18,010,6791,83
Hürriyet Gzt.2,260,0098,25
ICBC Turkey Bank6,531,2423,91
İdealist Danışmanlık11,21-0,44237,65
İdealist GMYO6,391,43108,82
İhlas Ev Aletleri1,840,00-41,21
İhlas Gayrimenkul1,280,7924,36
İhlas Gazetecilik4,670,432,86
İhlas Holding1,271,6039,56
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,351,8174,31
Info Yatırım5,831,57204,47
İntema20,380,00120,09
Inveo Yatırım Holding37,845,76392,07
İpek Doğal Enerji12,060,4256,22
İskenderun Demir Çelik9,460,9621,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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