Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|10,13
|-1,17
|444,62
|Acıpayam Selüloz
|16,90
|-0,94
|167,63
|Adel Kalemcilik
|21,00
|0,38
|33,76
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,35
|-0,59
|134,55
|Afyon Çimento
|4,45
|0,68
|95,32
|Ak Enerji
|2,27
|0,89
|108,26
|Akbank
|6,41
|1,58
|-20,96
|Akçansa
|13,41
|0,83
|38,33
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,38
|0,16
|202,37
|Akfen GMYO
|4,06
|1,00
|0,25
|Akın Tekstil
|19,20
|-0,36
|39,23
|Akiş GMYO
|3,83
|0,79
|22,27
|Akmerkez GMYO
|58,65
|-0,59
|161,77
|Aksa
|10,04
|1,31
|43,36
|Aksa Enerji
|7,39
|0,68
|94,47
|Aksigorta
|7,64
|0,39
|41,02
|Aksu Enerji
|12,04
|-0,58
|-19,03
|Alarko Carrıer
|179,50
|7,04
|200,54
|Alarko GMYO
|17,26
|0,64
|17,43
|Alarko Holding
|6,71
|1,05
|14,22
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.108,00
|-0,81
|Albaraka Türk
|1,80
|2,27
|17,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,18
|1,75
|150,66
|Alkim Kağıt
|13,17
|0,61
|143,00
|Alkim Kimya
|14,22
|0,42
|129,28
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,70
|0,00
|558,54
|Altınyunus Çeşme
|50,75
|-1,74
|408,01
|Anadolu Efes
|22,30
|-1,33
|4,80
|Anadolu Grubu Holding
|22,58
|1,62
|28,37
|Anadolu Hayat Emek.
|8,26
|-0,48
|35,74
|Anadolu Isuzu
|17,00
|5,99
|39,69
|Anadolu Sigorta
|6,98
|-1,27
|68,05
|Anel Elektrik
|3,28
|0,92
|86,06
|Arçelik
|28,48
|2,30
|36,66
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,82
|4,72
|Arena Bilgisayar
|38,10
|2,97
|422,99
|Armada Bilgisayar
|51,75
|4,38
|215,74
|Arsan Tekstil
|7,01
|3,70
|95,81
|Artı Yatırım Holding
|6,30
|5,00
|677,78
|Aselsan
|18,45
|0,54
|77,22
|Ata GMYO
|4,04
|2,28
|-10,82
|Atakule GMYO
|2,43
|1,25
|26,56
|Atlantis Yatırım Holding
|4,32
|-9,62
|332,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|0,00
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,17
|0,85
|5,70
|Avrasya GMYO
|3,05
|0,99
|101,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,88
|0,70
|58,24
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.474,20
|14,64
|Avrupa Yatırım Holding
|5,64
|0,00
|266,23
|Ayen Enerji
|5,69
|4,40
|63,98
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|10,13
|2,53
|362,56
|Aygaz
|12,20
|0,16
|0,45
|Bagfaş
|17,50
|1,63
|4,04
|Bak Ambalaj
|18,78
|-0,11
|157,80
|Balatacılar Balatacılık
|6,72
|-7,82
|441,94
|Bantaş Ambalaj
|5,42
|0,37
|115,08
|Banvit
|24,42
|-0,97
|31,50
|Baştaş Başkent Çimento
|8,60
|1,78
|232,05
|Batı Çimento
|4,19
|2,20
|26,59
|Batısöke Çimento
|2,41
|1,26
|83,97
|Bayrak Taban Sanayi
|8,26
|2,61
|Bera Holding
|10,46
|-0,29
|171,69
|Berkosan Yalıtım
|6,34
|-0,31
|131,39
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,14
|0,00
|28,16
|Beyaz Filo
|10,41
|-2,07
|232,61
|Bilici Yatırım
|6,37
|-1,24
|122,23
|Bim Mağazalar
|69,05
|0,22
|49,43
|Birko Mensucat
|1,42
|5,19
|358,06
|Birlik Mensucat
|2,48
|-1,98
|117,54
|Bizim Mağazaları
|15,62
|2,90
|41,06
|Bomonti Elektrik
|20,20
|6,88
|1478,12
|Borusan Mannesmann
|15,20
|2,84
|32,75
|Borusan Yat. Paz.
