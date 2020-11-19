Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,40
|-2,69
|405,38
|Acıpayam Selüloz
|16,79
|0,48
|165,89
|Adel Kalemcilik
|19,60
|-2,00
|24,84
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,22
|-3,30
|125,44
|Afyon Çimento
|4,32
|-1,37
|89,62
|Ak Enerji
|2,18
|-1,36
|100,00
|Akbank
|6,17
|-1,59
|-23,92
|Akçansa
|13,21
|-1,42
|36,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,36
|-1,85
|201,42
|Akfen GMYO
|3,97
|-1,49
|-1,98
|Akın Tekstil
|22,40
|5,16
|62,44
|Akiş GMYO
|3,56
|-1,11
|13,65
|Akmerkez GMYO
|53,80
|3,07
|140,13
|Aksa
|10,22
|2,00
|45,93
|Aksa Enerji
|7,17
|-0,42
|88,68
|Aksigorta
|7,84
|-1,63
|44,71
|Aksu Enerji
|12,17
|-0,73
|-18,16
|Alarko Carrıer
|188,00
|2,73
|214,77
|Alarko GMYO
|16,72
|-0,18
|13,76
|Alarko Holding
|6,46
|-0,77
|9,96
|Albaraka Türk
|1,73
|-1,70
|13,07
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|-2,76
|128,41
|Alkim Kağıt
|12,96
|-0,46
|139,12
|Alkim Kimya
|14,33
|1,85
|131,06
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,61
|-4,40
|536,59
|Altınyunus Çeşme
|46,24
|-1,28
|362,86
|Anadolu Efes
|21,72
|0,00
|2,08
|Anadolu Grubu Holding
|20,98
|-0,38
|19,27
|Anadolu Hayat Emek.
|8,08
|-1,34
|32,78
|Anadolu Isuzu
|16,43
|-2,09
|35,00
|Anadolu Sigorta
|6,95
|-0,71
|67,33
|Anel Elektrik
|3,19
|-0,31
|80,95
|Arçelik
|27,92
|-1,55
|33,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,06
|-1,74
|Arena Bilgisayar
|36,10
|-1,63
|395,54
|Armada Bilgisayar
|50,50
|-3,63
|208,11
|Arsan Tekstil
|6,85
|-2,70
|91,34
|Artı Yatırım Holding
|6,30
|-3,08
|677,78
|Aselsan
|18,12
|-0,22
|74,05
|Ata GMYO
|4,37
|1,86
|-3,53
|Atakule GMYO
|2,37
|-2,07
|23,44
|Atlantis Yatırım Holding
|5,29
|9,98
|429,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,68
|0,60
|73,81
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,07
|-0,07
|4,96
|Avrasya GMYO
|3,27
|-2,39
|116,56
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,05
|-2,24
|67,58
|Avrupa Yatırım Holding
|5,26
|0,38
|241,56
|Ayen Enerji
|5,40
|-0,92
|55,62
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,59
|0,00
|337,90
|Aygaz
|12,03
|-1,80
|-0,95
|Bagfaş
|17,94
|3,58
|6,66
|Bak Ambalaj
|17,58
|-1,51
|141,33
|Balatacılar Balatacılık
|6,71
|-9,69
|441,13
|Bantaş Ambalaj
|5,22
|-2,79
|107,14
|Banvit
|24,74
|-0,88
|33,23
|Baştaş Başkent Çimento
|8,10
|1,25
|212,74
|Batı Çimento
|4,28
|0,47
|29,31
|Batısöke Çimento
|2,57
|-2,65
|96,18
|Bayrak Taban Sanayi
|7,98
|-1,24
|Bera Holding
|10,98
|-4,02
|185,19
|Berkosan Yalıtım
|6,17
|-0,32
|125,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,99
|-1,32
|22,04
|Beyaz Filo
|9,81
|-1,01
|213,44
|Bilici Yatırım
|6,11
|-1,13
|113,15
|Bim Mağazalar
|70,30
|-0,50
|52,13
|Birko Mensucat
|1,20
|-4,00
|287,10
|Birlik Mensucat
|2,39
|-0,42
|109,65
|Bizim Mağazaları
|15,48
|-2,64
|39,80
|Bomonti Elektrik
|20,56
|0,00
|1506,25
|Borusan Mannesmann
|14,88
|-1,46
|29,96
|Borusan Yat. Paz.
