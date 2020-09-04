Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,40
|-0,29
|82,80
|Acıpayam Selüloz
|8,70
|0,46
|37,77
|Adel Kalemcilik
|18,53
|-4,29
|18,03
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,95
|0,52
|36,53
|Afyon Çimento
|4,07
|0,25
|78,64
|Ak Enerji
|1,85
|0,00
|69,72
|Akbank
|4,91
|0,61
|-39,46
|Akçansa
|11,67
|-0,26
|20,38
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,55
|-2,46
|163,03
|Akfen GMYO
|3,06
|0,00
|-24,44
|Akın Tekstil
|14,28
|0,07
|3,55
|Akiş GMYO
|2,74
|0,37
|-12,53
|Akmerkez GMYO
|39,52
|-2,03
|76,39
|Aksa
|6,61
|0,46
|-5,62
|Aksa Enerji
|5,34
|0,38
|40,53
|Aksigorta
|7,35
|0,00
|35,66
|Aksu Enerji
|10,15
|0,50
|-31,74
|Alarko Carrıer
|87,00
|3,94
|45,67
|Alarko GMYO
|14,46
|0,49
|-1,62
|Alarko Holding
|5,13
|-2,29
|-13,78
|Albaraka Türk
|1,46
|0,69
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|25,82
|-2,05
|114,45
|Alkim Kağıt
|13,37
|1,29
|146,69
|Alkim Kimya
|12,61
|0,40
|103,32
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,30
|-4,41
|217,07
|Altınyunus Çeşme
|46,90
|-6,01
|369,47
|Anadolu Cam
|5,29
|1,73
|24,97
|Anadolu Efes
|19,96
|-0,05
|-6,19
|Anadolu Grubu Holding
|16,52
|0,61
|-6,08
|Anadolu Hayat Emek.
|7,44
|1,09
|22,27
|Anadolu Isuzu
|13,13
|0,61
|7,89
|Anadolu Sigorta
|6,29
|0,00
|51,44
|Anel Elektrik
|5,38
|-1,47
|67,85
|Arçelik
|21,58
|1,79
|3,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,44
|0,44
|Arena Bilgisayar
|31,80
|-2,03
|336,51
|Armada Bilgisayar
|47,18
|9,98
|187,86
|Arsan Tekstil
|4,93
|0,41
|37,71
|Artı Yatırım Holding
|2,82
|9,73
|248,15
|Aselsan
|16,96
|0,36
|62,47
|Ata GMYO
|3,35
|0,00
|-26,05
|Atakule GMYO
|2,14
|-0,93
|11,46
|Atlantis Yatırım Holding
|2,30
|0,44
|130,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|0,70
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,79
|-0,08
|-4,59
|Avrasya GMYO
|2,24
|-1,75
|48,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|-0,43
|28,02
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,50
|12,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|0,00
|13,64
|Ayen Enerji
|5,45
|-1,62
|57,06
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|5,99
|-0,17
|173,52
|Aygaz
|11,10
|0,54
|-8,61
|Bagfaş
|15,28
|1,80
|-9,16
|Bak Ambalaj
|10,37
|-1,24
|42,35
|Balatacılar Balatacılık
|2,45
|-3,54
|97,58
|Bantaş Ambalaj
|3,64
|0,55
|44,44
|Banvit
|24,10
|1,52
|29,78
|Baştaş Başkent Çimento
|4,12
|-0,72
|59,07
|Batı Çimento
|3,52
|-0,28
|6,34
|Batısöke Çimento
|1,64
|1,23
|25,19
|Bayrak Taban Sanayi
|7,00
|0,43
|Bera Holding
|9,01
|0,78
|134,03
|Berkosan Yalıtım
|4,70
|0,86
|71,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,43
|-1,15
|40,00
|Beyaz Filo
|3,92
|-1,75
|25,25
|Bilici Yatırım
|4,85
|-1,22
|69,20
|Bim Mağazalar
|67,45
|0,00
|45,97
|Birko Mensucat
|0,42
|-4,55
|35,48
|Birlik Mensucat
|2,60
|1,17
|128,07
|Bizim Mağazaları
|15,73
|0,19
|40,82
|Bomonti Elektrik
|4,90
|-2,78
|282,81
|Borusan Mannesmann
|12,35
|1,31
|7,86
|Borusan Yat. Paz.
