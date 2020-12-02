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Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-12-02 13:26:16 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım9,28-0,85398,92
Acıpayam Selüloz17,070,23170,32
Adel Kalemcilik21,44-0,4636,56
Adese Alışveriş Ticaret3,01-0,33110,74
Afyon Çimento4,480,9096,64
Ak Enerji2,200,00101,83
Akbank6,310,00-22,19
Akçansa16,223,0567,31
Akdeniz Yatırım Hold.6,241,46195,73
Akfen GMYO4,27-1,845,43
Akın Tekstil25,92-2,1187,96
Akiş GMYO3,600,0014,93
Akmerkez GMYO55,351,10147,05
Aksa10,85-0,2854,93
Aksa Enerji7,382,3694,21
Aksigorta7,740,6542,86
Aksu Enerji13,68-0,51-8,00
Alarko Carrıer251,207,53320,59
Alarko GMYO20,241,6137,71
Alarko Holding6,743,6914,73
Albaraka Türk1,730,5813,07
Alcatel Lucent Teletaş28,180,21134,05
Alkim Kağıt13,230,23144,11
Alkim Kimya14,020,72126,06
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,39-0,42482,93
Altınyunus Çeşme47,62-0,75376,68
Anadolu Efes22,14-0,094,05
Anadolu Grubu Holding21,760,7423,71
Anadolu Hayat Emek.8,010,2531,63
Anadolu Isuzu16,370,1834,51
Anadolu Sigorta7,13-0,1471,66
Anel Elektrik3,23-0,3183,22
Arçelik28,320,6435,89
ARD Bilişim Teknolojileri35,140,11

Arena Bilgisayar34,240,47370,01
Armada Bilgisayar51,300,88213,00
Arsan Tekstil7,01-0,4395,81
Artı Yatırım Holding7,319,92802,47
Aselsan18,030,2273,18
Ata GMYO5,11-0,5812,80
Atakule GMYO2,500,0030,21
Atlantis Yatırım Holding4,25-1,16325,00
Atlas Yat. Ort.1,883,8794,50
AvivaSA Emeklilik Hayat14,561,968,61
Avrasya GMYO3,86-0,52155,63
Avrasya Petrol ve Tur.3,13-0,9571,98
Avrupa Yatırım Holding5,190,00237,01
Ayen Enerji5,550,0059,94
Ayes Çelik Hasır Ve Çit12,237,94458,45
Aygaz12,970,086,78
Bagfaş20,282,1120,57
Bak Ambalaj19,68-0,81170,16
Balatacılar Balatacılık9,003,33625,81
Bantaş Ambalaj5,77-0,52128,97
Banvit32,501,3175,01
Baştaş Başkent Çimento12,509,94382,63
Batı Çimento4,350,0031,42
Batısöke Çimento2,430,8385,50
Bayrak Taban Sanayi9,592,02

Bera Holding13,732,16256,62
Berkosan Yalıtım6,23-0,16127,37
Beşiktaş Futbol Yat.3,632,8348,16
Beyaz Filo9,45-0,84201,93
Bilici Yatırım6,160,00114,90
Bim Mağazalar70,10-0,3651,70
Birko Mensucat1,252,46303,23
Birlik Mensucat2,63-0,38130,70
Bizim Mağazaları16,11-1,6545,49
Borusan Mannesmann16,370,3742,97
Borusan Yat. Paz.238,705,11298,41
Bosch Fren Sistemleri1.399,108,16386,17
Bossa12,951,9760,67
Brisa19,140,37104,07
Burçelik22,04-0,09279,35
Burçelik Vana60,750,08525,64
Bursa Çimento9,220,44130,31
Carrefoursa111,80-3,54322,73
Casa Emtia Petrol95,459,97916,51
Ceo Event Medya6,720,0083,50
Coca Cola İçecek59,350,9456,76
Cosmos Yat. Holding7,752,65279,90
Credıtwest Faktorıng5,43-0,3788,54
Çelebi97,85-2,00-1,51
Çelik Halat22,521,62246,46
Çemaş Döküm2,432,5393,86
Çemtaş15,050,0785,14
Çimbeton193,008,12367,77
Çimentaş33,76-0,18125,07
Çimsa15,971,7275,88
Çuhadaroğlu Metal6,74-0,15111,29
Dagi Giyim8,56-1,95242,40
Dagi Yatırım Holding14,000,79519,47
Dardanel26,903,46609,76
Datagate Bilgisayar15,560,7899,23
Demısaş Döküm6,180,1677,59
Denge Holding6,003,45337,96
Deniz GMYO3,280,3155,88
Derimod9,88-0,9038,38
Derlüks Deri9,65-0,82138,52
Desa Deri8,31-2,6983,04
Despec Bilgisayar11,960,59182,08
Deva Holding24,32-0,33172,41
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,17-2,12