|192,60
|-0,72
|221,46
|Bosch Fren Sistemleri
|1.076,20
|0,76
|273,97
|Bossa
|12,52
|-1,42
|55,33
|Brisa
|17,75
|-0,45
|89,25
|Burçelik
|21,80
|-1,18
|275,22
|Burçelik Vana
|65,45
|-1,65
|574,05
|Bursa Çimento
|8,22
|1,36
|105,33
|Carrefoursa
|23,96
|0,34
|408,70
|Casa Emtia Petrol
|60,50
|10,00
|544,30
|Ceo Event Medya
|6,53
|-1,36
|78,31
|Coca Cola İçecek
|58,90
|-1,09
|55,58
|Cosmos Yat. Holding
|7,00
|1,45
|243,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,39
|0,56
|87,15
|Çelebi
|84,45
|1,87
|-15,00
|Çelik Halat
|17,78
|1,66
|173,54
|Çemaş Döküm
|2,36
|-2,07
|88,27
|Çemtaş
|14,22
|-1,18
|74,93
|Çimbeton
|133,70
|-1,26
|224,04
|Çimentaş
|32,16
|-1,89
|114,40
|Çimsa
|14,95
|-1,12
|64,65
|Çuhadaroğlu Metal
|6,27
|-1,42
|96,55
|Dagi Giyim
|9,03
|-4,75
|261,20
|Dagi Yatırım Holding
|15,00
|-6,07
|563,72
|Dardanel
|25,50
|-1,16
|572,82
|Datagate Bilgisayar
|15,16
|-2,00
|94,11
|Demısaş Döküm
|5,91
|-1,50
|69,83
|Denge Holding
|5,60
|0,00
|308,76
|Deniz GMYO
|3,33
|-1,77
|58,26
|Derimod
|9,50
|-1,35
|33,05
|Derlüks Deri
|9,61
|-1,03
|137,53
|Desa Deri
|7,31
|0,55
|61,01
|Despec Bilgisayar
|11,25
|-3,93
|165,33
|Deva Holding
|23,44
|-1,68
|162,55
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,57
|-0,66
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,13
|0,64
|301,28
|Ditaş Doğan
|28,58
|-0,76
|200,36
|DO-CO
|378,00
|1,80
|-32,98
|Doğan Burda
|21,00
|245,96
|Doğan Holding
|2,52
|-2,70
|40,35
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|-1,53
|55,76
|Doğusan
|3,38
|-1,46
|62,50
|Doğuş GMYO
|8,73
|-1,91
|92,72
|Doğuş Otomotiv
|31,02
|-1,84
|225,84
|Döktaş Dökümcülük
|33,70
|-0,59
|6,49
|Duran Doğan Basım
|21,90
|-0,54
|55,98
|Dyo Boya
|10,80
|-1,46
|120,41
|Eczacıbaşı İlaç
|6,78
|-0,88
|85,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,85
|-0,95
|95,69
|Edip Gayrimenkul
|2,91
|-2,68
|109,35
|Ege Endüstri
|1.295,00
|-0,05
|130,20
|Ege Gübre
|130,40
|4,91
|164,53
|Ege Profil
|20,86
|-2,07
|74,27
|Ege Seramik
|8,64
|-1,14
|134,88
|Egeplast
|19,00
|0,00
|52,00
|Ekiz Kimya
|8,65
|0,00
|1318,03
|Emek Elektrik
|3,34
|-1,18
|110,06
|Eminiş Ambalaj
|21,34
|-9,88
|1303,95
|Emlak Konut GMYO
|1,94
|-2,51
|34,01
|Enerjisa Enerji
|9,68
|-1,22
|43,71
|Enka İnşaat
|7,20
|-0,55
|28,99
|Erbosan
|26,22
|-1,65
|4,96
|Ereğli Demir Çelik
|11,66
|-2,51
|32,37
|Ersu Gıda
|5,32
|-1,66
|157,00
|Escort Teknoloji
|5,96
|-2,30
|328,78
|Esenboğa Elektrik
|17,89
|-1,11
|Etiler Gıda
|4,92
|0,00
|321,37
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,53
|-2,49
|120,11
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,15
|-3,26
|247,62
|Euro Yat. Ort.
|5,35
|-9,93
|375,24
|Euro Yatırım Holding
|2,90
|-1,69
|93,33
|Fade Gıda
|6,12
|-1,45
|Fenerbahçe Futbol
|33,18
|-0,36
|129,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,17
|2,77
|78,77
|F-M İzmit Piston
|118,20
|-0,17
|149,56
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,49
|-3,20
|49,41
|Ford Otosan
|115,80
|0,00
|75,15
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|0,00
|60,00
|Frigo Pak Gıda
|24,02
|-3,53
|242,88
|Galatasaray Sportif
|3,74
|-1,58
|84,24
|Garanti Bankası
|8,74
|-1,24
|-21,54
|Garanti Faktoring
|10,47
|-0,48
|170,54
|Garanti Yat. Ort.
|2,92
|-0,34
|192,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,28
|-0,85
|195,08
|Gediz Ambalaj
|19,23
|-1,79
|184,47
|Gentaş
|4,74
|-2,07
|129,87
|Gersan Elektrik
|6,40
|-2,14
|100,63
|Global Men. Değ.
|4,70
|0,00
|150,00
|Global Yat. Holding
|4,55
|-1,94
|-6,57
|Good-Year
|7,05
|-0,98
|74,07
|Göltaş Çimento
|22,62
|0,00
|27,15
|Gözde Girişim
|6,23
|-0,48
|21,21
|GSD Denizcilik
|5,20
|-4,94
|103,13
|GSD Holding
|2,20
|-2,65
|47,65
|Gübre Fabrik.
|41,18
|8,94
|355,53
|Güler Yat. Holding
|13,40
|-1,47
|560,10
|Halk GMYO
|2,54
|0,00
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,80
|-1,08
|90,08
|Hedef Girişim
|5,93
|-1,33
|148,50
|Hektaş
|12,61
|-1,25
|57,23
|HUB Girişim
|16,88
|-3,21
|79,79
|Hürriyet Gzt.
|2,12
|-1,40
|85,96
|ICBC Turkey Bank
|6,61
|-0,90
|25,43
|İdealist Danışmanlık
|11,61
|-4,05
|249,70
|İdealist GMYO
|6,15
|-0,97
|100,98
|İhlas Ev Aletleri
|1,83
|-1,08
|-41,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,23
|-1,60
|19,50
|İhlas Gazetecilik
|4,39
|-1,13
|-3,30
|İhlas Holding
|1,13
|-0,88
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,14
|-0,87
|36,75
|İndeks Bilgisayar
|16,14
|-1,88
|72,07
|Info Yatırım
|12,27
|-2,70
|152,33
|İntema
|19,18
|-0,83
|107,13
|Inveo Yatırım Holding
|28,46
|0,07
|270,09
|İpek Doğal Enerji
|11,50
|-0,26
|48,96
|İskenderun Demir Çelik
|8,33
|-3,81
|6,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)