|210,50
|4,21
|251,34
|Bosch Fren Sistemleri
|1.104,40
|-0,96
|283,77
|Bossa
|13,16
|1,70
|63,28
|Brisa
|18,79
|2,06
|100,34
|Burçelik
|22,48
|1,35
|286,92
|Burçelik Vana
|69,85
|3,64
|619,36
|Bursa Çimento
|8,28
|6,70
|106,82
|Carrefoursa
|27,44
|6,27
|482,59
|Casa Emtia Petrol
|49,50
|10,00
|427,16
|Ceo Event Medya
|6,69
|-2,90
|82,68
|Coca Cola İçecek
|59,80
|1,10
|57,95
|Cosmos Yat. Holding
|7,20
|5,11
|252,94
|Credıtwest Faktorıng
|5,24
|1,55
|81,94
|Çelebi
|84,15
|3,89
|-15,30
|Çelik Halat
|16,57
|-1,78
|154,92
|Çemaş Döküm
|2,44
|3,39
|94,65
|Çemtaş
|14,91
|1,50
|83,42
|Çimbeton
|141,40
|0,14
|242,70
|Çimentaş
|34,60
|-3,89
|130,67
|Çimsa
|15,30
|2,82
|68,50
|Çuhadaroğlu Metal
|6,88
|-0,29
|115,67
|Dagi Giyim
|8,80
|10,00
|252,00
|Dagi Yatırım Holding
|14,85
|-9,95
|557,08
|Dardanel
|27,66
|9,94
|629,82
|Datagate Bilgisayar
|15,75
|1,94
|101,66
|Demısaş Döküm
|5,96
|0,51
|71,26
|Denge Holding
|6,00
|1,01
|337,96
|Deniz GMYO
|3,50
|0,00
|66,34
|Derimod
|9,98
|0,00
|39,78
|Derlüks Deri
|9,50
|1,06
|134,81
|Desa Deri
|7,33
|3,82
|61,45
|Despec Bilgisayar
|11,94
|-0,50
|181,60
|Deva Holding
|24,24
|1,93
|171,51
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,05
|0,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,40
|0,00
|335,90
|Ditaş Doğan
|30,22
|0,94
|217,60
|DO-CO
|368,50
|3,37
|-34,66
|Doğan Burda
|21,12
|0,00
|247,94
|Doğan Holding
|2,65
|1,92
|47,59
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|1,12
|64,24
|Doğusan
|3,57
|-0,83
|71,63
|Doğuş GMYO
|9,57
|10,00
|111,26
|Doğuş Otomotiv
|31,60
|8,89
|231,93
|Döktaş Dökümcülük
|33,08
|0,12
|4,53
|Duran Doğan Basım
|21,94
|1,20
|56,27
|Dyo Boya
|11,51
|1,59
|134,90
|Eczacıbaşı İlaç
|6,92
|0,44
|89,56
|Eczacıbaşı Yatırım
|18,76
|0,16
|94,76
|Edip Gayrimenkul
|3,10
|1,31
|123,02
|Ege Endüstri
|1.345,00
|3,46
|139,08
|Ege Gübre
|127,40
|1,76
|158,44
|Ege Profil
|21,62
|0,19
|80,62
|Ege Seramik
|9,18
|0,77
|149,56
|Egeplast
|18,98
|0,00
|51,84
|Ekiz Kimya
|8,05
|2,42
|1219,67
|Emek Elektrik
|3,43
|-0,58
|115,72
|Eminiş Ambalaj
|27,00
|1,12
|1676,32
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,05
|32,63
|Enerjisa Enerji
|9,90
|-2,17
|46,97
|Enka İnşaat
|7,36
|1,10
|31,85
|Erbosan
|27,40
|1,03
|9,69
|Ereğli Demir Çelik
|11,29
|1,71
|28,17
|Ersu Gıda
|5,27
|1,54
|154,59
|Escort Teknoloji
|6,01
|0,84
|332,37
|Esenboğa Elektrik
|18,86
|-2,58
|Etiler Gıda
|5,20
|7,44
|345,36
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,65
|-2,14
|127,59
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,75
|-1,45
|297,88
|Euro Yat. Ort.
|6,99
|-9,92
|520,92
|Euro Yatırım Holding
|3,02
|-1,31
|101,33
|Fade Gıda
|5,92
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|-0,41
|135,80
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.161,40
|0,00
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,98
|5,65
|96,50
|F-M İzmit Piston
|123,30
|1,31
|160,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,35
|0,80
|47,59
|Ford Otosan
|122,50
|5,06
|85,28
|Formet Çelik Kapı
|5,10
|2,00
|70,00
|Frigo Pak Gıda
|23,00
|2,22
|228,32
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-0,25
|97,04
|Garanti Bankası
|9,06
|2,26
|-18,67
|Garanti Faktoring
|10,60
|-0,19
|173,90
|Garanti Yat. Ort.
|3,01
|3,08
|201,97
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,62
|0,31
|205,89
|Gediz Ambalaj
|20,82
|0,77
|207,99
|Gentaş
|5,20
|-2,80
|152,18
|Gersan Elektrik
|6,61
|2,80
|107,21
|Global Men. Değ.
|4,93
|-0,40
|162,23
|Global Yat. Holding
|4,69
|0,86
|-3,70
|Good-Year
|7,60
|-0,39
|87,65
|Göltaş Çimento
|23,22
|1,40
|30,52
|Gözde Girişim
|6,59
|1,23
|28,21
|GSD Denizcilik
|5,08
|1,40
|98,44
|GSD Holding
|2,31
|1,76
|55,03
|Gübre Fabrik.
|38,60
|1,10
|326,99
|Güler Yat. Holding
|13,34
|0,23
|557,14
|Halk GMYO
|2,59
|0,00
|122,39
|Hatay Tekstil
|13,07
|1,40
|94,09
|Hedef Girişim
|6,32
|2,93
|164,85
|Hektaş
|12,95
|1,81
|61,47
|HUB Girişim
|17,05
|0,71
|81,60
|Hürriyet Gzt.
|2,22
|0,45
|94,74
|ICBC Turkey Bank
|6,84
|0,15
|29,79
|İdealist Danışmanlık
|9,87
|-0,10
|197,29
|İdealist GMYO
|6,34
|1,77
|107,19
|İhlas Ev Aletleri
|1,90
|1,60
|-39,30
|İhlas Gayrimenkul
|1,27
|0,79
|23,38
|İhlas Gazetecilik
|4,64
|0,43
|2,20
|İhlas Holding
|1,16
|1,75
|27,47
|İhlas Yayın Holding
|1,19
|0,00
|42,75
|İndeks Bilgisayar
|16,57
|-0,06
|76,66
|Info Yatırım
|11,47
|0,97
|135,88
|İntema
|20,94
|-0,85
|126,13
|Inveo Yatırım Holding
|30,26
|0,53
|293,50
|İpek Doğal Enerji
|11,82
|0,25
|53,11
|İskenderun Demir Çelik
|8,05
|1,51
|3,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)