Diriteks Diriliş Tekstil4,700,00502,56
Ditaş Doğan32,70-0,55243,66
DO-CO516,501,65-8,42
Doğan Burda22,00-2,22262,44
Doğan Holding2,580,0043,69
Doğtaş Kelebek Mobilya2,670,7561,82
Doğusan3,55-0,8470,67
Doğuş GMYO9,45-0,94108,61
Doğuş Otomotiv27,98-3,45193,91
Döktaş Dökümcülük32,92-0,544,03
Duran Doğan Basım23,960,3470,66
Dyo Boya10,93-0,82123,06
Eczacıbaşı İlaç7,120,4295,04
Eczacıbaşı Yatırım20,560,29113,45
Edip Gayrimenkul3,020,67117,27
Ege Endüstri1.796,007,98219,25
Ege Gübre137,500,51178,93
Ege Profil26,80-0,74123,89
Ege Seramik9,28-0,64152,28
Egeplast19,00-0,2652,00
Ekiz Kimya8,090,001226,23
Emek Elektrik3,67-2,39130,82
Eminiş Ambalaj25,005,041544,74
Emlak Konut GMYO2,18-0,4650,59
Enerjisa Enerji10,950,2762,56
Enka İnşaat7,231,5429,52
Erbosan32,702,3830,90
Ereğli Demir Çelik11,602,6531,69
Ersu Gıda5,21-0,76151,69
Escort Teknoloji6,611,38375,54
Esenboğa Elektrik17,470,46

Etiler Gıda4,651,09298,25
Euro Kapital Yat. Ort.4,389,77173,11
Euro Trend Yat. Ort.4,489,80275,27
Euro Yat. Ort.6,579,87483,61
Euro Yatırım Holding3,031,68102,00
Fade Gıda6,13-0,49

Fenerbahçe Futbol33,340,66130,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,602,5666,30
F-M İzmit Piston134,102,60183,13
Fonet Bilgi Teknolojileri11,461,1549,02
Ford Otosan119,804,2681,20
Formet Çelik Kapı4,751,2858,33
Frigo Pak Gıda25,00-1,65256,87
Galatasaray Sportif3,921,8293,10
Garanti Bankası9,290,65-16,61
Garanti Faktoring10,700,19176,49
Garanti Yat. Ort.2,97-0,67197,95
Gedik Y. Men. Değ.9,400,86198,89
Gediz Ambalaj20,241,25199,41
Gentaş5,05-1,37144,91
Gersan Elektrik6,17-0,1693,42
Global Men. Değ.5,002,88165,96
Global Yat. Holding4,670,21-4,11
Good-Year7,790,7892,35
Göltaş Çimento31,386,8876,39
Gözde Girişim6,880,8833,85
GSD Denizcilik5,010,4095,70
GSD Holding2,270,0052,35
Gübre Fabrik.50,75-1,26461,39
Güler Yat. Holding14,06-1,75592,61
Halk GMYO3,050,66161,89
Hatay Tekstil13,04-0,5393,64
Hedef Girişim6,160,00158,14
Hektaş12,900,5560,85
HUB Girişim17,160,1882,77
Hürriyet Gzt.2,280,44100,00
ICBC Turkey Bank6,64-0,1526,00
İdealist Danışmanlık10,421,07213,86
İdealist GMYO6,380,16108,50
İhlas Ev Aletleri1,890,53-39,62
İhlas Gayrimenkul1,310,7727,27
İhlas Gazetecilik4,47-0,45-1,54
İhlas Holding1,201,6931,87
İhlas Yayın Holding1,19-0,8342,75
İndeks Bilgisayar16,613,1077,08
Info Yatırım4,98-1,19160,08
İntema20,322,83119,44
Inveo Yatırım Holding30,445,26295,84
İpek Doğal Enerji12,122,3656,99
İskenderun Demir Çelik8,641,2910,55

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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