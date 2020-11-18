Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|9,85
|-1,79
|429,57
|Acıpayam Selüloz
|17,00
|1,98
|169,21
|Adel Kalemcilik
|20,72
|-0,86
|31,97
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,40
|3,66
|138,05
|Afyon Çimento
|4,35
|1,87
|90,93
|Ak Enerji
|2,22
|2,30
|103,67
|Akbank
|6,21
|3,67
|-23,43
|Akçansa
|13,30
|1,53
|37,19
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,59
|5,61
|212,32
|Akfen GMYO
|4,07
|1,75
|0,49
|Akın Tekstil
|20,36
|2,21
|47,64
|Akiş GMYO
|3,59
|-0,83
|14,61
|Akmerkez GMYO
|52,55
|-3,67
|134,55
|Aksa
|9,99
|0,81
|42,65
|Aksa Enerji
|7,27
|0,41
|91,32
|Aksigorta
|7,63
|0,79
|40,83
|Aksu Enerji
|12,32
|1,82
|-17,15
|Alarko Carrıer
|190,70
|1,98
|219,29
|Alarko GMYO
|16,95
|2,11
|15,32
|Alarko Holding
|6,52
|1,40
|10,98
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.115,00
|0,36
|Albaraka Türk
|1,75
|3,55
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|28,50
|2,15
|136,71
|Alkim Kağıt
|13,05
|0,31
|140,79
|Alkim Kimya
|14,18
|0,78
|128,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|0,00
|534,15
|Altınyunus Çeşme
|47,20
|2,83
|372,47
|Anadolu Efes
|21,70
|0,93
|1,98
|Anadolu Grubu Holding
|21,70
|1,78
|23,37
|Anadolu Hayat Emek.
|8,19
|-0,12
|34,59
|Anadolu Isuzu
|16,88
|-2,03
|38,70
|Anadolu Sigorta
|6,92
|-0,57
|66,61
|Anel Elektrik
|3,23
|1,57
|83,22
|Arçelik
|28,40
|0,50
|36,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,16
|3,85
|Arena Bilgisayar
|37,70
|3,69
|417,50
|Armada Bilgisayar
|53,00
|8,08
|223,37
|Arsan Tekstil
|7,04
|1,29
|96,65
|Artı Yatırım Holding
|6,76
|9,92
|734,57
|Aselsan
|17,95
|1,58
|72,41
|Ata GMYO
|4,23
|1,93
|-6,62
|Atakule GMYO
|2,44
|4,72
|27,08
|Atlantis Yatırım Holding
|3,95
|-9,82
|295,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,69
|1,81
|74,84
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,12
|0,07
|5,33
|Avrasya GMYO
|3,09
|1,31
|104,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,90
|0,00
|59,34
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.454,80
|0,05
|13,13
|Avrupa Yatırım Holding
|5,47
|-0,55
|255,19
|Ayen Enerji
|5,50
|1,48
|58,50
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|9,75
|-0,71
|345,21
|Aygaz
|12,06
|1,34
|-0,71
|Bagfaş
|17,24
|1,41
|2,50
|Bak Ambalaj
|18,01
|2,33
|147,23
|Balatacılar Balatacılık
|7,84
|8,89
|532,26
|Bantaş Ambalaj
|5,24
|2,34
|107,94
|Banvit
|24,72
|-0,96
|33,12
|Baştaş Başkent Çimento
|8,50
|2,16
|228,19
|Batı Çimento
|4,22
|1,20
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,67
|2,30
|103,82
|Bayrak Taban Sanayi
|8,07
|0,25
|Bera Holding
|10,87
|4,52
|182,34
|Berkosan Yalıtım
|6,22
|1,97
|127,01
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,07
|0,99
|25,31
|Beyaz Filo
|10,12
|2,95
|223,34
|Bilici Yatırım
|6,22
|1,47
|116,99
|Bim Mağazalar
|69,50
|-0,64
|50,40
|Birko Mensucat
|1,25
|0,00
|303,23
|Birlik Mensucat
|2,42
|0,83
|112,28
|Bizim Mağazaları
|15,89
|-4,39
|43,50
|Bomonti Elektrik
|24,00
|5,08
|1775,00
|Borusan Mannesmann
|15,17
|4,98
|32,49
|Borusan Yat. Paz.
