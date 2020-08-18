Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|3,29
|0,30
|76,88
|Acıpayam Selüloz
|8,51
|1,31
|34,77
|Adel Kalemcilik
|16,14
|0,44
|2,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,96
|0,00
|37,23
|Afyon Çimento
|3,98
|1,53
|74,69
|Ak Enerji
|1,78
|4,71
|63,30
|Akbank
|5,04
|1,00
|-37,85
|Akçansa
|12,24
|0,33
|26,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,15
|3,00
|144,08
|Akfen GMYO
|3,12
|0,00
|-22,96
|Akın Tekstil
|14,91
|-2,29
|8,12
|Akiş GMYO
|2,74
|1,48
|-12,53
|Akmerkez GMYO
|41,08
|0,15
|83,35
|Aksa
|6,98
|-0,14
|-0,33
|Aksa Enerji
|5,01
|0,80
|31,84
|Aksigorta
|6,99
|1,90
|29,02
|Aksu Enerji
|9,95
|0,91
|-33,09
|Alarko Carrıer
|88,75
|-0,28
|48,60
|Alarko GMYO
|15,16
|0,26
|3,14
|Alarko Holding
|4,95
|0,20
|-16,81
|Albaraka Türk
|1,55
|0,65
|1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|21,92
|-0,45
|82,06
|Alkim Kağıt
|12,94
|0,54
|138,76
|Alkim Kimya
|12,90
|0,23
|108,00
|Altınyağ
|1,34
|3,08
|226,83
|Altınyunus Çeşme
|48,00
|6,62
|380,48
|Anadolu Cam
|5,11
|0,79
|19,83
|Anadolu Efes
|19,94
|0,10
|-6,29
|Anadolu Grubu Holding
|17,05
|0,41
|-3,07
|Anadolu Hayat Emek.
|7,43
|0,27
|22,10
|Anadolu Isuzu
|13,17
|0,84
|8,22
|Anadolu Sigorta
|6,14
|-0,16
|47,83
|Anel Elektrik
|5,31
|0,38
|65,67
|Arçelik
|21,94
|1,76
|5,28
|ARD Bilişim Teknolojileri
|28,68
|-0,97
|Arena Bilgisayar
|21,82
|-0,82
|199,52
|Armada Bilgisayar
|29,04
|10,00
|77,18
|Arsan Tekstil
|4,90
|-0,81
|36,87
|Artı Yatırım Holding
|2,70
|9,76
|233,33
|Aselsan
|17,91
|0,39
|71,57
|Ata GMYO
|3,23
|3,19
|-28,70
|Atakule GMYO
|2,05
|1,99
|6,77
|Atlantis Yatırım Holding
|2,08
|2,46
|108,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,56
|-1,27
|61,39
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|12,92
|0,16
|-3,62
|Avrasya GMYO
|2,08
|1,96
|37,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,42
|2,98
|32,97
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.451,50
|0,00
|12,88
|Avrupa Yatırım Holding
|1,61
|0,63
|4,55
|Ayen Enerji
|5,68
|4,41
|63,69
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|6,30
|3,28
|187,67
|Aygaz
|12,04
|0,08
|-0,87
|Bagfaş
|14,97
|0,47
|-11,00
|Bak Ambalaj
|9,54
|0,85
|29,80
|Balatacılar Balatacılık
|2,05
|-0,49
|65,32
|Bantaş Ambalaj
|3,54
|0,85
|40,48
|Banvit
|24,32
|-0,33
|30,96
|Baştaş Başkent Çimento
|3,80
|0,00
|46,72
|Batı Çimento
|3,30
|2,80
|-0,30
|Batısöke Çimento
|1,58
|1,94
|20,61
|Bayrak Taban Sanayi
|6,56
|-3,39
|Bera Holding
|7,60
|1,06
|97,40
|Berkosan Yalıtım
|4,06
|1,25
|48,18
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,77
|2,59
|13,06
|Beyaz Filo
|3,52
|1,15
|12,47
|Bilici Yatırım
|7,48
|-1,19
|73,97
|Bim Mağazalar
|67,20
|0,52
|45,43
|Birko Mensucat
|0,43
|2,38
|38,71
|Birlik Mensucat
|2,19
|7,88
|92,11
|Bizim Mağazaları
|14,95
|0,40
|33,84
|Bomonti Elektrik
|7,49
|4,03
|485,16
|Borusan Mannesmann
|12,24
|-3,62
|6,90
|Borusan Yat. Paz.
|87,20
|-0,74
|45,54
|Bosch Fren Sistemleri
|865,80
|-7,85
|200,86
|Bossa
|8,90
|1,14
|10,42
|Brisa
|11,14
|0,81
|18,78
|Burçelik
|26,26
|6,57
|351,98
|Burçelik Vana
|66,35
|9,94
|583,32
|Bursa Çimento
|5,75
|-0,17
|43,63
|Carrefoursa
|6,26
|1,13
|32,91
|Casa Emtia Petrol
|29,00
|5,84
|208,84
|Ceo Event Medya
|4,01
|3,62
|9,50
|Coca Cola İçecek
|44,96
|1,67
|18,75
|Cosmos Yat. Holding
|3,02
|-0,33
|48,04
|Credıtwest Faktorıng
|6,67
|0,91
|131,60
|Çelebi
|72,05
|0,77
|-29,43
|Çelik Halat
|12,43
|1,80
|91,23
|Çemaş Döküm
|1,59
|3,25
|26,84
|Çemtaş
|9,86
|1,02
|21,29
|Çimbeton
|70,80
|0,43
|71,59
|Çimentaş
|24,78
|-0,88
|65,20
|Çimsa
|11,55
|0,52
|27,20
|Çuhadaroğlu Metal
|3,82
|0,26
|19,75
|Dagi Giyim
|9,16
|-1,93
|266,40
|Dagi Yatırım Holding
|6,61
|-1,05
|192,48
|Dardanel
|12,37
|-1,83
|226,39
|Datagate Bilgisayar
|8,89
|0,11
|13,83
|Demısaş Döküm
|5,15
|1,58
|47,99
|Denge Holding
|2,02
|0,00
|47,45
|Deniz GMYO
|7,83
|-5,89
|55,05
|Denizli Cam
|7,02
|1,30
|-15,83
|Derimod
|6,15
|0,65
|-13,87
|Derlüks Deri
|7,94
|-0,87
|96,25
|Desa Deri
|5,95
|-3,25
|31,06
|Despec Bilgisayar
|7,25
|0,28
|70,99
|Deva Holding
|21,02
|0,57
|135,45
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,25
|5,14
|188,46
|Ditaş Doğan
|30,98
|1,71
|225,59
|DO-CO
|333,80
|0,24
|-40,82
|Doğan Burda
|25,50
|2,74
|320,10
|Doğan Holding
|2,06
|0,98
|14,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,58
|-1,15
|56,36
|Doğusan
|2,52
|0,00
|21,15
|Doğuş GMYO
|8,01
|-0,12
|76,82
|Doğuş Otomotiv
|16,01
|0,00
|68,17
|Döktaş Dökümcülük
|27,14
|-2,65
|-14,24
|Duran Doğan Basım
|16,23
|1,44
|15,60
|Dyo Boya
|5,60
|2,94
|14,29
|Eczacıbaşı İlaç
|5,70
|0,88
|56,14
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,37
|0,91
|49,18
|Edip Gayrimenkul
|2,27
|1,79
|63,31
|Ege Endüstri
|696,80
|1,04
|23,86
|Ege Gübre
|103,50
|-2,08
|109,96
|Ege Profil
|17,70
|-0,78
|47,87
|Ege Seramik
|5,16
|0,39
|40,27
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,06
|0,00
|231,25
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|0,99
|0,00
|153,85
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,74
|0,00
|270,00
|Egeplast
|14,01
|-5,97
|12,08
|Ekiz Kimya
|10,50
|0,00
|1621,31
|Emek Elektrik
|2,59
|2,78
|62,89
|Eminiş Ambalaj
|3,49
|129,61
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|-0,52
|32,63
|Enerjisa Enerji
|8,66
|1,76
|28,56
|Enka İnşaat
|6,53
|1,56
|16,98
|Erbosan
|20,60
|2,39
|-17,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|-0,12
|-3,16
|Ersu Gıda
|3,97
|0,00
|91,79
|Escort Teknoloji
|3,19
|2,24
|129,50
|Etiler Gıda
|3,99
|-0,25
|62,86
|Euro Kapital Yat. Ort.
|1,71
|0,00
|6,62
|Euro Trend Yat. Ort.
|1,56
|1,30
|30,67
|Euro Yat. Ort.
|1,54
|1,99
|36,80
|Euro Yatırım Holding
|1,72
|1,78
|14,67
|FADE GIDA
|5,62
|9,98
|Fenerbahçe Futbol
|15,24
|3,67
|5,32
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.150,20
|4,23
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,45
|0,88
|-24,51
|F-M İzmit Piston
|90,80
|2,95
|91,71
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|10,29
|1,78
|33,81
|Ford Otosan
|86,75
|-0,63
|31,21
|Formet Çelik Kapı
|2,98
|1,02
|-0,67
|Frigo Pak Gıda
|34,50
|9,38
|166,20
|Galatasaray Sportif
|2,57
|1,98
|26,60
|Garanti Bankası
|7,07
|1,58
|-36,54
|Garanti Faktoring
|11,20
|8,63
|189,41
|Garanti Yat. Ort.
|2,47
|0,41
|128,70
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,19
|1,77
|192,21
|Gedik Yatırım Holding
|22,76
|0,98
|195,97
|Gediz Ambalaj
|13,72
|0,29
|102,96
|Gentaş
|2,57
|2,80
|24,64
|Gersan Elektrik
|6,09
|-3,33
|90,91
|Global Men. Değ.
|4,67
|0,65
|148,40
|Global Yat. Holding
|4,15
|0,00
|-14,78
|Good-Year
|4,57
|1,33
|12,84
|Göltaş Çimento
|19,72
|-3,33
|10,85
|Gözde Girişim
|5,27
|4,15
|2,53
|GSD Denizcilik
|3,97
|-0,50
|55,08
|GSD Holding
|2,40
|-0,83
|61,07
|Gübre Fabrik.
|29,02
|0,83
|221,02
|Güler Yat. Holding
|19,67
|7,55
|868,97
|Güneş Sigorta
|5,90
|5,73
|170,64
|Halk GMYO
|2,06
|0,49
|69,22
|Halk Sigorta
|3,40
|0,00
|103,15
|Hatay Tekstil
|9,22
|0,66
|36,92
|Hedef Girişim
|3,80
|0,26
|45,59
|Hektaş
|11,83
|0,08
|47,51
|HUB Girişim
|18,63
|9,98
|98,43
|Hürriyet Gzt.
|1,55
|0,65
|35,96
|ICBC Turkey Bank
|5,42
|2,26
|2,85
|İdealist Danışmanlık
|4,23
|0,24
|27,41
|İdealist GMYO
|4,67
|0,21
|52,61
|İhlas Ev Aletleri
|1,78
|1,14
|-43,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,53
|2,00
|27,50
|İhlas Gazetecilik
|2,38
|0,85
|-47,58
|İhlas Holding
|0,80
|1,27
|-12,09
|İhlas Yayın Holding
|1,49
|-0,67
|46,08
|İndeks Bilgisayar
|12,59
|2,27
|34,23
|Info Yatırım
|6,07
|0,00
|24,83
|İntema
|12,16
|2,18
|31,32
|İpek Doğal Enerji
|11,42
|2,61
|47,93
|İskenderun Demir Çelik
|6,77
|0,15
|-13,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)