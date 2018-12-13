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Borsada günlük işlemler (2)

13 Aralık 2018 Perşembe 18:46
Borsada günlük işlemler (2)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)38.520,00126,70
İş Bankası (B)3.301,00-2,94164,00
İş Bankası (C)4,102,24-38,62
İş Bankası (Kur.)53.323,00589,31
İş Fin.Kir.4,991,01258,07
İş Girişim2,070,0018,97
İş GMYO1,040,97-15,01
İş Y. Men. Değ.2,060,98-3,39
İş Yat. Ort.0,901,1214,06
İşbir Holding159,500,31-13,10
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,412,502,50
İttifak Holding3,509,3750,21
İz Hayvancılık Tarım6,78-3,14256,84
İzmir Demir Çelik1,67-1,18-48,46
İzmir Fırça1,89-5,03-79,57
İzocam22,56-0,09-14,67
Jantsa Jant Sanayi25,000,64-18,70
Kafein Yazılım6,311,45
Kapital Yat. Holding2,961,37138,71
Kaplamin3,222,88-17,86
Kardemir (A)1,840,55-37,63
Kardemir (B)1,840,55-37,20
Kardemir (D)2,263,20-29,60
Karel Elektronik3,860,00-33,56
Karsan Otomotiv1,27-0,78-18,59
Karsu Tekstil1,192,59-39,90
Karsusan Su Ürünleri San.3,5012,54-29,29
Kartonsan347,800,8125,00
Katmerciler Ekipman6,110,16-48,91
Kent Gıda118,601,11-13,11
Kerevitaş Gıda1,810,00-57,62
Kervansaray Yat. Holding0,360,002,86
Kiler GMYO1,940,52-46,99
Klimasan Klima3,920,26-19,18
Koç Holding14,252,15-21,22
Konfrut Gıda23,701,2065,73
Konya Çimento177,700,23-30,31
Kordsa Teknik Tekstil9,681,2631,84
Koza Altın53,803,7640,84
Koza Madencilik7,937,4523,14
Körfez GMYO1,341,52-19,28
Kristal Kola1,052,94-41,67
Kron Telekomünikasyon8,890,11-51,95
Kuştur Kuşadası Turizm16,0168,36
Kuyumcukent Gayrimenkul1,189,26-67,23
Kütahya Porselen4,640,65-35,29
Lider Faktoring2,39-1,24-12,00
Link Bilgisayar8,22-0,24-42,36
Logo Yazılım28,64-0,69-51,25
Lokman Hekim Sağlık4,180,24-30,67
Lüks Kadife4,091,24-13,16
Makina Takım1,34-4,96-33,00
Mardin Çimento2,83-1,74-26,49
Marka Yatırım Holding0,784,00-53,85
Marmaris Altınyunus17,801,60-6,32
Marshall24,62-0,49-52,47
Martı GMYO0,721,41-66,04
Martı Otel0,591,72-35,87
Mavi Giyim34,100,29-40,55
Mazhar Zorlu Holding3,55-1,39-11,03
Mega Polietilen2,23-0,4595,61
Menderes Tekstil0,7919,70-4,82
Merit Turizm6,40-0,628,66
Merko Gıda1,020,99-23,31
Metal Gayrimenkul0,74-1,33-43,08
Metemtur Otelcilik1,09-0,91-26,35
Metro Holding0,781,30-21,21
Metro Petrol ve Tesisleri1,659,27-40,00
Metro Yatırım Ortaklığı1,310,00-36,81
Migros Ticaret14,800,89-48,12
Milpa1,590,00-26,39
Mistral GMYO1,19-2,46-42,16
MLP Sağlık11,801,81
MMC San. Ve Tic. Yat.0,98-3,92-29,50
Mondi Tire Kutsan1,950,007,73
Net Holding2,004,71-9,50
Netaş Telekom.6,770,30-57,26
Niğbaş Niğde Beton2,5711,74173,40
Nuh Çimento7,83-0,38-14,02
Nurol GMYO2,364,42-50,32
Odaş Elektrik2,200,00-63,33
Olmuksan-IP3,34-0,30-26,98
Orge Enerji Elektrik2,66-0,37-34,22
Orma Orman Mahsulleri0,98-4,85-13,27
Osmanlı Menkul1,630,62-47,70
Ostim Endüstriyel Yat1,134,63-30,67
Otokar83,750,78-30,62
Oyak Yat. Ort.1,86-8,8287,85
Oylum Sınai Yatırımlar0,99-1,98-41,76
Özak GMYO2,130,95-8,97
Özbal Çelik Boru1,45-0,68-46,12
Özderici GMYO3,64-17,46399,67
Özerden Plastik2,721,120,00
Panora GMYO4,171,46-5,58
Park Elek.Madencilik2,440,83-41,49
Parsan10,40-1,89-11,11
Pegasus22,32-1,15-33,96
Peker GMYO19,100,53
Penguen Gıda1,270,00-43,05
Pera GMYO0,872,35-1,14
Pergamon Dış Ticaret8,85-0,90131,08
Petkim5,124,28-23,71
Petrokent Turizm65,550,8538,06
Pınar Et Ve Un5,192,37-43,62
Pınar Su1,23-0,81-31,67
Pınar Süt6,72-0,15-44,53
Plastikkart2,312,67-20,07