|199,60
|2,89
|233,15
|Bosch Fren Sistemleri
|1.040,00
|3,78
|261,39
|Bossa
|12,75
|1,59
|58,19
|Brisa
|18,17
|2,48
|93,73
|Burçelik
|22,40
|1,54
|285,54
|Burçelik Vana
|68,40
|2,09
|604,43
|Bursa Çimento
|8,39
|1,45
|109,57
|Carrefoursa
|24,00
|-0,83
|409,55
|Casa Emtia Petrol
|55,00
|10,00
|485,73
|Ceo Event Medya
|6,68
|0,91
|82,40
|Coca Cola İçecek
|57,95
|1,49
|53,07
|Cosmos Yat. Holding
|6,90
|-0,72
|238,24
|Credıtwest Faktorıng
|5,42
|3,04
|88,19
|Çelebi
|81,30
|2,33
|-18,17
|Çelik Halat
|17,39
|7,81
|167,54
|Çemaş Döküm
|2,40
|1,69
|91,46
|Çemtaş
|14,27
|0,99
|75,54
|Çimbeton
|136,10
|1,80
|229,86
|Çimentaş
|32,12
|0,31
|114,13
|Çimsa
|15,27
|1,13
|68,17
|Çuhadaroğlu Metal
|6,38
|1,27
|100,00
|Dagi Giyim
|10,39
|7,33
|315,60
|Dagi Yatırım Holding
|16,00
|0,00
|607,96
|Dardanel
|26,30
|-0,75
|593,93
|Datagate Bilgisayar
|15,65
|6,10
|100,38
|Demısaş Döküm
|6,02
|3,61
|72,99
|Denge Holding
|5,40
|-3,57
|294,16
|Deniz GMYO
|3,38
|0,90
|60,63
|Derimod
|9,70
|0,62
|35,85
|Derlüks Deri
|9,51
|0,32
|135,06
|Desa Deri
|7,31
|0,69
|61,01
|Despec Bilgisayar
|12,11
|4,49
|185,61
|Deva Holding
|24,10
|-0,99
|169,95
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,78
|0,75
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,38
|0,00
|333,33
|Ditaş Doğan
|29,04
|1,89
|205,20
|DO-CO
|371,10
|2,12
|-34,20
|Doğan Burda
|21,00
|245,96
|Doğan Holding
|2,59
|1,97
|44,25
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|2,73
|59,39
|Doğusan
|3,46
|0,87
|66,35
|Doğuş GMYO
|8,86
|-2,53
|95,58
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|9,95
|231,93
|Döktaş Dökümcülük
|33,72
|-0,12
|6,55
|Duran Doğan Basım
|22,22
|4,61
|58,26
|Dyo Boya
|11,06
|1,19
|125,71
|Eczacıbaşı İlaç
|6,91
|-1,29
|89,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,08
|-0,63
|98,08
|Edip Gayrimenkul
|3,00
|0,67
|115,83
|Ege Endüstri
|1.309,80
|1,93
|132,83
|Ege Gübre
|125,50
|1,13
|154,59
|Ege Profil
|20,80
|0,97
|73,77
|Ege Seramik
|8,78
|0,34
|138,68
|Egeplast
|18,80
|-0,84
|50,40
|Ekiz Kimya
|8,64
|4,10
|1316,39
|Emek Elektrik
|3,44
|1,47
|116,35
|Eminiş Ambalaj
|23,00
|-2,46
|1413,16
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|0,52
|32,63
|Enerjisa Enerji
|9,79
|0,62
|45,34
|Enka İnşaat
|7,24
|0,84
|29,70
|Erbosan
|26,60
|1,14
|6,49
|Ereğli Demir Çelik
|11,21
|2,84
|27,26
|Ersu Gıda
|5,39
|-6,10
|160,39
|Escort Teknoloji
|6,05
|5,77
|335,25
|Esenboğa Elektrik
|18,06
|0,11
|Etiler Gıda
|4,75
|1,50
|306,82
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,65
|-0,54
|127,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,37
|-0,23
|266,05
|Euro Yat. Ort.
|5,67
|-10,00
|403,67
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|1,72
|96,67
|Fade Gıda
|6,30
|-1,87
|Fenerbahçe Futbol
|33,72
|1,57
|133,03
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.161,30
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,08
|-4,04
|76,81
|F-M İzmit Piston
|119,50
|2,58
|152,31
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,73
|2,89
|52,54
|Ford Otosan
|115,80
|-1,70
|75,15
|Formet Çelik Kapı
|4,60
|-2,75
|53,33
|Frigo Pak Gıda
|24,00
|2,48
|242,59
|Galatasaray Sportif
|3,83
|0,52
|88,67
|Garanti Bankası
|8,74
|3,80
|-21,54
|Garanti Faktoring
|10,52
|0,38
|171,83
|Garanti Yat. Ort.
|2,89
|0,00
|189,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,37
|0,32
|197,94
|Gediz Ambalaj
|19,77
|0,00
|192,46
|Gentaş
|4,80
|1,69
|132,78
|Gersan Elektrik
|6,66
|2,78
|108,78
|Global Men. Değ.
|4,74
|0,00
|152,13
|Global Yat. Holding
|4,67
|1,30
|-4,11
|Good-Year
|7,24
|2,26
|78,77
|Göltaş Çimento
|22,54
|1,35
|26,70
|Gözde Girişim
|6,34
|2,26
|23,35
|GSD Denizcilik
|5,01
|0,60
|95,70
|GSD Holding
|2,24
|2,28
|50,34
|Gübre Fabrik.
|38,10
|1,82
|321,46
|Güler Yat. Holding
|13,89
|-4,34
|584,24
|Halk GMYO
|2,54
|1,60
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,98
|2,77
|92,75
|Hedef Girişim
|6,00
|1,69
|151,44
|Hektaş
|12,72
|0,55
|58,60
|HUB Girişim
|16,70
|1,15
|77,87
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|2,38
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,70
|1,06
|27,13
|İdealist Danışmanlık
|11,95
|3,02
|259,94
|İdealist GMYO
|6,17
|0,98
|101,63
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|2,20
|-40,58
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|0,81
|20,47
|İhlas Gazetecilik
|4,47
|-0,67
|-1,54
|İhlas Holding
|1,13
|0,89
|24,18
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|2,68
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|16,86
|4,85
|79,75
|Info Yatırım
|12,25
|1,32
|151,92
|İntema
|19,76
|1,75
|113,39
|Inveo Yatırım Holding
|28,94
|1,47
|276,33
|İpek Doğal Enerji
|11,57
|0,70
|49,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,98
|1,27
|2,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)