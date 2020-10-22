  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1)
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:26:14 -
Borsada günün ilk yarısı (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 11,57 -9,96 522,04
Acıpayam Selüloz 17,84 -0,61 182,52
Adel Kalemcilik 22,70 -0,09 44,59
Adese Alışveriş Ticaret 2,98 -2,61 108,64
Afyon Çimento 4,66 -1,48 104,54
Ak Enerji 2,42 -2,42 122,02
Akbank 5,40 0,00 -33,42
Akçansa 14,14 -1,46 45,86
Akdeniz Yatırım Hold. 7,59 -3,31 259,72
Akfen GMYO 4,53 -4,63 11,85
Akın Tekstil 20,38 -0,97 47,79
Akiş GMYO 4,76 3,70 51,96
Akmerkez GMYO 73,45 -1,67 227,83
Aksa 8,35 -0,60 19,23
Aksa Enerji 6,75 -1,03 77,63
Aksigorta 8,01 -3,26 47,84
Aksu Enerji 12,56 -0,55 -15,53
Alarko Carrıer 138,20 0,44 131,39
Alarko GMYO 18,44 -0,75 25,46
Alarko Holding 6,12 -0,33 2,86
Albaraka Portföy Start-Up GSYF 1.095,00 -0,18
Albaraka Türk 1,72 -0,58 12,42
Alcatel Lucent Teletaş 31,16 1,43 158,80
Alkim Kağıt 13,74 -0,79 153,52
Alkim Kimya 14,95 -0,86 141,05
Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,28 3,47 700,00
Altınyunus Çeşme 52,70 -0,47 427,53
Anadolu Efes 22,92 1,42 7,72
Anadolu Grubu Holding 20,36 -0,49 15,75
Anadolu Hayat Emek. 8,54 -0,35 40,34
Anadolu Isuzu 17,34 -2,58 42,48
Anadolu Sigorta 7,10 0,00 70,94
Anel Elektrik 3,76 1,08 113,29
Arçelik 28,36 0,85 36,08
ARD Bilişim Teknolojileri 38,88 0,73
Arena Bilgisayar 37,32 3,67 412,29
Armada Bilgisayar 58,50 5,41 256,92
Arsan Tekstil 6,26 -0,63 74,86
Artı Yatırım Holding 8,70 -9,94 974,07
Aselsan 18,12 0,28 74,05
Ata GMYO 4,07 -1,45 -10,15
Atakule GMYO 2,68 -2,19 39,58
Atlantis Yatırım Holding 8,44 9,90 744,00
Atlas Yat. Ort. 1,90 -5,47 96,57
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,48 -0,69 8,02
Avrasya GMYO 3,46 -3,35 129,14
Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -3,28 78,02
Avrasya Stratejik GMYF 1.450,20 0,01 12,78
Avrupa Yatırım Holding 6,10 9,32 296,10
Ayen Enerji 6,12 -1,13 76,37
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 11,64 9,71 431,51
Aygaz 12,66 1,04 4,23
Bagfaş 18,84 1,02 12,01
Bak Ambalaj 17,74 -0,11 143,53
Balatacılar Balatacılık 6,89 -9,93 455,65
Bantaş Ambalaj 6,12 -5,12 142,86
Banvit 25,30 1,61 36,24
Baştaş Başkent Çimento 8,36 0,00 222,78
Batı Çimento 4,30 -0,23 29,91
Batısöke Çimento 2,60 -2,99 98,47
Bayrak Taban Sanayi 8,62 -1,37
Bera Holding 10,23 -0,58 165,71
Berkosan Yalıtım 7,09 7,91 158,76
Beşiktaş Futbol Yat. 3,27 0,00 33,47
Beyaz Filo 12,10 10,00 286,60
Bilici Yatırım 5,84 -0,85 103,74
Bim Mağazalar 71,45 1,85 54,62
Birko Mensucat 1,54 -9,94 396,77
Birlik Mensucat 2,63 -0,75 130,70
Bizim Mağazaları 16,57 0,73 49,64
Bomonti Elektrik 12,00 0,00 837,50
Borusan Mannesmann 15,78 -1,07 37,82
Borusan Yat. Paz. 160,00 -6,65 167,05
Bosch Fren Sistemleri 895,00 2,23 211,00
Bossa 13,19 -3,44 63,65
Brisa 14,45 0,70 54,07
Burçelik 21,68 0,28 273,15
Burçelik Vana 56,60 -0,09 482,90
Bursa Çimento 6,91 -1,00 72,60
Carrefoursa 23,72 1,45 403,61
Casa Emtia Petrol 30,00 0,07 219,49
Ceo Event Medya 7,71 -3,38 110,53
Coca Cola İçecek 52,55 -0,57 38,80
Cosmos Yat. Holding 7,25 -2,68 255,39
Credıtwest Faktorıng 5,96 2,41 106,94
Çelebi 75,75 -1,50 -23,75
Çelik Halat 16,10 -3,59 147,69
Çemaş Döküm 2,25 -5,46 79,50
Çemtaş 14,38 -0,90 76,90
Çimbeton 140,10 -0,64 239,55
Çimentaş 33,92 -0,24 126,13
Çimsa 13,93 -0,36 53,41
Çuhadaroğlu Metal 6,95 -1,84 117,87
Dagi Giyim 14,09 0,00 463,60
Dagi Yatırım Holding 23,56 0,00 942,48
Dardanel 28,60 0,00 654,62
Datagate Bilgisayar 15,61 0,06 99,87
Demısaş Döküm 6,56 -0,91 88,51
Denge Holding 5,50 4,76 301,46
Deniz GMYO 3,64 -1,09 72,99
Derimod 10,62 -0,65 48,74
Derlüks Deri 8,49 -1,28 109,85
Desa Deri 7,49 -1,71 64,98
Despec Bilgisayar 12,94 -0,46 205,19
Deva Holding 22,74 5,57 154,71
