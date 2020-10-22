Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|11,57
|-9,96
|522,04
|Acıpayam Selüloz
|17,84
|-0,61
|182,52
|Adel Kalemcilik
|22,70
|-0,09
|44,59
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,98
|-2,61
|108,64
|Afyon Çimento
|4,66
|-1,48
|104,54
|Ak Enerji
|2,42
|-2,42
|122,02
|Akbank
|5,40
|0,00
|-33,42
|Akçansa
|14,14
|-1,46
|45,86
|Akdeniz Yatırım Hold.
|7,59
|-3,31
|259,72
|Akfen GMYO
|4,53
|-4,63
|11,85
|Akın Tekstil
|20,38
|-0,97
|47,79
|Akiş GMYO
|4,76
|3,70
|51,96
|Akmerkez GMYO
|73,45
|-1,67
|227,83
|Aksa
|8,35
|-0,60
|19,23
|Aksa Enerji
|6,75
|-1,03
|77,63
|Aksigorta
|8,01
|-3,26
|47,84
|Aksu Enerji
|12,56
|-0,55
|-15,53
|Alarko Carrıer
|138,20
|0,44
|131,39
|Alarko GMYO
|18,44
|-0,75
|25,46
|Alarko Holding
|6,12
|-0,33
|2,86
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.095,00
|-0,18
|Albaraka Türk
|1,72
|-0,58
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,16
|1,43
|158,80
|Alkim Kağıt
|13,74
|-0,79
|153,52
|Alkim Kimya
|14,95
|-0,86
|141,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,28
|3,47
|700,00
|Altınyunus Çeşme
|52,70
|-0,47
|427,53
|Anadolu Efes
|22,92
|1,42
|7,72
|Anadolu Grubu Holding
|20,36
|-0,49
|15,75
|Anadolu Hayat Emek.
|8,54
|-0,35
|40,34
|Anadolu Isuzu
|17,34
|-2,58
|42,48
|Anadolu Sigorta
|7,10
|0,00
|70,94
|Anel Elektrik
|3,76
|1,08
|113,29
|Arçelik
|28,36
|0,85
|36,08
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,88
|0,73
|Arena Bilgisayar
|37,32
|3,67
|412,29
|Armada Bilgisayar
|58,50
|5,41
|256,92
|Arsan Tekstil
|6,26
|-0,63
|74,86
|Artı Yatırım Holding
|8,70
|-9,94
|974,07
|Aselsan
|18,12
|0,28
|74,05
|Ata GMYO
|4,07
|-1,45
|-10,15
|Atakule GMYO
|2,68
|-2,19
|39,58
|Atlantis Yatırım Holding
|8,44
|9,90
|744,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,90
|-5,47
|96,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,48
|-0,69
|8,02
|Avrasya GMYO
|3,46
|-3,35
|129,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-3,28
|78,02
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.450,20
|0,01
|12,78
|Avrupa Yatırım Holding
|6,10
|9,32
|296,10
|Ayen Enerji
|6,12
|-1,13
|76,37
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|11,64
|9,71
|431,51
|Aygaz
|12,66
|1,04
|4,23
|Bagfaş
|18,84
|1,02
|12,01
|Bak Ambalaj
|17,74
|-0,11
|143,53
|Balatacılar Balatacılık
|6,89
|-9,93
|455,65
|Bantaş Ambalaj
|6,12
|-5,12
|142,86
|Banvit
|25,30
|1,61
|36,24
|Baştaş Başkent Çimento
|8,36
|0,00
|222,78
|Batı Çimento
|4,30
|-0,23
|29,91
|Batısöke Çimento
|2,60
|-2,99
|98,47
|Bayrak Taban Sanayi
|8,62
|-1,37
|Bera Holding
|10,23
|-0,58
|165,71
|Berkosan Yalıtım
|7,09
|7,91
|158,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,27
|0,00
|33,47
|Beyaz Filo
|12,10
|10,00
|286,60
|Bilici Yatırım
|5,84
|-0,85
|103,74
|Bim Mağazalar
|71,45
|1,85
|54,62
|Birko Mensucat
|1,54
|-9,94
|396,77
|Birlik Mensucat
|2,63
|-0,75
|130,70
|Bizim Mağazaları
|16,57
|0,73
|49,64
|Bomonti Elektrik
|12,00
|0,00
|837,50
|Borusan Mannesmann
|15,78
|-1,07
|37,82
|Borusan Yat. Paz.