Polisan Holding5,028,66-41,90
Politeknik Metal34,021,252,16
Prizma Press Matbaacılık1,641,231,23
QNB Finans Fin. Kir.4,4019,8912,82
QNB Finansbank7,403,5035,46
Ral Yatırım Holding1,46-2,67-27,07
Ray Sigorta1,49-0,67-17,68
Reysaş GMYO0,84-1,18-33,86
Reysaş Lojistik0,72-4,00-43,75
Rhea Girişim0,712,90-36,61
Rodrigo Tekstil1,950,00-34,78
Royal Halı0,911,110,00
RTA Laboratuvarları2,230,45-19,20
Sabancı Holding7,412,21-31,40
Safkar Ege Soğutmacılık1,821,11
Salix Yatırım Holding3,76-3,59-51,79
Sanel Mühendislik2,230,4530,41
Sanifoam Sünger1,333,10-20,83
Sanko Pazarlama2,314,52-18,09
Saray Matbaacılık0,952,15-11,21
Sarkuysan3,410,298,79
Sasa Polyester8,451,087,86
Say Reklamcılık0,891,14-46,71
Sekuro Plastik3,040,33-64,65
Selçuk Ecza Deposu2,850,00-18,62
Selçuk Gıda1,200,0058,99
Senkron Güvenlik1,26-0,79-32,26
Serve Film Prodüksiyon1,97-1,01217,74
Servet GMYO3,611,9818,75
Seyitler Kimya3,82-4,26-25,94
Silverline Endüstri1,492,05-14,26
Sinpaş GMYO0,300,00-56,27
Soda Sanayii7,632,6976,36
Sodaş Sodyum Sanayii6,23-4,1582,77
Söktaş1,320,76-20,48
Sönmez Filament3,09-0,64-25,54
Sönmez Pamuklu3,140,96-20,71
Sumaş Suni Tahta7,01-2,64
Şeker Fin. Kir.2,522,864,05
Şekerbank1,120,90-38,80
Şişe Cam5,555,3122,00
Şok Marketler10,94-2,76
T. Halk Bankası6,791,19-35,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası28,00-7,96405,58
T.S.K.B.0,72-1,37-40,16
T.Tuborg9,750,00-1,62
Taç Tarım Ürünleri4,16-12,9771,19
Tat Gıda3,880,52-24,44
TAV Havalimanları21,804,511,59
Taze Kuru Gıda6,71-2,61-17,67
Tek-Art Turizm0,871,1615,60
Tekfen Holding20,962,4427,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret3,000,00-41,75
Temapol Polimer Plastik2,872,14-39,83
TGS Dış Ticaret4,833,2133,72
Tofaş Oto. Fab.16,83-0,06-45,97
Torunlar GMYO1,54-1,28-52,91
Trabzon Liman8,440,60
Trabzonspor Sportif1,34-4,29-39,09
Trakya Cam3,082,33-23,49
Trend GMYO1,29-0,77
TSKB GMYO0,745,711,37
Tuğçelik2,100,96-33,96
Tukaş1,514,14-32,29
Turcas Petrol1,510,67-39,94
Turkcell12,53-0,87-14,81
Tümosan Motor ve Traktör4,60-0,43-39,39
Tüpraş120,700,5811,91
Türk Hava Yolları15,400,98-1,85
Türk Prysmian Kablo1,721,78-31,29
Türk Telekom3,871,84-39,91
Türk Traktör35,16-1,62-50,12
Türker Proje Gayrimenkul26,52-0,15-29,39
Ufuk Yatırım1,154,55-62,54
Ulaşlar Turizm Yat.1,123,70-34,50
Ulusoy Elektrik15,893,3275,35
Ulusoy Un Sanayi2,25-2,17-19,06
Umpaş Holding0,58-4,92-7,94
Uşak Seramik1,54-0,65-37,14
Utopya Turizm3,880,78-13,59
Uzertaş Boya0,660,00-42,11
Ülker Bisküvi15,68-0,82-20,28
Ünye Çimento3,49-1,41-5,25
Vakıf Fin. Kir.1,89-5,5016,71
Vakıf GMYO2,17-1,81-13,66
Vakıf Yat. Ort.3,4014,86139,44
Vakıflar Bankası3,872,38-42,02
Vakko Tekstil2,972,060,85
Vanet Gıda3,51-4,109,69
Verusa Holding15,004,53-34,52
Verusaturk Girisim3,251,2537,71
Vestel5,750,52-24,04
Vestel Beyaz Eşya11,992,7441,39
Viking Kağıt1,12-0,88-6,67
Yapı Kredi Koray GMYO1,958,94-15,95
Yapı ve Kredi Bank.1,600,63-42,79
Yaprak Süt ve Besi Çift.2,70-4,9310,37
Yataş4,282,15-47,07
Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş1,070,942,43
Yeni Gimat GMYO8,180,00-1,86
Yeşil GMYO0,283,70-55,56
Yeşil Yapı0,280,00-72,55
Yeşil Yatırım Holding10,18-0,59-36,38
Yibitaş İnşaat Malzeme2.300,00-5,5327,47
Yonga Mobilya7,00-3,05134,41
Yünsa4,280,23-4,89
Zorlu Enerji1,272,42-19,62


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Son)





Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:46
  1. Borsada günlük işlemler (2)

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