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,25 -6,64
Diriteks Diriliş Tekstil 2,56 1,59 228,21
Ditaş Doğan 32,78 0,68 244,50
DO-CO 331,50 -1,40 -41,22
Doğan Burda 22,00 4,76 262,44
Doğan Holding 2,44 -0,81 35,90
Doğtaş Kelebek Mobilya 3,24 2,21 96,36
Doğusan 3,98 -1,73 91,35
Doğuş GMYO 9,82 -0,91 116,78
Doğuş Otomotiv 18,54 0,05 94,75
Döktaş Dökümcülük 33,90 -2,98 7,12
Duran Doğan Basım 22,70 1,07 61,68
Dyo Boya 12,06 -2,74 146,12
Eczacıbaşı İlaç 7,10 2,16 94,49
Eczacıbaşı Yatırım 19,44 0,88 101,82
Edip Gayrimenkul 3,41 -0,58 145,32
Ege Endüstri 996,60 1,24 77,15
Ege Gübre 126,20 1,20 156,01
Ege Profil 21,46 0,75 79,28
Ege Seramik 6,97 -0,85 89,48
Egeli & Co Tarım Girişim 1,76 -9,74 450,00
Egeli&Co Enerji Yatırım 2,29 0,88 487,18
Egeli&Co Yatırım Holding 1,36 -9,93 580,00
Egeplast 19,00 0,96 52,00
Ekiz Kimya 9,20 -0,97 1408,20
Emek Elektrik 3,90 1,83 145,28
Eminiş Ambalaj 24,68 -9,99 1523,68
Emlak Konut GMYO 1,93 0,00 33,32
Enerjisa Enerji 9,46 -0,42 40,44
Enka İnşaat 7,17 0,28 28,45
Erbosan 28,88 -1,43 15,61
Ereğli Demir Çelik 9,98 0,91 13,30
Ersu Gıda 5,49 0,00 165,22
Escort Teknoloji 6,42 -2,13 361,87
Esenboğa Elektrik 21,16 5,85
Etiler Gıda 3,85 1,58 229,73
Euro Kapital Yat. Ort. 3,36 -2,04 109,51
Euro Trend Yat. Ort. 5,45 -9,92 356,52
Euro Yat. Ort. 5,47 9,84 385,90
Euro Yatırım Holding 2,89 -1,37 92,67
Fade Gıda 6,39 -0,78
Fenerbahçe Futbol 36,50 0,27 152,25
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,70 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,91 4,91 73,09
F-M İzmit Piston 126,10 -2,10 166,24
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,62 -1,10 64,11
Ford Otosan 96,05 -0,26 45,28
Formet Çelik Kapı 6,99 -9,92 133,00
Frigo Pak Gıda 21,96 0,09 213,47
Galatasaray Sportif 3,85 0,26 89,66
Garanti Bankası 7,52 -0,13 -32,50
Garanti Faktoring 11,17 -0,62 188,63
Garanti Yat. Ort. 4,06 -1,93 307,30
Gedik Y. Men. Değ. 9,66 -1,43 207,16
Gediz Ambalaj 18,52 0,87 173,96
Gentaş 4,12 5,64 99,80
Gersan Elektrik 6,97 -0,57 118,50
Global Men. Değ. 4,91 -2,19 161,17
Global Yat. Holding 6,47 -3,00 32,85
Good-Year 6,18 -1,12 52,59
Göltaş Çimento 25,62 -0,62 44,01
Gözde Girişim 6,66 -1,19 29,57
GSD Denizcilik 4,99 0,20 94,92
GSD Holding 2,49 -1,58 67,11
Gübre Fabrik. 35,62 0,85 294,03
Güler Yat. Holding 13,95 1,75 587,19
Halk GMYO 2,63 -0,38 125,82
Hatay Tekstil 13,85 -1,84 105,67
Hedef Girişim 5,99 -0,99 151,02
Hektaş 13,72 -0,58 71,07
HUB Girişim 19,49 9,99 107,59
Hürriyet Gzt. 2,65 1,15 132,46
ICBC Turkey Bank 7,16 -0,83 35,86
İdealist Danışmanlık 13,09 5,56 294,28
İdealist GMYO 7,15 0,14 133,66
İhlas Ev Aletleri 2,16 0,00 -30,99
İhlas Gayrimenkul 1,36 -2,16 32,13
İhlas Gazetecilik 5,21 -5,27 14,76
İhlas Holding 1,25 -1,57 37,36
İhlas Yayın Holding 1,39 0,00 66,74
İndeks Bilgisayar 17,34 0,29 84,87
Info Yatırım 13,01 -8,25 167,55
İntema 19,40 -1,12 109,50
Inveo Yatırım Holding 29,54 -0,67 284,14
İpek Doğal Enerji 12,18 -0,90 57,77
İskenderun Demir Çelik 7,93 -0,88 1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...
Siyaset

İYİ Partili başkandan Akşener'e 'pes' dedirten sözler: TKP'ye geçeriz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Yozgat Yenifakıllı Belediye Başkanı Soner Yalçın, “Bazı vatandaşlar bize gelip AKP’ye geçe..
Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor
Gündem

Hatay'da siren sesleri! Peş peşe açıklamalar geliyor

Hatay'da çalan siren sesleri sosyal medyada gündem oldu. 'Saldırı olacak' şeklinde anonsların yapıldığı iddiaları sonrası yetkililer tarafın..
335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı
Dünya

335 milyon doları ABD'ye veren Sudan'a İsrail şantajı

ABD'ye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkmak için 335 milyon dolar tazminat ödeyen Sudan'a İsrail şantajı yaptılar.
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay