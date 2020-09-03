Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,51
|0,57
|88,71
|Acıpayam Selüloz
|8,76
|0,11
|38,72
|Adel Kalemcilik
|18,65
|5,97
|18,79
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|-1,01
|37,23
|Afyon Çimento
|4,09
|2,00
|79,52
|Ak Enerji
|1,89
|-2,07
|73,39
|Akbank
|4,93
|0,20
|-39,21
|Akçansa
|12,03
|1,09
|24,09
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,69
|9,85
|169,67
|Akfen GMYO
|3,02
|0,00
|-25,43
|Akın Tekstil
|14,20
|1,50
|2,97
|Akiş GMYO
|2,74
|2,62
|-12,53
|Akmerkez GMYO
|39,36
|-6,86
|75,68
|Aksa
|6,68
|-0,30
|-4,62
|Aksa Enerji
|5,39
|-2,71
|41,84
|Aksigorta
|7,44
|1,92
|37,32
|Aksu Enerji
|10,18
|0,99
|-31,54
|Alarko Carrıer
|83,20
|-1,13
|39,30
|Alarko GMYO
|14,19
|0,21
|-3,46
|Alarko Holding
|4,97
|0,40
|-16,47
|Albaraka Türk
|1,46
|0,00
|-4,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,84
|-0,22
|122,92
|Alkim Kağıt
|13,37
|0,53
|146,69
|Alkim Kimya
|12,63
|0,32
|103,64
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,46
|-1,35
|256,10
|Altınyunus Çeşme
|52,00
|0,00
|420,52
|Anadolu Cam
|5,25
|-0,19
|24,03
|Anadolu Efes
|19,28
|0,57
|-9,39
|Anadolu Grubu Holding
|16,37
|-0,61
|-6,94
|Anadolu Hayat Emek.
|7,40
|0,68
|21,61
|Anadolu Isuzu
|13,10
|0,31
|7,64
|Anadolu Sigorta
|6,33
|-0,31
|52,40
|Anel Elektrik
|5,57
|2,58
|73,78
|Arçelik
|20,66
|-0,19
|-0,86
|ARD Bilişim Teknolojileri
|27,92
|4,18
|Arena Bilgisayar
|32,66
|3,35
|348,32
|Armada Bilgisayar
|42,90
|10,00
|161,74
|Arsan Tekstil
|4,93
|0,41
|37,71
|Artı Yatırım Holding
|2,57
|9,83
|217,28
|Aselsan
|16,95
|2,11
|62,37
|Ata GMYO
|3,33
|0,30
|-26,49
|Atakule GMYO
|2,20
|-0,45
|14,58
|Atlantis Yatırım Holding
|2,39
|8,64
|139,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,46
|0,00
|51,05
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,86
|0,00
|-4,07
|Avrasya GMYO
|2,22
|2,30
|47,02
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,34
|1,30
|28,57
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,50
|-0,05
|12,96
|Avrupa Yatırım Holding
|1,75
|5,42
|13,64
|Ayen Enerji
|5,52
|-3,50
|59,08
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,20
|-0,32
|183,11
|Aygaz
|11,15
|0,18
|-8,20
|Bagfaş
|14,93
|2,26
|-11,24
|Bak Ambalaj
|11,25
|-0,35
|54,43
|Balatacılar Balatacılık
|2,54
|9,96
|104,84
|Bantaş Ambalaj
|3,71
|0,54
|47,22
|Banvit
|23,80
|0,25
|28,16
|Baştaş Başkent Çimento
|4,16
|1,71
|60,62
|Batı Çimento
|3,58
|-0,56
|8,16
|Batısöke Çimento
|1,68
|0,60
|28,24
|Bayrak Taban Sanayi
|6,84
|1,48
|Bera Holding
|9,69
|5,90
|151,69
|Berkosan Yalıtım
|4,73
|-1,66
|72,63
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,65
|7,04
|48,98
|Beyaz Filo
|4,17
|6,11
|33,23
|Bilici Yatırım
|4,92
|-0,61
|71,64
|Bim Mağazalar
|67,95
|-0,37
|47,05
|Birko Mensucat
|0,45
|2,27
|45,16
|Birlik Mensucat
|2,75
|2,61
|141,23
|Bizim Mağazaları
|15,83
|0,19
|41,72
|Bomonti Elektrik
|5,21
|3,58
|307,03
|Borusan Mannesmann
|12,37
|0,00
|8,03
|Borusan Yat. Paz.
|83,50
|-1,18
|39,37
|Bosch Fren Sistemleri
|928,50
|4,44
|222,64
|Bossa
|9,18
|0,77
|13,90
|Brisa
|11,19
|0,81
|19,31
|Burçelik
|23,00
|0,00
|295,87
|Burçelik Vana
|64,30
|-1,38
|562,20
|Bursa Çimento
|5,42
|0,37
|35,39
|Carrefoursa
|7,50
|0,00
|59,24
|Casa Emtia Petrol
|30,00
|0,00
|219,49
|Ceo Event Medya
|4,17
|0,97
|13,87
|Coca Cola İçecek
|45,18
|1,16
|19,34
|Cosmos Yat. Holding
|2,95
|1,03
|44,61
|Credıtwest Faktorıng
|7,99
|0,25
|177,43
|Çelebi
|69,65
|1,24
|-29,89
|Çelik Halat
|12,48
|0,40
|92,00
|Çemaş Döküm
|1,50
|-0,66
|19,66
|Çemtaş
|11,53
|-0,60
|41,84
|Çimbeton
|71,15
|-0,77
|72,44
|Çimentaş
|24,96
|-0,79
|66,40
|Çimsa
|11,49
|1,06
|26,54
|Çuhadaroğlu Metal
|5,29
|-1,31
|65,83
|Dagi Giyim
|9,73
|0,72
|289,20
|Dagi Yatırım Holding
|6,16
|-1,60
|172,57
|Dardanel
|12,00
|-2,28
|216,62
|Datagate Bilgisayar
|10,78
|10,00
|38,03
|Demısaş Döküm
|5,36
|0,00
|54,02
|Denge Holding
|2,68
|0,00
|95,62
|Deniz GMYO
|3,10
|-2,21
|47,33
|Denizli Cam
|6,85
|0,29
|-17,87
|Derimod
|6,63
|3,11
|-7,14
|Derlüks Deri
|8,41
|-1,41
|107,87
|Desa Deri
|5,79
|0,00
|27,53
|Despec Bilgisayar
|8,49
|2,78
|100,24
|Deva Holding
|19,16
|-0,16
|114,61
|Dinamik Isı Makina
|3,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,27
|2,71
|191,03
|Ditaş Doğan
|27,50
|0,36
|189,01
|DO-CO
|323,20
|1,73
|-42,70
|Doğan Burda
|29,12
|1,11
|379,74
|Doğan Holding
|2,12
|0,47
|18,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,63
|0,77
|59,39
|Doğusan
|3,88
|-8,92
|86,54
|Doğuş GMYO
|10,03
|-1,18
|121,41
|Doğuş Otomotiv
|14,75
|2,08
|54,94
|Döktaş Dökümcülük
|27,76
|-0,43
|-12,28
|Duran Doğan Basım
|17,03
|4,03
|21,30
|Dyo Boya
|5,86
|1,03
|19,59
|Eczacıbaşı İlaç
|6,03
|1,17
|65,18
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,04
|0,27
|56,14
|Edip Gayrimenkul
|2,35
|0,00
|69,06
|Ege Endüstri
|705,70
|0,81
|25,44
|Ege Gübre
|98,75
|1,44
|100,32
|Ege Profil
|15,60
|-0,45
|30,33
|Ege Seramik
|5,24
|-0,57
|42,45
|Egeli & Co Tarım Girişim
|0,89
|1,14
|178,13
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,90
|0,00
|130,77
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,65
|0,00
|225,00
|Egeplast
|15,30
|0,00
|22,40
|Ekiz Kimya
|8,73
|0,00
|1331,15
|Emek Elektrik
|2,97
|0,68
|86,79
|Eminiş Ambalaj
|6,61
|9,98
|334,87
|Emlak Konut GMYO
|1,75
|-1,13
|20,88
|Enerjisa Enerji
|8,30
|0,12
|23,22
|Enka İnşaat
|6,48
|0,00
|16,09
|Erbosan
|21,56
|-0,09
|-13,69
|Ereğli Demir Çelik
|8,75
|0,92
|-0,66
|Ersu Gıda
|4,55
|2,71
|119,81
|Escort Teknoloji
|3,55
|2,31
|155,40
|Etiler Gıda
|3,12
|9,86
|167,21
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,93
|0,52
|20,34
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,92
|0,00
|60,83
|Euro Yat. Ort.
|1,77
|-2,75
|57,23
|Euro Yatırım Holding
|1,73
|-0,57
|15,33
|Fade Gıda
|5,50
|5,97
|Fenerbahçe Futbol
|34,12
|9,99
|135,80
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,20
|0,02
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,78
|0,00
|-17,29
|F-M İzmit Piston
|83,05
|0,06
|75,35
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,78
|-0,19
|40,18
|Ford Otosan
|81,65
|-0,97
|23,50
|Formet Çelik Kapı
|3,30
|-1,49
|10,00
|Frigo Pak Gıda
|25,46
|9,93
|263,43
|Galatasaray Sportif
|3,75
|7,76
|84,73
|Garanti Bankası
|6,82
|-0,44
|-38,78
|Garanti Faktoring
|11,06
|-0,27
|185,79
|Garanti Yat. Ort.
|2,13
|-0,47
|99,44
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,07
|-0,44
|188,40
|Gedik Yatırım Holding
|24,00
|-1,32
|212,09
|Gediz Ambalaj
|13,25
|3,27
|96,01
|Gentaş
|2,73
|-0,73
|32,39
|Gersan Elektrik
|7,49
|4,03
|134,80
|Global Men. Değ.
|4,75
|-0,84
|152,66
|Global Yat. Holding
|4,45
|-0,45
|-8,62
|Good-Year
|4,76
|-1,04
|17,53
|Göltaş Çimento
|22,90
|-3,21
|28,72
|Gözde Girişim
|5,41
|0,37
|5,25
|GSD Denizcilik
|4,06
|0,00
|58,59
|GSD Holding
|2,10
|0,96
|40,94
|Gübre Fabrik.
|29,96
|2,81
|231,42
|Güler Yat. Holding
|18,70
|0,43
|821,18
|Halk GMYO
|2,03
|0,00
|74,31
|Hatay Tekstil
|11,30
|5,61
|67,81
|Hedef Girişim
|3,84
|-1,03
|47,13
|Hektaş
|12,13
|0,33
|51,25
|HUB Girişim
|19,99
|-2,39
|112,92
|Hürriyet Gzt.
|1,90
|0,53
|66,67
|ICBC Turkey Bank
|7,68
|1,59
|45,73
|İdealist Danışmanlık
|4,39
|-0,23
|32,23
|İdealist GMYO
|4,77
|-0,63
|55,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,88
|-1,05
|-39,94
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-0,70
|18,33
|İhlas Gazetecilik
|3,53
|-0,28
|-22,25
|İhlas Holding
|0,86
|-2,27
|-5,49
|İhlas Yayın Holding
|1,18
|-1,67
|41,55
|İndeks Bilgisayar
|14,34
|3,09
|52,88
|Info Yatırım
|6,78
|-0,88
|39,43
|İntema
|20,86
|7,42
|125,27
|İpek Doğal Enerji
|11,70
|-0,09
|51,55
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|0,75
|-13,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)