|85,10
|2,35
|42,04
|Bosch Fren Sistemleri
|830,00
|-3,45
|188,42
|Bossa
|9,12
|1,45
|13,15
|Brisa
|11,17
|1,73
|19,10
|Burçelik
|21,86
|0,00
|276,25
|Burçelik Vana
|56,50
|-6,61
|481,87
|Bursa Çimento
|5,35
|0,75
|33,64
|Carrefoursa
|7,64
|0,26
|62,21
|Casa Emtia Petrol
|29,00
|2,62
|208,84
|Ceo Event Medya
|4,17
|1,21
|13,87
|Coca Cola İçecek
|44,12
|-1,52
|16,54
|Cosmos Yat. Holding
|2,90
|-0,68
|42,16
|Credıtwest Faktorıng
|7,61
|-4,52
|164,24
|Çelebi
|68,40
|-0,51
|-31,15
|Çelik Halat
|12,25
|0,33
|88,46
|Çemaş Döküm
|1,48
|0,00
|18,07
|Çemtaş
|11,16
|0,09
|37,29
|Çimbeton
|70,35
|0,50
|70,50
|Çimentaş
|25,36
|0,88
|69,07
|Çimsa
|11,27
|0,45
|24,12
|Çuhadaroğlu Metal
|5,03
|-2,14
|57,68
|Dagi Giyim
|9,88
|-3,89
|295,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,29
|-0,16
|178,32
|Dardanel
|12,30
|2,50
|224,54
|Datagate Bilgisayar
|10,79
|0,09
|38,16
|Demısaş Döküm
|5,36
|0,94
|54,02
|Denge Holding
|2,57
|-1,15
|87,59
|Deniz GMYO
|3,01
|-0,33
|43,05
|Denizli Cam
|6,91
|1,17
|-17,15
|Derimod
|6,69
|-3,32
|-6,30
|Derlüks Deri
|8,57
|4,51
|111,82
|Desa Deri
|5,77
|0,00
|27,09
|Despec Bilgisayar
|8,21
|-0,97
|93,63
|Deva Holding
|18,99
|-0,05
|112,71
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|4,25
|9,82
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,35
|-1,67
|201,28
|Ditaş Doğan
|26,90
|-1,39
|182,71
|DO-CO
|319,90
|0,60
|-43,28
|Doğan Burda
|27,90
|-0,71
|359,64
|Doğan Holding
|2,16
|0,00
|20,30
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,64
|0,76
|60,00
|Doğusan
|3,82
|-2,55
|83,65
|Doğuş GMYO
|9,60
|-2,34
|111,92
|Doğuş Otomotiv
|14,76
|-0,94
|55,04
|Döktaş Dökümcülük
|28,06
|0,21
|-11,33
|Duran Doğan Basım
|17,04
|-0,47
|21,37
|Dyo Boya
|5,96
|2,41
|21,63
|Eczacıbaşı İlaç
|6,13
|1,16
|67,92
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,12
|1,20
|56,97
|Edip Gayrimenkul
|2,32
|-0,43
|66,91
|Ege Endüstri
|698,40
|-0,27
|24,15
|Ege Gübre
|97,90
|0,56
|98,60
|Ege Profil
|15,80
|1,87
|32,00
|Ege Seramik
|5,21
|-0,57
|41,63
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,87
|0,00
|171,88
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,87
|-1,14
|123,08
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,69
|4,55
|245,00
|Egeplast
|15,30
|0,00
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,70
|0,00
|1326,23
|Emek Elektrik
|2,96
|-0,34
|86,16
|Eminiş Ambalaj
|7,27
|9,98
|378,29
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|0,58
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,16
|-0,24
|21,14
|Enka İnşaat
|6,56
|1,08
|17,52
|Erbosan
|21,94
|1,57
|-12,17
|Ereğli Demir Çelik
|8,71
|-0,23
|-1,12
|Ersu Gıda
|4,52
|1,12
|118,36
|Escort Teknoloji
|3,41
|-0,87
|145,32
|Etiler Gıda
|2,81
|-9,94
|140,66
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,90
|-0,52
|18,47
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,75
|-1,13
|46,59
|Euro Yat. Ort.
|1,90
|0,00
|68,78
|Euro Yatırım Holding
|1,77
|0,00
|18,00
|Fade Gıda
|6,04
|5,96
|Fenerbahçe Futbol
|35,36
|3,63
|144,37
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.152,90
|0,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,82
|-1,80
|-16,41
|F-M İzmit Piston
|82,85
|1,59
|74,93
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,45
|-0,19
|35,89
|Ford Otosan
|82,20
|3,92
|24,33
|Formet Çelik Kapı
|3,55
|2,90
|18,33
|Frigo Pak Gıda
|21,64
|-6,64
|208,90
|Galatasaray Sportif
|3,60
|-1,37
|77,34
|Garanti Bankası
|6,81
|0,74
|-38,87
|Garanti Faktoring
|11,02
|-0,72
|184,75
|Garanti Yat. Ort.
|2,09
|0,00
|95,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,98
|0,11
|185,54
|Gedik Yatırım Holding
|24,26
|-0,08
|215,47
|Gediz Ambalaj
|12,84
|0,08
|89,94
|Gentaş
|2,70
|0,00
|30,94
|Gersan Elektrik
|7,08
|1,14
|121,94
|Global Men. Değ.
|4,76
|-0,42
|153,19
|Global Yat. Holding
|4,38
|0,69
|-10,06
|Good-Year
|4,76
|0,42
|17,53
|Göltaş Çimento
|22,42
|0,90
|26,03
|Gözde Girişim
|5,23
|0,38
|1,75
|GSD Denizcilik
|4,10
|1,99
|60,16
|GSD Holding
|2,24
|3,70
|50,34
|Gübre Fabrik.
|29,84
|-1,06
|230,09
|Güler Yat. Holding
|19,20
|0,47
|845,81
|Halk GMYO
|2,01
|0,50
|72,59
|Hatay Tekstil
|12,17
|3,40
|80,73
|Hedef Girişim
|3,56
|0,87
|49,19
|Hektaş
|11,98
|0,76
|49,38
|HUB Girişim
|19,50
|-1,56
|107,70
|Hürriyet Gzt.
|1,78
|-1,66
|56,14
|ICBC Turkey Bank
|7,85
|-0,63
|48,96
|İdealist Danışmanlık
|4,46
|0,22
|34,34
|İdealist GMYO
|4,76
|3,25
|55,56
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,54
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,39
|0,72
|15,83
|İhlas Gazetecilik
|3,55
|2,60
|-21,81
|İhlas Holding
|0,85
|1,19
|-6,59
|İhlas Yayın Holding
|1,17
|0,86
|40,35
|İndeks Bilgisayar
|13,80
|2,45
|47,13
|Info Yatırım
|6,58
|-1,64
|35,32
|İntema
|19,24
|-5,41
|107,78
|İpek Doğal Enerji
|11,48
|0,26
|48,70
|İskenderun Demir Çelik
|6,71
|-0,59
|-14,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)