|160,00
|-6,65
|167,05
|Bosch Fren Sistemleri
|895,00
|2,23
|211,00
|Bossa
|13,19
|-3,44
|63,65
|Brisa
|14,45
|0,70
|54,07
|Burçelik
|21,68
|0,28
|273,15
|Burçelik Vana
|56,60
|-0,09
|482,90
|Bursa Çimento
|6,91
|-1,00
|72,60
|Carrefoursa
|23,72
|1,45
|403,61
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,07
|219,49
|Ceo Event Medya
|7,71
|-3,38
|110,53
|Coca Cola İçecek
|52,55
|-0,57
|38,80
|Cosmos Yat. Holding
|7,25
|-2,68
|255,39
|Credıtwest Faktorıng
|5,96
|2,41
|106,94
|Çelebi
|75,75
|-1,50
|-23,75
|Çelik Halat
|16,10
|-3,59
|147,69
|Çemaş Döküm
|2,25
|-5,46
|79,50
|Çemtaş
|14,38
|-0,90
|76,90
|Çimbeton
|140,10
|-0,64
|239,55
|Çimentaş
|33,92
|-0,24
|126,13
|Çimsa
|13,93
|-0,36
|53,41
|Çuhadaroğlu Metal
|6,95
|-1,84
|117,87
|Dagi Giyim
|14,09
|0,00
|463,60
|Dagi Yatırım Holding
|23,56
|0,00
|942,48
|Dardanel
|28,60
|0,00
|654,62
|Datagate Bilgisayar
|15,61
|0,06
|99,87
|Demısaş Döküm
|6,56
|-0,91
|88,51
|Denge Holding
|5,50
|4,76
|301,46
|Deniz GMYO
|3,64
|-1,09
|72,99
|Derimod
|10,62
|-0,65
|48,74
|Derlüks Deri
|8,49
|-1,28
|109,85
|Desa Deri
|7,49
|-1,71
|64,98
|Despec Bilgisayar
|12,94
|-0,46
|205,19
|Deva Holding
|22,74
|5,57
|154,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,25
|-6,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,56
|1,59
|228,21
|Ditaş Doğan
|32,78
|0,68
|244,50
|DO-CO
|331,50
|-1,40
|-41,22
|Doğan Burda
|22,00
|4,76
|262,44
|Doğan Holding
|2,44
|-0,81
|35,90
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,24
|2,21
|96,36
|Doğusan
|3,98
|-1,73
|91,35
|Doğuş GMYO
|9,82
|-0,91
|116,78
|Doğuş Otomotiv
|18,54
|0,05
|94,75
|Döktaş Dökümcülük
|33,90
|-2,98
|7,12
|Duran Doğan Basım
|22,70
|1,07
|61,68
|Dyo Boya
|12,06
|-2,74
|146,12
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|2,16
|94,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,44
|0,88
|101,82
|Edip Gayrimenkul
|3,41
|-0,58
|145,32
|Ege Endüstri
|996,60
|1,24
|77,15
|Ege Gübre
|126,20
|1,20
|156,01
|Ege Profil
|21,46
|0,75
|79,28
|Ege Seramik
|6,97
|-0,85
|89,48
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,76
|-9,74
|450,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,29
|0,88
|487,18
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,36
|-9,93
|580,00
|Egeplast
|19,00
|0,96
|52,00
|Ekiz Kimya
|9,20
|-0,97
|1408,20
|Emek Elektrik
|3,90
|1,83
|145,28
|Eminiş Ambalaj
|24,68
|-9,99
|1523,68
|Emlak Konut GMYO
|1,93
|0,00
|33,32
|Enerjisa Enerji
|9,46
|-0,42
|40,44
|Enka İnşaat
|7,17
|0,28
|28,45
|Erbosan
|28,88
|-1,43
|15,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,98
|0,91
|13,30
|Ersu Gıda
|5,49
|0,00
|165,22
|Escort Teknoloji
|6,42
|-2,13
|361,87
|Esenboğa Elektrik
|21,16
|5,85
|Etiler Gıda
|3,85
|1,58
|229,73
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,36
|-2,04
|109,51
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,45
|-9,92
|356,52
|Euro Yat. Ort.
|5,47
|9,84
|385,90
|Euro Yatırım Holding
|2,89
|-1,37
|92,67
|Fade Gıda
|6,39
|-0,78
|Fenerbahçe Futbol
|36,50
|0,27
|152,25
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,70
|0,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,91
|4,91
|73,09
|F-M İzmit Piston
|126,10
|-2,10
|166,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,62
|-1,10
|64,11
|Ford Otosan
|96,05
|-0,26
|45,28
|Formet Çelik Kapı
|6,99
|-9,92
|133,00
|Frigo Pak Gıda
|21,96
|0,09
|213,47
|Galatasaray Sportif
|3,85
|0,26
|89,66
|Garanti Bankası
|7,52
|-0,13
|-32,50
|Garanti Faktoring
|11,17
|-0,62
|188,63
|Garanti Yat. Ort.
|4,06
|-1,93
|307,30
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,66
|-1,43
|207,16
|Gediz Ambalaj
|18,52
|0,87
|173,96
|Gentaş
|4,12
|5,64
|99,80
|Gersan Elektrik
|6,97
|-0,57
|118,50
|Global Men. Değ.
|4,91
|-2,19
|161,17
|Global Yat. Holding
|6,47
|-3,00
|32,85
|Good-Year
|6,18
|-1,12
|52,59
|Göltaş Çimento
|25,62
|-0,62
|44,01
|Gözde Girişim
|6,66
|-1,19
|29,57
|GSD Denizcilik
|4,99
|0,20
|94,92
|GSD Holding
|2,49
|-1,58
|67,11
|Gübre Fabrik.
|35,62
|0,85
|294,03
|Güler Yat. Holding
|13,95
|1,75
|587,19
|Halk GMYO
|2,63
|-0,38
|125,82
|Hatay Tekstil
|13,85
|-1,84
|105,67
|Hedef Girişim
|5,99
|-0,99
|151,02
|Hektaş
|13,72
|-0,58
|71,07
|HUB Girişim
|19,49
|9,99
|107,59
|Hürriyet Gzt.
|2,65
|1,15
|132,46
|ICBC Turkey Bank
|7,16
|-0,83
|35,86
|İdealist Danışmanlık
|13,09
|5,56
|294,28
|İdealist GMYO
|7,15
|0,14
|133,66
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|0,00
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,36
|-2,16
|32,13
|İhlas Gazetecilik
|5,21
|-5,27
|14,76
|İhlas Holding
|1,25
|-1,57
|37,36
|İhlas Yayın Holding
|1,39
|0,00
|66,74
|İndeks Bilgisayar
|17,34
|0,29
|84,87
|Info Yatırım
|13,01
|-8,25
|167,55
|İntema
|19,40
|-1,12
|109,50
|Inveo Yatırım Holding
|29,54
|-0,67
|284,14
|İpek Doğal Enerji
|12,18
|-0,90
|57,77
|İskenderun Demir Çelik
|7,93
|-0,88
|1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)