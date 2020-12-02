Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,28
|-0,85
|398,92
|Acıpayam Selüloz
|17,07
|0,23
|170,32
|Adel Kalemcilik
|21,44
|-0,46
|36,56
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|-0,33
|110,74
|Afyon Çimento
|4,48
|0,90
|96,64
|Ak Enerji
|2,20
|0,00
|101,83
|Akbank
|6,31
|0,00
|-22,19
|Akçansa
|16,22
|3,05
|67,31
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,24
|1,46
|195,73
|Akfen GMYO
|4,27
|-1,84
|5,43
|Akın Tekstil
|25,92
|-2,11
|87,96
|Akiş GMYO
|3,60
|0,00
|14,93
|Akmerkez GMYO
|55,35
|1,10
|147,05
|Aksa
|10,85
|-0,28
|54,93
|Aksa Enerji
|7,38
|2,36
|94,21
|Aksigorta
|7,74
|0,65
|42,86
|Aksu Enerji
|13,68
|-0,51
|-8,00
|Alarko Carrıer
|251,20
|7,53
|320,59
|Alarko GMYO
|20,24
|1,61
|37,71
|Alarko Holding
|6,74
|3,69
|14,73
|Albaraka Türk
|1,73
|0,58
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,18
|0,21
|134,05
|Alkim Kağıt
|13,23
|0,23
|144,11
|Alkim Kimya
|14,02
|0,72
|126,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,39
|-0,42
|482,93
|Altınyunus Çeşme
|47,62
|-0,75
|376,68
|Anadolu Efes
|22,14
|-0,09
|4,05
|Anadolu Grubu Holding
|21,76
|0,74
|23,71
|Anadolu Hayat Emek.
|8,01
|0,25
|31,63
|Anadolu Isuzu
|16,37
|0,18
|34,51
|Anadolu Sigorta
|7,13
|-0,14
|71,66
|Anel Elektrik
|3,23
|-0,31
|83,22
|Arçelik
|28,32
|0,64
|35,89
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,14
|0,11
|Arena Bilgisayar
|34,24
|0,47
|370,01
|Armada Bilgisayar
|51,30
|0,88
|213,00
|Arsan Tekstil
|7,01
|-0,43
|95,81
|Artı Yatırım Holding
|7,31
|9,92
|802,47
|Aselsan
|18,03
|0,22
|73,18
|Ata GMYO
|5,11
|-0,58
|12,80
|Atakule GMYO
|2,50
|0,00
|30,21
|Atlantis Yatırım Holding
|4,25
|-1,16
|325,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,88
|3,87
|94,50
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,56
|1,96
|8,61
|Avrasya GMYO
|3,86
|-0,52
|155,63
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,13
|-0,95
|71,98
|Avrupa Yatırım Holding
|5,19
|0,00
|237,01
|Ayen Enerji
|5,55
|0,00
|59,94
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|12,23
|7,94
|458,45
|Aygaz
|12,97
|0,08
|6,78
|Bagfaş
|20,28
|2,11
|20,57
|Bak Ambalaj
|19,68
|-0,81
|170,16
|Balatacılar Balatacılık
|9,00
|3,33
|625,81
|Bantaş Ambalaj
|5,77
|-0,52
|128,97
|Banvit
|32,50
|1,31
|75,01
|Baştaş Başkent Çimento
|12,50
|9,94
|382,63
|Batı Çimento
|4,35
|0,00
|31,42
|Batısöke Çimento
|2,43
|0,83
|85,50
|Bayrak Taban Sanayi
|9,59
|2,02
|Bera Holding
|13,73
|2,16
|256,62
|Berkosan Yalıtım
|6,23
|-0,16
|127,37
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,63
|2,83
|48,16
|Beyaz Filo
|9,45
|-0,84
|201,93
|Bilici Yatırım
|6,16
|0,00
|114,90
|Bim Mağazalar
|70,10
|-0,36
|51,70
|Birko Mensucat
|1,25
|2,46
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,63
|-0,38
|130,70
|Bizim Mağazaları
|16,11
|-1,65
|45,49
|Borusan Mannesmann
|16,37
|0,37
|42,97
|Borusan Yat. Paz.
|238,70
|5,11
|298,41
|Bosch Fren Sistemleri
|1.399,10
|8,16
|386,17
|Bossa
|12,95
|1,97
|60,67
|Brisa
|19,14
|0,37
|104,07
|Burçelik
|22,04
|-0,09
|279,35
|Burçelik Vana
|60,75
|0,08
|525,64
|Bursa Çimento
|9,22
|0,44
|130,31
|Carrefoursa
|111,80
|-3,54
|322,73
|Casa Emtia Petrol
|95,45
|9,97
|916,51
|Ceo Event Medya
|6,72
|0,00
|83,50
|Coca Cola İçecek
|59,35
|0,94
|56,76
|Cosmos Yat. Holding
|7,75
|2,65
|279,90
|Credıtwest Faktorıng
|5,43
|-0,37
|88,54
|Çelebi
|97,85
|-2,00
|-1,51
|Çelik Halat
|22,52
|1,62
|246,46
|Çemaş Döküm
|2,43
|2,53
|93,86
|Çemtaş
|15,05
|0,07
|85,14
|Çimbeton
|193,00
|8,12
|367,77
|Çimentaş
|33,76
|-0,18
|125,07
|Çimsa
|15,97
|1,72
|75,88
|Çuhadaroğlu Metal
|6,74
|-0,15
|111,29
|Dagi Giyim
|8,56
|-1,95
|242,40
|Dagi Yatırım Holding
|14,00
|0,79
|519,47
|Dardanel
|26,90
|3,46
|609,76
|Datagate Bilgisayar
|15,56
|0,78
|99,23
|Demısaş Döküm
|6,18
|0,16
|77,59
|Denge Holding
|6,00
|3,45
|337,96
|Deniz GMYO
|3,28
|0,31
|55,88
|Derimod
|9,88
|-0,90
|38,38
|Derlüks Deri
|9,65
|-0,82
|138,52
|Desa Deri
|8,31
|-2,69
|83,04
|Despec Bilgisayar
|11,96
|0,59
|182,08
|Deva Holding
|24,32
|-0,33
|172,41
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,17
|-2,12
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,70
|0,00
|502,56
|Ditaş Doğan
|32,70
|-0,55
|243,66
|DO-CO
|516,50
|1,65
|-8,42
|Doğan Burda
|22,00
|-2,22
|262,44
|Doğan Holding
|2,58
|0,00
|43,69
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,67
|0,75
|61,82
|Doğusan
|3,55
|-0,84
|70,67
|Doğuş GMYO
|9,45
|-0,94
|108,61
|Doğuş Otomotiv
|27,98
|-3,45
|193,91
|Döktaş Dökümcülük
|32,92
|-0,54
|4,03
|Duran Doğan Basım
|23,96
|0,34
|70,66
|Dyo Boya
|10,93
|-0,82
|123,06
|Eczacıbaşı İlaç
|7,12
|0,42
|95,04
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,56
|0,29
|113,45
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|0,67
|117,27
|Ege Endüstri
|1.796,00
|7,98
|219,25
|Ege Gübre
|137,50
|0,51
|178,93
|Ege Profil
|26,80
|-0,74
|123,89
|Ege Seramik
|9,28
|-0,64
|152,28
|Egeplast
|19,00
|-0,26
|52,00
|Ekiz Kimya
|8,09
|0,00
|1226,23
|Emek Elektrik
|3,67
|-2,39
|130,82
|Eminiş Ambalaj
|25,00
|5,04
|1544,74
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|-0,46
|50,59
|Enerjisa Enerji
|10,95
|0,27
|62,56
|Enka İnşaat
|7,23
|1,54
|29,52
|Erbosan
|32,70
|2,38
|30,90
|Ereğli Demir Çelik
|11,60
|2,65
|31,69
|Ersu Gıda
|5,21
|-0,76
|151,69
|Escort Teknoloji
|6,61
|1,38
|375,54
|Esenboğa Elektrik
|17,47
|0,46
|Etiler Gıda
|4,65
|1,09
|298,25
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,38
|9,77
|173,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,48
|9,80
|275,27
|Euro Yat. Ort.
|6,57
|9,87
|483,61
|Euro Yatırım Holding
|3,03
|1,68
|102,00
|Fade Gıda
|6,13
|-0,49
|Fenerbahçe Futbol
|33,34
|0,66
|130,41
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,60
|2,56
|66,30
|F-M İzmit Piston
|134,10
|2,60
|183,13
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,46
|1,15
|49,02
|Ford Otosan
|119,80
|4,26
|81,20
|Formet Çelik Kapı
|4,75
|1,28
|58,33
|Frigo Pak Gıda
|25,00
|-1,65
|256,87
|Galatasaray Sportif
|3,92
|1,82
|93,10
|Garanti Bankası
|9,29
|0,65
|-16,61
|Garanti Faktoring
|10,70
|0,19
|176,49
|Garanti Yat. Ort.
|2,97
|-0,67
|197,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,40
|0,86
|198,89
|Gediz Ambalaj
|20,24
|1,25
|199,41
|Gentaş
|5,05
|-1,37
|144,91
|Gersan Elektrik
|6,17
|-0,16
|93,42
|Global Men. Değ.
|5,00
|2,88
|165,96
|Global Yat. Holding
|4,67
|0,21
|-4,11
|Good-Year
|7,79
|0,78
|92,35
|Göltaş Çimento
|31,38
|6,88
|76,39
|Gözde Girişim
|6,88
|0,88
|33,85
|GSD Denizcilik
|5,01
|0,40
|95,70
|GSD Holding
|2,27
|0,00
|52,35
|Gübre Fabrik.
|50,75
|-1,26
|461,39
|Güler Yat. Holding
|14,06
|-1,75
|592,61
|Halk GMYO
|3,05
|0,66
|161,89
|Hatay Tekstil
|13,04
|-0,53
|93,64
|Hedef Girişim
|6,16
|0,00
|158,14
|Hektaş
|12,90
|0,55
|60,85
|HUB Girişim
|17,16
|0,18
|82,77
|Hürriyet Gzt.
|2,28
|0,44
|100,00
|ICBC Turkey Bank
|6,64
|-0,15
|26,00
|İdealist Danışmanlık
|10,42
|1,07
|213,86
|İdealist GMYO
|6,38
|0,16
|108,50
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|0,53
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,31
|0,77
|27,27
|İhlas Gazetecilik
|4,47
|-0,45
|-1,54
|İhlas Holding
|1,20
|1,69
|31,87
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|-0,83
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,61
|3,10
|77,08
|Info Yatırım
|4,98
|-1,19
|160,08
|İntema
|20,32
|2,83
|119,44
|Inveo Yatırım Holding
|30,44
|5,26
|295,84
|İpek Doğal Enerji
|12,12
|2,36
|56,99
|İskenderun Demir Çelik
|8,64
|1,29
|10,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)